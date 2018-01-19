Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Багато з нас часто пропускають сніданок зовсім не з причини відсутності апетиту вранці, а через брак часу. В результаті – доводиться переїдати в обід або задовольнятися перекусом в дорозі, від якого користі мало. Хочете приготувати смачний і поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих рецептів страв на сніданок.
Лінива вівсянка
Складові:
- ½ ст. вівсяних пластівців довгого варіння
- ½ ст. молока
- 2–3 ст. л. грецького йогурту
- 30 г суміші сухофруктів
- 20 г волоських горіхів
- 100 г свіжого інжиру (можна замінити іншими фруктами за смаком)
- 3 ч. л. меду
Спосіб приготування:
- У невелику банку всипати пластівці та залити молоком. Додати грецький йогурт і мед, ретельно перемішати.
- Сухофрукти і горіхи крупно порубати. Інжир нарізати шматочками (частину відкласти для прикраси). Додати підготовлені інгредієнти до вівсянки та ще раз перемішати. Зверху прикрасити рештою фруктів.
- Закрити банку і покласти в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!
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Бананові панкейки
Складові:
- 90 г цільнозернового борошна
- 150 мл молока
- 1 яйце
- 20 г вершкового масла
- 1 ч. л. меду
- 2 ч. л. розпушувача
- 2 банана
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Змішати в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль.
- Банан перебити в пюре. Додати яйце, розтоплене масло і молоко. Збити в блендері ще раз. Акуратно з’єднати з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішати.
- Посмажити панкейки на середньому вогні з двох сторін. Перед подачею полити медом або кленовим сиропом і посипати горішками.
Ягідний смузі-боул з кокосом
Складові:
- 1 банан
- 200 г заморожених ягід (малина, лохина, смородина)
- 75 мл молока
- 75 мл кокосових вершків
- 20 г кокосової стружки
- 20 г горіхів кешью
- 20 г сушеної вишні або ягід годжі
Спосіб приготування:
- У блендері збити малину з бананом, кешью і молоком. Додати кокосові вершки і стружку, перемішати.
- Вилити смузі в глибоку миску, прикрасити сухофруктами, кружечками банана і кокосовою стружкою.
Гарбузові кекси в мікрохвильовці
Складові:
- 1 яйце
- 1 ст. гарбузового пюре
- 3 ст. л. борошна
- 2 ст. л. згущеного молока
- 2 ч. Л. пряних спецій (кориця, імбир, мускатний горіх)
- 1 ст. л. арахісової пасти
- ½ ч. л. розпушувача
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Збити яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком і арахісової пастою.
- Окремо з’єднати борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Акуратно ввести в рідке тісто і перемішати.
- Отриману масу розлити по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готувати 2–3 хв при потужності 800 Ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.
Тости з авокадо і яйцем-пашот
Складові:
- 2 скибочки житнього хліба
- 2 яйця
- 1 авокадо
- 3 гілочки петрушки
- ½ пучка руколи
- 1 ч. л. яблучного оцту
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Хліб підрум’янити на сухій сковороді. Злегка остудити і викласти на нього зелень.
- Авокадо очистити і видалити кісточку. М’якоть нарізати скибочками і скропити яблучним оцтом. Посолити і поперчити.Викласти зверху петрушки і руколи.
- Для яйця-пашот нагріти воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятити. У миску розбити яйце кімнатної температури. Зробити вогонь мінімальним, акуратно вилити яйце в воду і варити 3 хв. Готові яйця-пашот викласти на авокадо. Поперчити.
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