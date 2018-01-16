Любовний гороскоп на січень 2018: чого чекати кожному із знаків зодіаку

На початку року зірки радять налаштовуватися на позитивний лад: саме від вашого настрою залежить, наскільки вдалими будуть наступні дванадцять місяців у сфері особистого життя. Чи переросте випадкове захоплення у щось більше? Яким буде місяць для тих, хто вже давно в парі? Чого очікувати самотнім представникам знаків зодіаку? Розповість наш щомісячний любовний гороскоп.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Овен

Якщо ви давно замислювалися про романтичну подорож, другий зимовий місяць підходить для цього найкраще. Спільна поїздка, нехай навіть у сусіднє місто, помітно зміцнить стосунки між партнерами і допоможе налагодити взаємини, в яких накопичилися образи. Самотні Овни можуть також розраховувати на любовні пригоди: вирушайте в подорож з друзями або навіть самостійно. На вас чекають приємні сюрпризи!

Любовний гороскоп на січень 2018 – Телець

І у самотніх, і у сімейних Тельців новий рік почнеться яскраво. На тих, хто перебуває в пошуку другої половинки, чекає пристрасний роман. Представники знака, які вже в парі, зможуть внести перчинку в сексуальне життя, що добре позначиться у довгостроковій перспективі між закоханими. Крім того, січень нового року особливо сприятливий для Тельців, котрі мріють про поповнення в родині. Можливо, саме час зайнятися цим питанням!

Любовний гороскоп на січень 2018 – Близнюки

Перш ніж з головою занурюватися у нові стосунки, переконайтеся, що зі старими зв’язками покінчено. Швидше за все, один з вас так не вважає. Близнюкам, які перебувають в парі, слід більше часу приділяти своєму обранцеві або обраниці. Якщо ви зараз не покажете коханій людині, наскільки вона для вас важлива, потім може виявитися пізно. Упевніться, що ваша друга половинка не тримає на вас образу.

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Любовний гороскоп на січень 2018 – Рак

Ракам, яким здається, що вони готові до прийняття доленосних рішень, краще не пороти гарячку. Можливо, зараз вам здається, що поруч людина, з якою треба пов’язати своє життя, але зірки рекомендують дати пристрасті стихнути. Емоції зараз здатні завадити оцінити ситуацію об’єктивно. Представницям цього знаку не варто голосно заявляти про свої почуття. Дозвольте партнеру проявити себе.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Лев

Цього місяця ви будете користуватися неймовірною популярністю серед представників протилежної статі! Головне, не заплутатися в цьому потоці компліментів і знаків уваги та зробити правильний вибір. Левам, які вже перебувають у стосунках, астрологи рекомендують задуматися про зміни в зовнішності. Навіть якщо ви стежите за собою так само ретельно, як і до шлюбу, змусьте почуття спалахнути з новою силою, показавши коханій людині свої нові грані. Зробіть в салоні незвичний макіяж або пофарбуйте волосся в інший колір.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Діва

Затишні вечори за келихом червоного, довгі бесіди під місяцем і романтичні смс-ки – таким буде перший місяць зими. Зірки приготували для вас справжню любовну пригоду, і тільки від вас залежить, чи переросте вона в щось більше. У сімейних стосунках все буде стабільно і спокійно. Можливо, ви вже не згораєте від пристрасті, як на самому початку, але ваші почуття й досі міцні та глибокі. Якщо є можливість провести вихідні удвох, обов’язково скористайтеся нею.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Терези

Легковажним одиноким Терезам варто задуматися про те, щоб стати розсудливішими. Вам здається, що поспішати нікуди, але насправді пора дорослішати. Січень 2018 прекрасно підходить для того, щоб зробити перші кроки у напрямку створення затишного сімейного гніздечка. Партнерам в цьому місяці не буде зайвим нагадати другій половині про те, наскільки вона для вас дорога. Отримувати подарунки приємно, проте нехай тепер ініціатива буде вашою: навіть дрібниці не залишиться непоміченими.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Скорпіон

Запальним і палким Скорпіонам час припинити фліртувати. Так, у вас багато шанувальників, але повинні бути явні фаворити. До речі, зірки обіцяють, що стосунки, які зав’язалися в січні, вже влітку можуть привести до довгоочікуваного фіналу – походу в РАГС. Небезпечним період може виявитися для представників знаків, які вже зустріли свою любов. Будьте обережні: невеликі розбіжності можуть незабаром перерости в серйозний конфлікт. Проявіть терпіння.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Стрілець

Представникам вогняного знаку варто всерйоз попрацювати над власними ревнощами: зараз як ніколи велика ймовірність, що емоції візьмуть гору і зашкодять міцним стосункам. Якщо вам ніяк не вдається приборкати свої почуття і повірити людині, котра зараз поруч, запитайте себе, чи правильний вибір ви зробили. Стрільцям, які разом вже давно, зірки пропонують замислитися над переходом на новий рівень. У вашому випадку січень підходить для укладення шлюбу і планування сім’ї.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Козеріг

Козерогам необхідно попрацювати над власною невимушеністю. Зайва нервозність завадить вам почати перспективне знайомство. Не соромтеся і просто будьте собою – саме цим і вдасться підкорити потенційного партнера. Представникам цього знака, які вже у шлюбі, потрібно дізнатися щось несподіване про свого обранця. Постарайтеся, щоб таємниця з минулого, яка вже нічого не значить, не стала проблемою у вашому сьогоденні та майбутньому.

Любовний гороскоп на січень 2018 – Водолій

На горизонті немає нікого, хто міг би претендувати на ваше серце? Не хвилюйтеся. У січні вам краще приділити час саморозвитку. Живіть і насолоджуйтеся, зосередьтеся на хобі або просто на тому, що подобається. Якщо ви до всього будете ставитися легко, любов знайде вас сама. А ось на одружених Водоліїв чекають спокуси. Не піддавайтеся: потім доведеться шкодувати!

Любовний гороскоп на січень 2018 – Риби

Те, як пройде весь рік, цілком ймовірно залежатиме від подій у січні. Плануєте змінювати партнерів як рукавички – 2018-й порадує любовними пригодами і короткочасними інтрижками. Розпочнете стосунки – швидше за все, вони продовжаться не менше дванадцяти місяців. Впоратися з будь-якими сумнівами в цьому місяці допоможе інтуїція. Не бійтеся ризикувати, якщо вам здається, що саме такого рішення вимагає ваш внутрішній голос.

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