У кого сьогодні день ангела? Список іменин в період з 15 по 21 січня 2018

У кожного з нас є свій святий, він же ангел-хранитель, чиє ім’я ми носимо. Хочете дізнатися, у кого цього тижня іменини? Читайте список імен тих, хто святкує свій день ангела в період з 15 по 21 січня 2018 року.
15 січня
Серафим, Сильвестр
У 17-річному віці Серафим Саровський став ченцем, жив у Саровській пустелі в повній самотності, молячись щодня. Стоячи на колінах, під час молитви в 1833 році помер.
В Єрусалимі Святий Сильвестр був присутній при зведенні Хреста Господнього у 326 році.
16 січня
Малахія
Малахія з древнього івриту перекладається як «посланник Бога». Він був взірцем віри і мудрості. Просвітлював вавилонських євреїв у християнстві. Також Малахія справедливо карав грішних людей.
17 січня
Павло
Павло був із родини священнослужителя, випускник духовного училища та навчального духовенства ім. Олексія Шелапутіна. Після служби в армії потрапив у полон, де провів три роки. Через неправдивий донос отець Павло потрапив на десять років до тюремного табору. За чотири роки він помер, так і не вийшовши на волю.
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18 січня
Апполінарія (Поліна), Минай, Михей, Григорій
Апполінарія-діва довгі роки жила в пустелі Єгипту, після чого переодягнулася в чоловіка та почала жити в монастирі Святого Макарія, прийнявши ім’я Дорофей. Вона прославилася чудесами: зцілювала людей від хвороб і передбачала майбутнє.
19 січня
Феофан
Феофан при народженні був названий Георгієм, але, завершивши навчання в Київській духовній академії, став ченцем і прийняв нове ім’я. Активно займався освітніми установами для жінок в Константинополі. У літньому віці вів самотній спосіб життя, не перестаючи молитися.
20 січня
Іоан
Іоан був родичем Ісуса, був вимолений у Господа своїми батьками. У дитинстві Іоан жив у безлюдній пустелі, постійно обмежуючи себе. У 30-річному віці він отримав вказівку від Ангела Господнього слідувати до Йордану і розповідати людям про найближчі події, проповідуючи слово Боже.
21 січня
Омелян, Феофіл
Святий мученик Феофіл жив у Лівії та проповідував віру Христа, за що і був відданий на муки.
Великим єретиком був святий Омелян, але, покаявшись, він прийняв віру.