Вода з лимоном для схуднення: користь і шкода

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Вода з лимоном для схуднення: як правильно пити, користь і шкода | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Вода з лимоном для схуднення: користь і шкода

Вода з лимоном для схуднення: користь і шкода

Телеканал СТБ

Чим корисна вода з лимоном, сьогодні відомо практично кожному. Вона не лише чудово втамовує спрагу, а й зміцнює імунну систему, тонізує і покращує травлення. Однак не кожен знає, що вживання води з лимоном ще і дуже дієвий спосіб прискорити схуднення. Головне, дотримуватися основних принципів. Тож як же правильно пити воду з лимоном для схуднення? І як впливає цитрусовий напій на здоров’я людини?

Sports woman drinking water

Користь води з лимоном

1. Очищення організму

Під час кожного прийомі їжі, будь то фрукти, овочі або навіть фаст-фуд, в нашому організмі формуються шлаки і токсини. Це отруйні речовини, які уповільнюють процес травлення та в цілому несприятливо позначаються на здоров’ї. Коли концентрація цього так званого “сміття” в організмі стає критичною, саме вода з лимоном допомагає вивести токсини та шлаки з організму. Крім того, рятівна рідина покращує роботу печінки і розганяє метаболізм. Останнє важливе для тих, хто прагне скорегувати вагу.

2. Здорові нирки

Кілька склянок води з лимоном протягом дня чудова профілактика від захворювань нирок. Також цитрусовий напій сприяє розчиненню піску, що вже накопичився в цьому органі, й запобігає утворенню каменів.

3. Зниження стресу

Лимон багатий на вітаміни А, B, B1, B2, С, P (цитрин), E, ​​D, а крім того, містить мінерали бор, цинк, залізо, калій, марганець, кальцій, мідь, натрій, фтор. Такий достаток корисних речовин добре впливає на нервову систему, що відразу ж добре позначається на вашому психічному здоров’ї. Людям, яким щодня доводиться стикатися зі стресами, вода з лимоном допоможе розслабитися і відновити сили.

Infused lemon and cucumber water

4. Здоровий зовнішній вигляд

Дотримуючись такої корисної звички, вже через місяць ефект можна оцінити неозброєним оком. Ваше волосся стане блискучим, гладкими і буде рости швидше, покращиться стан шкіри, а від втоми і недосипу не залишиться і сліду. Склянка води з лимоном натщесерце чудовий спосіб покращати без виснажливих дієт і походів у салони краси.

5. Зниження відсотку жиру

Доведено: якщо регулярно пити воду з лимоном, розщеплення жирів буде відбуватися швидше. До того ж, дуже часто ми плутаємо спрагу з почуттям голоду. Тільки повернулися з обіду, а перекусити хочеться знову? Для початку випийте склянку води. Можливо, організм просто сигналізує про брак рідини.

Читайте також: Як використовувати міцелярну воду і як вибрати

Шкода води з лимоном

Незважаючи на те, що ароматний освіжаючий напій практично не має протипоказань, рекомендуємо звернути увагу на деякі моменти:

  • надмірне вживання цитрусових може викликати печію або зневоднення;
  • вітамін С, який в надлишку міститься в лимонах, має сечогінну дію;
  • тим, у кого проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту або дванадцятипалої кишки, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати до свого раціону воду з лимоном.

Як правильно пити воду з лимоном для схуднення?

Healthy Lifestyle And Food. Woman Drinking Fruit Water. Detox.

Приготувати бюджетний, але неймовірно корисний напій нескладно. Рецепт простий:

  1. Розділіть лимон на три частини.
  2. Одну частину відіжміть в 200 мл чистої води кімнатної температури.
  3. Випийте натщесерце за 15 хвилин до сніданку.
  4. Інші дві частини відіжміть так само і випийте перед обідом і вечерею.

Окрім того, можна в звичайну пляшку з водою, яку ви носите з собою протягом дня, додати кілька дольок цитрусових, огірок, ягоди або м’яту. Смачний і тонізуючий напій завжди буде з вами!

Секрет: Для поліпшення смакових якостей додайте 23 ч. л. натурального меду на 0,5 води.

Читайте також: Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів