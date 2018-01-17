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Цікаві музеї Києва: список і огляд місць | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Музеї Києва: огляд найцікавіших місць

Музеї Києва: огляд найцікавіших місць

Телеканал СТБ

Плануючи вихідні, кожен з нас стикався з проблемою вибору. Перебираючи в голові всі варіанти, можна витратити багато дорогоцінного часу на роздуми. Але чому б не відкинути всі непотрібні думки і не відвідати музей? З огляду на величезну кількість платних і безплатних музеїв Києва, ви завжди можете вибрати щось на свій смак. Для того, щоб ви були в курсі культурного життя столиці, ми зробили добірку платних і безплатних музеїв Києва, відвідавши які ви проведете час не лише цікаво, а й з користю. Докладніше – в матеріалі.

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Безкоштовні музеї Києва

  • Національний музей історії України
    Адреса: вулиця Володимирська, 2
    Час роботи: 10:00–18:00
    Коли: останній понеділок кожного місяця

Експозиція музею відображає історичний процес розвитку суспільства на території України від зародження трипільської культури до сьогодні. У вас є можливість побачити численні археологічні колекції, зброю, пам’ятки етнографії, вироби зі скла, мармуру, живопис, графіку, скульптури тощо.

  • Національний музей літератури України
    Адреса: місти Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 11
    Час роботи: 09.0017.00
    Коли: остання середа місяця

В арсеналі музею представлено близько 5 тисяч експонатів, серед яких унікальні книги всіх часів України. Перша друкована книга «Апостол» Івана Федорова, рукописи, першодруки, особисті пожитки письменників, твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Якщо ви захоплюєтесь українською літературою та її історією, ви просто зобов’язані відвідати це місце.

  • Музей гетьманства
    Адреса:  вулиця Спаська, 16-б
    Час роботи: 10.0017.00
    Коли: для всіх — остання субота місяця, для студентів і школярів – безкоштовний вхід кожного дня

Фонд музею гетьманства налічує понад 6000 експонатів. Це і приватні архіви гетьманів, особисті речі, рукописи, рідкісні історичні карти, і бібліотека з історичними книгами. Також цей музей надає можливість влаштовувати дитячі свята, що стане чудовою можливістю не тільки весело провести час, а й пізнати історію українського гетьманства.

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  • Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
    Адреса:  вулиця Лаврська, 9, корп. 26
    Час роботи: 10.0017.00
    Коли: неділя

Історія музею театрального і кіномистецтва України унікальна своїми експозиціями. Ви зможете дізнатися, як зароджувалося кіно в Україні, побачити пам’ятки, афіші та щоденники українських драматургів. Більш того, в стінах музею часто проводяться літературні читання, творчі вечори присвячені минулому, сьогоденню та майбутньому українського театру, музики і кіно.

  • Національний художній музей України
    Адреса:  вулиця Грушевського, 6
    Час роботи: 10.0017.00
    Коли: остання неділя місяця

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Платні музеї Києва

  • Музей «Київ у мініатюрі»
    Адреса: просп. Броварский, 9-в,
    Час роботи: 10:0019:00
    Ціна: 25 грн; школярі та студенти — 10 грн

Якщо ви приїхали з сім’єю на один день до Києва, у вас є чудова можливість побачити його за пару годин. Музей «Київ у мініатюрі» представляє вам копію відомих архітектурних пам’яток міста в зменшеному вигляді. Як з кожним днем ​​будується Київ, так і з кожним днем ​​поповнюється колекція цього унікального музею.

  • Музей іграшки
    Адреса: Кловський узвіз, 8
    Час роботи:  втпт: 10:0018:00, сб: 10:0017:00, нд, пн  вихідний
    Ціна: для дорослих  20 грн; для дітей і студентів  10 грн

Експозиція музею має авторські зразки іграшок, неповторну колекцію українських настільно-друкованих виробів. Музей буде цікавий не тільки дітям, а й дорослим, оскільки в ньому налічується 15 тисяч експонатів іграшок різних часів.

  • Музей сновидінь
    Адреса: вул. Чигоріна, 55
    Час роботи: сб, нд 14.00–18.00. 
    Ціна: 50 грн

Цей музей має незвичайні експонати сновидіння. Музей сновидінь це культурний проект, створений за підтримки міждисциплінарного центру розвитку мистецтва та культури Dream Projects. У музеї ви зможете зустрітися з людьми, які розкажуть значення будь-яких снів, побачите скриню, яка зберігає сни, кабінет психоаналізу, а також самих сновидців. У музеї є магазинчик, в якому ви зможете придбати різні блокноти, листівки та сувеніри.

  • Київська фортеця
    Адреса: вул. Госпітальна, 24-а
    Час роботи: 10.0018.00, крім понеділка
    Ціна: 80 грн

Київська фортеця це одна зі споруд XIX століття, побудованих в Києві, яка належала до західної лінії укріплень. У самому музеї ви зможете побувати в різних таємних кімнатах, темних підземеллях і доторкнутись до зброї. Полоскотати нерви також можна, заглянувши у блок смертників. Ця фортеця стала останнім притулком вбивці Столипіна Дмитра Богрова.

  • Будинок Турбіних
    Адреса: Андріївський узвіз, 13-а 
    Час роботи: 12.0018.00 
    Ціна: от 12 грн.

Цей будинок під номером 13, в якому жив відомий письменник Михайло Булгаков, наповнений безліччю таємниць і загадок. У цьому музеї повинен побувати кожен киянин, який себе поважає. Оскільки він розповість історію життя Турбіних, тут ви побачите різні речі та побуваєте  в кімнаті з прозорим дзеркалом. Також  дізнаєтеся дуже багато таємниць, які так довго приховував сам Михайло Булгаков.

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