Музеї Києва: огляд найцікавіших місць

Плануючи вихідні, кожен з нас стикався з проблемою вибору. Перебираючи в голові всі варіанти, можна витратити багато дорогоцінного часу на роздуми. Але чому б не відкинути всі непотрібні думки і не відвідати музей? З огляду на величезну кількість платних і безплатних музеїв Києва, ви завжди можете вибрати щось на свій смак. Для того, щоб ви були в курсі культурного життя столиці, ми зробили добірку платних і безплатних музеїв Києва, відвідавши які ви проведете час не лише цікаво, а й з користю. Докладніше – в матеріалі.

Безкоштовні музеї Києва

Національний музей історії України

Адреса: вулиця Володимирська, 2

Час роботи: 10:00–18:00

Коли: останній понеділок кожного місяця

Експозиція музею відображає історичний процес розвитку суспільства на території України від зародження трипільської культури до сьогодні. У вас є можливість побачити численні археологічні колекції, зброю, пам’ятки етнографії, вироби зі скла, мармуру, живопис, графіку, скульптури тощо.

Національний музей літератури України

Адреса: місти Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 11

Час роботи: 09.00 – 17.00

Коли: остання середа місяця

В арсеналі музею представлено близько 5 тисяч експонатів, серед яких унікальні книги всіх часів України. Перша друкована книга «Апостол» Івана Федорова, рукописи, першодруки, особисті пожитки письменників, твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Якщо ви захоплюєтесь українською літературою та її історією, ви просто зобов’язані відвідати це місце.

Музей гетьманства

Адреса: вулиця Спаська, 16-б

Час роботи: 10.00 – 17.00

Коли: для всіх — остання субота місяця, для студентів і школярів – безкоштовний вхід кожного дня

Фонд музею гетьманства налічує понад 6000 експонатів. Це і приватні архіви гетьманів, особисті речі, рукописи, рідкісні історичні карти, і бібліотека з історичними книгами. Також цей музей надає можливість влаштовувати дитячі свята, що стане чудовою можливістю не тільки весело провести час, а й пізнати історію українського гетьманства.

Читайте також: Афіша концертів на січень 2018 року в Києві: вибір редакції СТБ

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Адреса: вулиця Лаврська, 9, корп. 26

Час роботи: 10.00 – 17.00

Коли: неділя

Історія музею театрального і кіномистецтва України унікальна своїми експозиціями. Ви зможете дізнатися, як зароджувалося кіно в Україні, побачити пам’ятки, афіші та щоденники українських драматургів. Більш того, в стінах музею часто проводяться літературні читання, творчі вечори присвячені минулому, сьогоденню та майбутньому українського театру, музики і кіно.

Національний художній музей України

Адреса: вулиця Грушевського, 6

Час роботи: 10.00 – 17.00

Коли: остання неділя місяця

Платні музеї Києва

Музей «Київ у мініатюрі»

Адреса: просп. Броварский, 9-в,

Час роботи: 10:00 – 19:00

Ціна: 25 грн; школярі та студенти — 10 грн

Якщо ви приїхали з сім’єю на один день до Києва, у вас є чудова можливість побачити його за пару годин. Музей «Київ у мініатюрі» представляє вам копію відомих архітектурних пам’яток міста в зменшеному вигляді. Як з кожним днем ​​будується Київ, так і з кожним днем ​​поповнюється колекція цього унікального музею.

Музей іграшки

Адреса: Кловський узвіз, 8

Час роботи: вт – пт: 10:00 – 18:00, сб: 10:00 – 17:00, нд, пн – вихідний

Ціна: для дорослих – 20 грн; для дітей і студентів – 10 грн

Експозиція музею має авторські зразки іграшок, неповторну колекцію українських настільно-друкованих виробів. Музей буде цікавий не тільки дітям, а й дорослим, оскільки в ньому налічується 15 тисяч експонатів іграшок різних часів.

Музей сновидінь

Адреса: вул. Чигоріна, 55

Час роботи: сб, нд 14.00–18.00.

Ціна: 50 грн

Цей музей має незвичайні експонати – сновидіння. Музей сновидінь – це культурний проект, створений за підтримки міждисциплінарного центру розвитку мистецтва та культури Dream Projects. У музеї ви зможете зустрітися з людьми, які розкажуть значення будь-яких снів, побачите скриню, яка зберігає сни, кабінет психоаналізу, а також самих сновидців. У музеї є магазинчик, в якому ви зможете придбати різні блокноти, листівки та сувеніри.

Київська фортеця

Адреса: вул. Госпітальна, 24-а

Час роботи: 10.00 – 18.00, крім понеділка

Ціна: 80 грн

Київська фортеця – це одна зі споруд XIX століття, побудованих в Києві, яка належала до західної лінії укріплень. У самому музеї ви зможете побувати в різних таємних кімнатах, темних підземеллях і доторкнутись до зброї. Полоскотати нерви також можна, заглянувши у блок смертників. Ця фортеця стала останнім притулком вбивці Столипіна – Дмитра Богрова.

Будинок Турбіних

Адреса: Андріївський узвіз, 13-а

Час роботи: 12.00 – 18.00

Ціна: от 12 грн.

Цей будинок під номером 13, в якому жив відомий письменник Михайло Булгаков, наповнений безліччю таємниць і загадок. У цьому музеї повинен побувати кожен киянин, який себе поважає. Оскільки він розповість історію життя Турбіних, тут ви побачите різні речі та побуваєте в кімнаті з прозорим дзеркалом. Також дізнаєтеся дуже багато таємниць, які так довго приховував сам Михайло Булгаков.

Читайте також: Кіноафіша: що варто подивитися в кінотеатрах Києва в січні 2018 року

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.