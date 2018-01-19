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Що приготувати на сніданок: 5 простих і смачних ідей | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Телеканал СТБ

Багато з нас часто пропускають сніданок зовсім не з причини відсутності апетиту вранці, а через брак часу. В результаті доводиться переїдати в обід або задовольнятися перекусом в дорозі, від якого користі мало. Хочете приготувати смачний і поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих рецептів страв на сніданок.

Лінива вівсянка

Jar of overnight autumn oats with figs, cranberries and walnuts

Складові:

  • ½ ст. вівсяних пластівців довгого варіння
  • ½ ст. молока
  • 23 ст. л. грецького йогурту
  • 30 г суміші сухофруктів
  • 20 г волоських горіхів
  • 100 г свіжого інжиру (можна замінити іншими фруктами за смаком)
  • 3 ч. л. меду

Спосіб приготування:

  1. У невелику банку всипати пластівці та залити молоком. Додати грецький йогурт і мед, ретельно перемішати.
  2. Сухофрукти і горіхи крупно порубати. Інжир нарізати шматочками (частину відкласти для прикраси). Додати підготовлені інгредієнти до вівсянки та ще раз перемішати. Зверху прикрасити рештою фруктів.
  3. Закрити банку і покласти в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!

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Бананові панкейки

Oat pancakes with banana, walnuts and honey

Складові:

  • 90 г цільнозернового борошна
  • 150 мл молока
  • 1 яйце
  • 20 г вершкового масла
  • 1 ч. л. меду
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 2 банана
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Змішати в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль.
  2. Банан перебити в пюре. Додати яйце, розтоплене масло і молоко. Збити в блендері ще раз. Акуратно з’єднати з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішати.
  3. Посмажити панкейки на середньому вогні з двох сторін. Перед подачею полити медом або кленовим сиропом і посипати горішками.

Ягідний смузі-боул з кокосом

smoothie bowl

Складові:

  • 1 банан
  • 200 г заморожених ягід (малина, лохина, смородина)
  • 75 мл молока
  • 75 мл кокосових вершків
  • 20 г кокосової стружки
  • 20 г горіхів кешью
  • 20 г сушеної вишні або ягід годжі

Спосіб приготування:

  1. У блендері збити малину з бананом, кешью і молоком. Додати кокосові вершки і стружку, перемішати.
  2. Вилити смузі в глибоку миску, прикрасити сухофруктами, кружечками банана і кокосовою стружкою.

Гарбузові кекси в мікрохвильовці

Pumpkin mug-cakes in rustic style

Складові:

  • 1 яйце
  • 1 ст. гарбузового пюре
  • 3 ст. л. борошна
  • 2 ст. л. згущеного молока
  • 2 ч. Л. пряних спецій (кориця, імбир, мускатний горіх)
  • 1 ст. л. арахісової пасти
  • ½ ч. л. розпушувача
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Збити яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком і арахісової пастою.
  2. Окремо з’єднати борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Акуратно ввести в рідке тісто і перемішати.
  3. Отриману масу розлити по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готувати 23 хв при потужності 800 Ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.

Тости з авокадо і яйцем-пашот

Healthy Breakfast with Wholemeal Bread Toast and Poached Egg

Складові:

  • 2 скибочки житнього хліба
  • 2 яйця
  • 1 авокадо
  • 3 гілочки петрушки
  • ½ пучка руколи
  • 1 ч. л. яблучного оцту
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Хліб підрум’янити на сухій сковороді. Злегка остудити і викласти на нього зелень.
  2. Авокадо очистити і видалити кісточку. М’якоть нарізати скибочками і скропити яблучним оцтом. Посолити і поперчити.Викласти зверху петрушки і руколи.
  3. Для яйця-пашот нагріти воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятити. У миску розбити яйце кімнатної температури. Зробити вогонь мінімальним, акуратно вилити яйце в воду і варити 3 хв. Готові яйця-пашот викласти на авокадо. Поперчити.

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