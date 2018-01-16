Якщо олівець і підводка більше підходять для створення чітких графічних стрілок, то тіні, навпаки, дозволяють отримати м’які, розтушовані лінії. Такий прийом однаково ефектно виглядає і в повсякденному макіяжі, і для вечірнього виходу. Все залежить від інтенсивності нанесення продукту. Як гарно нафарбувати стрілки тінями? Покрокову інструкцію і лайфхаки знайдете в нашому матеріалі.
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Стрілки, намальовані тінями, дозволяють виділити очі, але при цьому не створюють зайвої яскравості ліній. Нечіткі, ніби трохи змазані стрілки роблять погляд кокетливим, а образ в цілому – романтичним і жіночним. Незважаючи на те, що витрачати час на малювання ідеально рівних ліній з тінями не доводиться, далеко не кожній дівчині під силу з першого разу освоїти техніку нанесення стрілок таким способом. Поради редакції СТБ допоможуть!
Як фарбувати стрілки тінями крок за кроком
Для створення ліній краще взяти плаский скошений пензлик з синтетичним ворсом. Його також використовують для оформлення брів.
- Нанесіть на повіки базу або припудріть.
- Злегка змочіть пензлик водою.
- Наберіть тіні, струсіть пензлик і намалюйте стрілку так само, як підводкою. Розтушуйте.
- Щоб лінія вийшла більш чіткою, нанесіть на пензлик трохи консилера і проведіть під хвостиком стрілки. Якщо хочете додати насиченості, скористайтеся олівцем.
Колірна палітра тіней набагато ширша, ніж у підводок, що дозволяє експериментувати з образом.
Лайфхаки
- Тіні можуть обсипатися. Щоб цього не сталося, перед тим, як фарбувати стрілки, добре припудріть область під оком. Також можна заклеїти нижню повіку смужкою пластиру.
- Замість скошеного пензлика можна взяти аплікатор. Наберіть тіні та ребром намалюйте стрілки. Межі розтушуйте пласкою частиною аплікатора.
- Денний макіяж легко перетворити у вечірній за допомогою пухнастого пензлика. Нанесіть трохи тіней і розтушуйте по повіках. Відтінок тіней для розтушовування необов’язково повинен дублювати колір стрілки: скористайтеся контрастним. Домогтися плавного переходу допоможе чистий сухий пензлик.
Не забувайте, що головне – практикуватися в малюванні стрілок, і тоді дуже скоро ви навчитеся робити це ідеально!
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