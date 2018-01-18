Основні правила прання і що означають значки на одязі

Винайдення такої незамінної пральної машинки-автомат значно полегшило життя сучасним господиням. Але все одно для ефективного прання необхідно враховувати основні правила, щоб результат процесу не розчарував. Читайте в нашому матеріалі докладніше про те, як правильно прати і що означають значки на одязі для прання.

Зберігання одягу

Як правило, ніхто не пере одну-дві речі — ми чекаємо, коли накопичиться необхідна кількість одягу для повного завантаження барабана. На цьому етапі надзвичайно важливо зберегти брудну білизну сухою, щоб уникнути утворення цвілевих плям. Для цього слід використовувати спеціальні кошики з наскрізними отворами, які забезпечують належну вентиляцію.

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Сортування одягу

Сортувати одяг слід не тільки за кольором, а й за видом тканини і типом речей. Отже, залежно від виду матеріалу бажано розділяти:

бавовняні тканини;

делікатні — шовк і вовна;

синтетичні.

Найчастіше у пральних машин вже є окремі програми для прання цих тканин.

Також сортуйте за типом речей:

делікатні;

дитячі;

панчішно-шкарпеткові;

спідня білизна;

ковдри та пледи.

І, безумовно, не забувайте про розподіл за кольорами:

чорні;

білі;

кольорові.

Підготовка до прання

Перед тим як завантажити речі і запустити машинку, обов’язково перевірте кишені, застебніть ґудзики або блискавки і виверніть одяг. Всі ці маніпуляції дозволять довше зберегти первинний вигляд виробів. Постільну білизну також рекомендується вивертати та застібати. А спідню білизну слід поміщати у спеціальний мішок.

Також за наявності плям одяг необхідно попередньо обробити засобом для виведення плям. Так ви швидше за все позбудетеся плям з першого разу і річ не потрібно буде прати повторно.

Завантаження машинки

При завантаженні машинки дуже важливо дотримуватися норм стосовно ваги білизни. Не варто перевищувати допустиму вагу, щоб не перевантажувати техніку. Крім того, не періть одночасно великі й дрібні речі — це розбалансує машинку. Щоб вибрати правильну програму, варто керуватися спеціальними позначками на одязі для прання.

Значки на одязі для прання

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