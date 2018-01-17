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Як правильно прати пуховик у пральній машині? | Телеканал СТБ
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Як правильно прати пуховик

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Не знаєте, як прати пуховик у пральній машинці? Не біда! У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, як правильно прати пуховик, а також як підготувати пуховик до прання та як правильно висушити.

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Підготовка пуховика до прання

  • Для початку потрібно відстебнути капюшон (якщо він у вас є), підкладку, хутро та декор — це все переться окремо.
  • Пришиті частини куртки можна захистити скотчем або поліетиленовим пакетом.
  • Перевірте кишені, застібніть всі блискавки й ґудзики, що є на куртці. Вони можуть пошкодити барабан пральної машинки.
  • Найбільше забруднень завжди на манжетах і комірі, тому перед пранням натріть ці місця господарським милом і потріть щіткою для одягу. В жодному разі не замочуйте пуховик перед пранням.
  • Важливо подивитися етикетку на пуховику, чи можна його взагалі прати в машинці. Якщо так, то виверніть куртку навиворіт.

Як правильно випрати пуховик

Покладіть у пральну машинку тільки пуховик, без будь-яких інших речей. Щоб пух менше м’явся при пранні, засуньте у барабан кілька тенісних м’ячиків. Вони не дадуть куртці прилипати до стінок барабана. Поставте ваш пуховик на делікатний режим при температурі 30 градусів. Не бійтеся використовувати додаткове полоскання, щоб вимити порошок з куртки, віджимання ставте на 400, максимум на 600 оборотів на хвилину.

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ВАЖЛИВО!

Звичайні порошки категорично не можна використовувати для прання пуховиків. І цьому є пояснення: вони дуже піняться та сильно в’їдаються у синтетичний матеріал, після чого погано виполіскуються. Краще використовувати спеціальний рідкий порошок для пуху. Також дуже важливо при пранні пуховика не використовувати засоби для виведення плям, кондиціонери та відбілювачі: вони псують пух і залишають розводи.

Сушка

Щоб ваш пуховик мав первісний вигляд, потрібно не тільки його правильно випрати, але й правильно висушити. Розправте і повісьте пуховик на вішак. Не сушіть на рушнику, і тим більше на батареї — від цього пух зіб’ється. Краще, щоб ваша куртка висихала природним шляхом, для цього їй знадобитися не більше 48 годин. Також добре пуховик періодично струшувати і збивати руками.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви не тільки правильно виперете свій пуховик, а й повернете йому прекрасний зовнішній вигляд!

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