Догляд за фарбованим волоссям: топ-10 порад

Фарбування неминуче порушує структуру волосся, внаслідок чого воно висушується, стає ламкими і менш захищеним від агресивних зовнішніх факторів. Щоб зберегти здоров’я локонів і підтримувати насичений відтінок, необхідний регулярний та грамотний догляд. Редакція сайту СТБ ділиться перевіреними способами, які допоможуть повернути волоссю силу, блиск і м’якість.

Порада № 1. Спеціальні засоби для догляду

Практично у кожного бренду шампунів і кондиціонерів є лінійки продуктів, призначених для фарбованого волосся. Як правило, це продукти, у складі яких – комплекс амінокислот і UV-фільтр. Спеціальні засоби допоможуть відновити пошкоджену поверхню волосся і забезпечать більш тривалу стійкість кольору.

Порада № 2. Зволоження та живлення

Декілька разів на тиждень наносьте зволожувальну маску для фарбованого волосся. Вона компенсує нестачу вологи і дозволить запобігти вимиванню відтінку. Для кінчиків рекомендуємо щодня використовувати живильні олії.

Порада № 3. Холодний фен

Ослаблене після фарбування волосся не можна сушити під гарячим струменем повітря. Найкраще придбати фен, що має кілька режимів нагріву. Починати варто з холодного і поступово переходити до помірного теплого. Так, процедура триватиме вдвічі довше, але не нашкодить локонам.

Читайте також: Зачіски та укладки на коротке волосся: що буде модно в 2018 році

Порада № 4. Ніякої хлорки

Протягом десяти днів відразу після фарбування є сенс утриматися від відвідування басейну. Хлор, який і так негативно позначається на стані волосся, прискорить вимивання кольору.

Порада № 5. Нечасте фарбування

Знебарвлення – найбільш згубне для здоров’я волосся. Однак, за іронією долі, саме білявкам доводиться частіше оновлювати відтінок, щоб уникнути різкого переходу від натурального кольору до світлого. Фарбувати волосся більше двох разів на місяць не рекомендовано. В ідеалі – вдаватися до процедури тільки тоді, коли корені відростуть на 1,5 см.

Порада № 6. Довіртеся фахівцям

У домашніх умовах небезпечно освітлювати волосся більш ніж на три тони. Крім того, фарба з мас-маркету навряд чи допоможе домогтися бажаного результату. Мрієте про кардинальні зміни? Вирушайте до професійного салону!

Порада № 7. Розчісуйте волосся перед сном

Перш ніж лягати спати, приділіть 5–10 хвилин догляду за волоссям. Розчісуйте його у всіх напрямках: це полегшить укладання вранці та зробить локони слухняними. Власницям довгого волосся слід починати розчісувати їх з кінців, плавно просуваючись вгору. Так вдасться уникнути пошкоджень.

Читайте також: Як зміцнити волосся: готуємо засоби в домашніх умовах

Порада № 8. Перегляньте раціон харчування

Меню повинно бути збалансованим і містити достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, а також – вітамінно-мінеральні комплекси. Крім того, не варто забувати про достатнє споживання рідини протягом дня. Рекомендована норма – 2 літри.

Порада № 9. Лимонний сік

Відіжміть сік 2–3 лимонів і акуратно розподіліть по всій довжині фарбованого волосся. Залиште на 10 хвилин, після чого змийте. Цей нехитрий прийом допоможе зберегти первісну яскравість кольору. Повторюйте процедуру щотижня.

Порада № 10. Сухий шампунь

Часте миття голови не тільки загрожує потьмянінням відтінку, але і в цілому шкодить волоссю. Постарайтеся використовувати традиційний шампунь не більше 2–3 разів на тиждень, а в проміжках – наносьте сухий.

Здоров’я та краси вашому волоссю!

Читайте також: Зачіски та укладки на довге волосся: що буде модно в 2018 році