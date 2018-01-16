Якщо олівець і підводка більше підходять для створення чітких графічних стрілок, то тіні, навпаки, дозволяють отримати м’які, розтушовані лінії. Такий прийом однаково ефектно виглядає і в повсякденному макіяжі, і для вечірнього виходу. Все залежить від інтенсивності нанесення продукту. Як гарно нафарбувати стрілки тінями? Покрокову інструкцію і лайфхаки знайдете в нашому матеріалі.

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Стрілки, намальовані тінями, дозволяють виділити очі, але при цьому не створюють зайвої яскравості ліній. Нечіткі, ніби трохи змазані стрілки роблять погляд кокетливим, а образ в цілому – романтичним і жіночним. Незважаючи на те, що витрачати час на малювання ідеально рівних ліній з тінями не доводиться, далеко не кожній дівчині під силу з першого разу освоїти техніку нанесення стрілок таким способом. Поради редакції СТБ допоможуть!

Як фарбувати стрілки тінями крок за кроком

Для створення ліній краще взяти плаский скошений пензлик з синтетичним ворсом. Його також використовують для оформлення брів.

Нанесіть на повіки базу або припудріть. Злегка змочіть пензлик водою. Наберіть тіні, струсіть пензлик і намалюйте стрілку так само, як підводкою. Розтушуйте. Щоб лінія вийшла більш чіткою, нанесіть на пензлик трохи консилера і проведіть під хвостиком стрілки. Якщо хочете додати насиченості, скористайтеся олівцем.

Колірна палітра тіней набагато ширша, ніж у підводок, що дозволяє експериментувати з образом.

Лайфхаки

Тіні можуть обсипатися. Щоб цього не сталося, перед тим, як фарбувати стрілки, добре припудріть область під оком. Також можна заклеїти нижню повіку смужкою пластиру.

Замість скошеного пензлика можна взяти аплікатор. Наберіть тіні та ребром намалюйте стрілки. Межі розтушуйте пласкою частиною аплікатора.

Денний макіяж легко перетворити у вечірній за допомогою пухнастого пензлика. Нанесіть трохи тіней і розтушуйте по повіках. Відтінок тіней для розтушовування необов’язково повинен дублювати колір стрілки: скористайтеся контрастним. Домогтися плавного переходу допоможе чистий сухий пензлик.

Не забувайте, що головне – практикуватися в малюванні стрілок, і тоді дуже скоро ви навчитеся робити це ідеально!

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