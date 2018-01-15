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У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 15 по 21 січня 2018 | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 15 по 21 січня 2018

У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 15 по 21 січня 2018

Телеканал СТБ

У кожного з нас є свій святий, він же ангел-хранитель, чиє ім’я ми носимо. Хочете дізнатися, у кого цього тижня іменини? Читайте список імен тих, хто святкує свій день ангела в період з 15 по 21 січня 2018 року.

15 січня

Серафим, Сильвестр

У 17-річному віці Серафим Саровський став ченцем, жив у Саровській пустелі в повній самотності, молячись щодня. Стоячи на колінах, під час молитви в 1833 році помер.

В Єрусалимі Святий Сильвестр був присутній при зведенні Хреста Господнього у 326 році.

16 січня

Малахія

Малахія з древнього івриту перекладається як «посланник Бога». Він був взірцем віри і мудрості. Просвітлював вавилонських євреїв у християнстві. Також Малахія справедливо карав грішних людей.

17 січня

Павло

Павло був із родини священнослужителя, випускник духовного училища та навчального духовенства ім. Олексія Шелапутіна. Після служби в армії потрапив у полон, де провів три роки. Через неправдивий донос отець Павло потрапив на десять років до тюремного табору. За чотири роки він помер, так і не вийшовши на волю.

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18 січня

Апполінарія (Поліна), Минай, Михей, Григорій

Апполінарія-діва довгі роки жила в пустелі Єгипту, після чого переодягнулася в чоловіка та почала жити в монастирі Святого Макарія, прийнявши ім’я Дорофей. Вона прославилася чудесами: зцілювала людей від хвороб і передбачала майбутнє.

19 січня

Феофан

Феофан при народженні був названий Георгієм, але, завершивши навчання в Київській духовній академії, став ченцем і прийняв нове ім’я. Активно займався освітніми установами для жінок в Константинополі. У літньому віці вів самотній спосіб життя, не перестаючи молитися.

20 січня

Іоан

Іоан був родичем Ісуса, був вимолений у Господа своїми батьками. У дитинстві Іоан жив у безлюдній пустелі, постійно обмежуючи себе. У 30-річному віці він отримав вказівку від Ангела Господнього слідувати до Йордану і розповідати людям про найближчі події, проповідуючи слово Боже.

21 січня

Омелян, Феофіл

Святий мученик Феофіл жив у Лівії та проповідував віру Христа, за що і був відданий на муки.

Великим єретиком був святий Омелян, але, покаявшись, він прийняв віру.