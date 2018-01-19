«Слідство ведуть екстрасенси»: вкрадений голос

21 січня 2018 року о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачать другий випуск нового сезону програми «Слідство ведуть екстрасенси». Цього разу експерти вирушать у селище Худоліївка Черкаської області, щоб з’ясувати причину містичного зникнення голосу однієї з місцевих мешканок.

Любові Хижняк 52 роки. Захопленням всього її життя був місцевий вокальний ансамбль. Жінка була солісткою з по-справжньому чарівним голосом. Але два роки тому трапилося неймовірне! Якось вранці Люба подзвонила невістці, але не змогла вимовити ні слова. Те, що сталося з голосом жінки, було справжньою загадкою, адже травм або стресів, які могли б призвести до подібного, у жінки не було. Крім того, родичі впевнені: зникнення голосу не може бути спадковим.

Минали дні, а голос до Люби так і не повернувся. Налякані рідні забили на сполох і, підозрюючи інсульт, разом з нею кинулися до лікарів. Два роки поневірянь державними лікарнями, приватними клініками та медичними інститутами по всій Україні не дали жодних результатів. І тільки при обстеженні в нейрохірургічному інституті Харкова лікарі дійшли висновку, що раптове зникнення голосу схоже на рідкісний симптом хвороби Лу Геріга. Однак випадок Люби унікальний, адже єдиним симптомом була нездатність говорити. Всього за два роки весела та життєрадісна Люба перетворилася в замкнуту жінку. Вона майже не виходить з дому і мало з ким спілкується. Люба більше не приходить на репетиції, не їздить на концерти.

Жінка звернулася по допомогу до екстрасенсів, адже впевнена, що дар мови у неї забрала нечиста сила. Однак найбільший страх Люби в тому, що наступними жертвами можуть стати її діти і внуки.

Допомогти Любі погодяться постійні експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси»: ясновидиця з Чехії Ольга Калинова і таролог Яна Пасинкова.

«Я бачу на вашій шиї чорні відбитки рук – це слід нечистої сили. Саме вона забрала ваш голос», – скаже ясновидиця Ольга Калинова під час розслідування.

Яка містична сила вкрала у Люби голос, а тепер намагається забрати її на той світ – дізнайтеся 21 січня о 19:00 на СТБ.

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