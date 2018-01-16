Лляна олія: користь і шкода

Багато хто знає, що лляна олія має багато корисних властивостей для здоров’я людини, але не всі знають, яку шкоду несе цей продукт при неправильному використанні. Про користь і шкоду лляної олії, як правильно використовувати, а також чи можна вживати її в їжу – читайте в матеріалі.
Лляну олію виготовляють з насіння льону. Продукт є унікальним за складом, що відрізняє його від інших рослинних олій, адже містить оптимальну кількість кислот Омега-3,6,9, а також безліч корисних вітамінів. За складом і кількістю корисних властивостей цю олію можна порівняти з риб’ячим жиром, але без специфічного запаху.
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Як правильно вживати лляну олію
Лляну олію достатньо приймати по 1–2 ст. л. в день. ЇЇ можна вживати як в чистому вигляді, так і додавати до їжі. Пам’ятайте, лляну олію в жодному разі не можна нагрівати! Якщо ви відчуваєте неприємні болі в животі, зменшіть дозу. Цей побічний ефект зникне через 3–5 днів. В іншому випадку – припиніть вживання.
Вживання
- Для підвищення імунітету. Лляна олія часто використовують при відновленні імунної системи після операцій. Також цей продукт дає енергію організму і підтримує тонус тіла. Необхідно випити за 20 хвилин перед основним прийомом їжі 2 ст. л. олії або додати в їжу, наприклад, заправку для салату.
- Для розвитку нервових тканин. Вітамін В4 (холін), який містить лляна олія, сприяє подоланню стресових станів. Ще олію використовують при головних болях. Для відновлення психічного стану потрібно перед сном випити 1 ст. л. лляної олії, розмішавши в 300 мл теплої води.
- Для еластичності суглобів. Це один з найбільш корисних продуктів, які мають вплив на кров, не даючи втрачати в’язкість. Лляну олію також використовують в профілактичних цілях проти ішемії та інфаркту. Речовина під назвою лігнан, що міститься в лляній олії, знижує рівень холестерину в крові, що зменшує шанси на інсульт і гіпертонію. При щоденному використанні протягом двох тижнів 3 ч. л. олії перед кожним прийомом їжі ризик розвитку серцево-судинних захворювань знижується вдвічі.
- Для схуднення. Лляна олія вважається однією з найкорисніших олій, жири якої не будуть відкладатися на боках. При надмірній вазі олія допомагає нормалізувати роботу кишечника і прискорює метаболізм. Спочатку потрібно почати з 1 ч. л. олії за півгодини до сніданку. Далі через 10 днів збільшити дозу до 1 ст. л. в день. Такий курс пропити місяць, після чого зробити перерву на тиждень, потім повторити курс.
Зовнішнє застосування
- Еластичність шкіри. Лляна олія має чудовий вплив на шкіру, роблячи її пружною та еластичною. Потрібно кілька крапель олії розтерти в руках і легкими масажними рухами пройтися по тілу.
- Загоюючий ефект. Часто лляну олію використовують при опіках і виразках легких стадій. Необхідно змочити серветку в олії та прикласти до рани на кілька годин.
- Регенеруючий ефект. Лляну олію часто додають у креми з ефектом регенерації. Але в домашніх умовах зробити такий крем не потребує багато зусиль. Олію можна використовувати як в чистому вигляді, так і змішувати кефіром, сметаною або лимонним соком. Такий «домашній» крем допоможе відлущити старі частинки шкіри.
- Живлення волосся. Олія льону дуже добре впливає на шкіру голови та структуру волосся. Підходить для всіх типів волосся, оскільки вона швидко вбирається. Потрібно масажними рухами втерти олію в шкіру голови, потім рівномірно розподілити по всій довжині волосся і закутати в рушник. У такому положенні бути одну годину, після чого змити теплою водою.
Шкода
При такій кількості корисних впливів на тіло і організм людини, лляна олія також має багато протипоказань. При неправильному вживанні можливі побічні ефекти:
- алергічна реакція;
- діарея;
- високе згортання крові.
Також лляну олію категорично протипоказано:
- вагітним;
- людям, які приймають лікарські препарати й антидепресанти;
- людям, у яких панкреатит, гепатит, холецистит і жовчнокам’яна хвороба.
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