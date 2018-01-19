Як використовувати міцелярну воду і як вибрати

Міцелярна вода давно стала невід’ємною частиною повсякденного догляду за шкірою обличчя. Цей універсальний засіб вирішує відразу кілька завдань, забезпечуючи очищення, зволоження і навіть захист від негативних факторів навколишнього середовища. Докладніше про те, як вибрати міцелярну воду залежно від типу шкіри і як правильно її використовувати, читайте в нашому матеріалі.

Міцелярна вода – це м’який очищувальний засіб, що ефективно видаляє з поверхні шкіри будь-які забруднення, жир і декоративну косметику. Важлива перевага полягає у відсутності в складі спирту і мила, що дозволяє зберігати гідроліпідний баланс. Крім того, міцелярну воду не потрібно змивати, а отже використовувати продукт можна практично де завгодно. Як робити це правильно? Для початку спробуємо розібратися, яка «міцелярка» підходить саме вам.

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Види міцелярної води за типом шкіри

Можливо, не можна назвати міцелярну воду незамінним продуктом, проте вона зручно поєднує в собі властивості відразу кількох засобів для догляду за шкірою, а ще – не має жодних вікових обмежень. Щоб домогтися найкращого результату, рекомендуємо звернути увагу на компоненти, які найбільш корисні для вашого типу шкіри.

Жирна шкіра

Міцелярна вода з полісорбатом – справжній порятунок для жирної шкіри. Особливо в літню пору. Речовина підсушує, звужує пори і усуває надлишки шкірного сала. Також придивіться до варіантів з цинком і міддю: ці метали регулюють виділення себума.

Суха шкіра

Власницям шкіри цього типу варто надати перевагу воді з олійними добавками, які компенсують нестачу вологи. Добре, якщо засіб буде містити пантенол і гліцерин. Є сенс використовувати його разом з очищувальною пінкою: такий прийом забезпечить більш дбайливе очищення і дозволить уникнути лущення.

Комбінована шкіра

Найкраще зупинитися на класичній міцелярній воді без домішок.

Як використовувати міцелярну воду?

Нанесіть трохи засобу на ватний диск. Протріть масажними рухами шкіру обличчя і шиї. Ділянки навколо очей спочатку промокніть, а потім протріть від перенісся до скронь і в зворотному напрямку. За бажанням вмийтеся теплою водою і закріпіть результат тоніком.

До речі, незважаючи на те, що багато засобів протипоказані для шкіри навколо очей, ви зі сміливістю можете використовувати міцелярну воду на цій делікатній ділянці.

Як часто можна використовувати міцелярну воду?

Засіб є антибактеріальним, тому його можна без побоювання наносити кілька разів на день. Вранці використовуйте міцелярну воду, щоб очистити клітини шкіри після сну і підготувати обличчя до нанесення декоративної косметики, а ввечері, навпаки, – для зняття макіяжу. Якщо тонального крему або пудри протягом дня на вас немає, сміливо протирайте обличчя кожного разу, коли захочеться освіжитися.

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