Лляна олія: користь і шкода

Багато хто знає, що лляна олія має багато корисних властивостей для здоров’я людини, але не всі знають, яку шкоду несе цей продукт при неправильному використанні. Про користь і шкоду лляної олії, як правильно використовувати, а також чи можна вживати її в їжу – читайте в матеріалі.

Лляну олію виготовляють з насіння льону. Продукт є унікальним за складом, що відрізняє його від інших рослинних олій, адже містить оптимальну кількість кислот Омега-3,6,9, а також безліч корисних вітамінів. За складом і кількістю корисних властивостей цю олію можна порівняти з риб’ячим жиром, але без специфічного запаху.

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Як правильно вживати лляну олію

Лляну олію достатньо приймати по 1–2 ст. л. в день. ЇЇ можна вживати як в чистому вигляді, так і додавати до їжі. Пам’ятайте, лляну олію в жодному разі не можна нагрівати! Якщо ви відчуваєте неприємні болі в животі, зменшіть дозу. Цей побічний ефект зникне через 3–5 днів. В іншому випадку – припиніть вживання.

Вживання

Для підвищення імунітету. Лляна олія часто використовують при відновленні імунної системи після операцій. Також цей продукт дає енергію організму і підтримує тонус тіла. Необхідно випити за 20 хвилин перед основним прийомом їжі 2 ст. л. олії або додати в їжу, наприклад, заправку для салату. Для розвитку нервових тканин. Вітамін В4 (холін), який містить лляна олія, сприяє подоланню стресових станів. Ще олію використовують при головних болях. Для відновлення психічного стану потрібно перед сном випити 1 ст. л. лляної олії, розмішавши в 300 мл теплої води. Для еластичності суглобів. Це один з найбільш корисних продуктів, які мають вплив на кров, не даючи втрачати в’язкість. Лляну олію також використовують в профілактичних цілях проти ішемії та інфаркту. Речовина під назвою лігнан, що міститься в лляній олії, знижує рівень холестерину в крові, що зменшує шанси на інсульт і гіпертонію. При щоденному використанні протягом двох тижнів 3 ч. л. олії перед кожним прийомом їжі ризик розвитку серцево-судинних захворювань знижується вдвічі. Для схуднення. Лляна олія вважається однією з найкорисніших олій, жири якої не будуть відкладатися на боках. При надмірній вазі олія допомагає нормалізувати роботу кишечника і прискорює метаболізм. Спочатку потрібно почати з 1 ч. л. олії за півгодини до сніданку. Далі через 10 днів збільшити дозу до 1 ст. л. в день. Такий курс пропити місяць, після чого зробити перерву на тиждень, потім повторити курс.

Зовнішнє застосування

Еластичність шкіри. Лляна олія має чудовий вплив на шкіру, роблячи її пружною та еластичною. Потрібно кілька крапель олії розтерти в руках і легкими масажними рухами пройтися по тілу.

Загоюючий ефект. Часто лляну олію використовують при опіках і виразках легких стадій. Необхідно змочити серветку в олії та прикласти до рани на кілька годин.

Регенеруючий ефект. Лляну олію часто додають у креми з ефектом регенерації. Але в домашніх умовах зробити такий крем не потребує багато зусиль. Олію можна використовувати як в чистому вигляді, так і змішувати кефіром, сметаною або лимонним соком. Такий «домашній» крем допоможе відлущити старі частинки шкіри.

Живлення волосся. Олія льону дуже добре впливає на шкіру голови та структуру волосся. Підходить для всіх типів волосся, оскільки вона швидко вбирається. Потрібно масажними рухами втерти олію в шкіру голови, потім рівномірно розподілити по всій довжині волосся і закутати в рушник. У такому положенні бути одну годину, після чого змити теплою водою.

Шкода

При такій кількості корисних впливів на тіло і організм людини, лляна олія також має багато протипоказань. При неправильному вживанні можливі побічні ефекти:

алергічна реакція;

діарея;

високе згортання крові.

Також лляну олію категорично протипоказано:

вагітним;

людям, які приймають лікарські препарати й антидепресанти;

людям, у яких панкреатит, гепатит, холецистит і жовчнокам’яна хвороба.

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