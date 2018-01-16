З чим носити спідниці міні, міді та нижче колін: фото-приклади

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
З чим носити спідниці міні, міді і нижче колін: фото-приклади | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / З чим носити спідниці міні, міді та нижче колін: фото-приклади

З чим носити спідниці міні, міді та нижче колін: фото-приклади

Телеканал СТБ

Спідниці  —  це один із головних елементів гардеробу, який необхідно мати кожній жінці. Такий низ може додати образу елегантності, жіночності та сексуальності. Але не всі знають, з чим поєднувати спідниці різної довжини та фасонів. Читайте в нашому матеріалі, з чим носити міні, міді та спідницю нижче колін.

Спідниця міді

Спідниця міді є однією з універсальних спідниць, але з нею потрібно бути обережним. Ця модель спідниць візуально вкорочує тіло. Щоб позбутися цієї проблеми, слід одягати взуття на високих підборах.

До спідниць міді можна підібрати:

  • топи;
  • сорочки;
  • блузки;
  • футболки;
  • майки;
  • кофти.

Для того, аби показати фігуру і виглядати елегантно, спідницю міді слід носити з укороченим топом.

Читайте також: Модні спідниці 2018: які вибрати

Зараз картаті та джинсові сорочки не перестають бути актуальними. Спідниця міді світлого тону чудово поєднується з джинсовими сорочками.

Легка шифонова блузка добре виглядає зі спідницею міді. Образ підкреслить витонченість рук і зробить його ніжним. Вибирайте блузки нюдових тонів, а також із квітковими принтами.

Так, футболки і майки одягають не тільки зі спортивними штанами. Неяскравого кольору футболка або шовкова майка на бретельках добре поєднується зі спідницею міді.

Найцікавіші і жіночні образи виходять з трикотажними або в’язаними светрами. Витончена кофта темних кольорів і спідниця яскравого кольору допоможуть виділитися серед натовпу. А жіночні в’язані светри зроблять образ домашнім і затишним.

Спідниці нижче колін

Таку модель спідниць жінки вбирають найчастіше. Спідниця нижче колін дуже вдало підкреслює жіночність, а також додає сексуальності в образ. Ця модель підходить для будь-якого типу фігури, вона може приховати недоліки фігури і підкреслити всі переваги. Також вона чудово виглядає як на високих, так і на низьких жінках. Її так само можна поєднувати із взуттям на високих підборах або класичними балетками.

Спідниці нижче колін бувають:

  • прямими;
  • пишними;
  • розкльошені.

Прямі спідниці

Прямі спідниці підходять для дівчат невисокого зросту, оскільки візуально вона робить зріст вищим, а дівчину  — стрункішою. Такі спідниці мають розріз збоку, що дає свободу рухам. Цей варіант спідниць не варто носити жінкам з пишними формами. Поєднувати прямі спідниці можна з майками, блузками або легкими светрами.

Пишні спідниці

Такі спідниці ще називають «сонцем». Вони підходить багатьом типам фігур, надаючи їм форму пісочного годинника. Такий фасон можна часто зустріти у повсякденному житті. Багато хто використовує спідниці з геометричними принтами або яскравого кольору в поєднанні з однотонним верхом.

Розкльошені спідниці

Спідниця має силует дзвона, що дозволяє приховати недоліки пишних жінок. Саме такий фасон створює гарну лінію стегон і підкреслює талію. Спідниці можна носити з легкими шифоновими або укороченими топами.

Спідниця міні

Спідниця міні є небезпечним елементом в гардеробі. Аби не виглядати безглуздо, слід серйозно підходити до поєднання верху з такою моделлю спідниць. Потрібно розуміти, що для такого фасону потрібно мати гарні ніжки. Цей вид спідниць дає можливість експериментувати в образах як завгодно, особливо з колготками або гетрами. Пам’ятайте, не варто вибирати взуття на високих підборах, чудово підійдуть балетки або кросівки.

Спідниці міні поєднують з:

  • светрами;
  • блузами;
  • піджаками;
  • бомберами.

Светр

Спідниця міні та теплий светр  —  це класичне поєднання. Головне, щоб спідницю було видно з-під светра. Можна вдягати як з довгим светром, заправляючи його в спідницю, так і з укороченим.

Блузи

Красиве і ніжне поєднання легких і грубих тканин. Такий образ ідеально формувати з колготками однотонного кольору і яскравими аксесуарами.

Піджак

Найнезвичніше поєднання, але дуже елегантне. Такий образ ліпше формувати з темного кольору спідниць і такого ж кольору піджаків. Акцент слід зробити на спідниці з принтом і колготках з геометричними малюнками.

Бомбер

Об’ємний верх і приталений низ  —  ідеальне поєднання. Тут головне дотримуватися балансу і зробити один акцент: або на об’ємний верх, або на яскраву спідницю.