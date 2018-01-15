Пенсійна реформа в Україні: що потрібно знати

Пенсійна реформа в Україні – одна з найактуальніших тем на сьогодні. 3 жовтня Верховна Рада України підтримала новий закон, який гарантує підвищення мінімальної пенсії, але також має свої нюанси, в яких нам допоміг розібратися відомий юрист, експерт багатьох проектів каналу СТБ – Михайло Присяжнюк. Скільки треба відпрацювати, щоб заслужити гідну старість? Кого нова реформа порадує, а кого навпаки – читайте в нашому матеріалі.

В Україні діє солідарна пенсійна система. Працюючі люди відраховують гроші зі своїх зарплат до Пенсійного фонду, а держава намагається їх розподілити між усіма пенсіонерами. Система відмінно працювала в радянські часи, коли всі були працевлаштовані офіційно, а за дармоїдство людей карали. Зараз же, коли багато хто отримує заробітну плату «в конверті», а демографічні показники явно відрізняються від тих, які були в 70-х роках, у Пенсійному фонді утворюється діра. Уряд пропонує нам не зовсім реформу, а скоріше модернізацію, адже пенсійна система залишається все тією ж.

«Головна відмінність Пенсійної реформи в тому, що вона оптимізує витрати держави. Закон скасовує спеціальні пенсії для держслужбовців, суддів, науковців та інших категорій. Вони переводяться на загальну систему нарахування пенсій. Виняток зроблено лише для військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Знімається обмеження для працюючих пенсіонерів – тепер можна одночасно отримувати зарплату і пенсію. Також робиться акцент на страховий стаж, який тепер можна докупити. Для тих, у кого взагалі немає страхового стажу, буде нараховуватися соціальна допомога при досягненні 63 років.

Також скасовується право на пенсію за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

Основні зміни в пенсійній реформі – це прив’язка до страхового стажу, щорічні індексації та підвищення мінімальної пенсії», – розповів Михайло Присяжнюк.

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Головні зміни в пенсійній системі від 3 жовтня 2017 року:

– З 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

– Розмір пенсії для дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, виросте з 949 до 1 373 гривень.

– Якщо вам виповнилося 60 років, ви вирішили покинути роботу і піти на відпочинок, вимоги до стажу будуть такі:

2018. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж складе не менше 25 років

2019. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж складе не менше 30 років

2010. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж складе не менше 35 років

– Законопроект передбачає скасування спеціальних пенсій для декількох категорій – працівників сфери освіти, медицини, колишніх чиновників, суддів, прокурорів, журналістів.

Варто зазначити, що пільги для військовослужбовців не скасують. Скасування спеціальних пенсій стосуватиметься тільки новоспечених пенсіонерів.

– Підприємцям також буде налічуватися стаж (якщо ви почали займатися бізнесом офіційно з 1998 року).

Що НЕ змінилося в Пенсійній системі:

– Формально пенсійний вік залишається таким же – чоловіки йдуть на заслужений відпочинок в 60, а жінки в 58. Але щоб до цього моменту вистачило стажу – доведеться неабияк попітніти.

– Як і раніше, в стаж буде зараховуватися навчання на бюджеті, але тільки в разі денної форми навчання.

– Військова строкова служба також буде враховуватися.

Навіть після виходу на пенсію можна продовжувати працювати і збільшувати свій страховий стаж. Якщо вам є 60 років, а в’язати шкарпетки і возитися з онуками якось не хочеться – працюйте. До того ж, уряд за це вам гарантує бонус – щомісяця плюс 0,5% від пенсії за кожен додатковий місяць стажу за перші 5 років, а після – плюс 0,75% від пенсії.

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