Місячний календар на січень 2018: вдалі дні для будь-яких починань

Почався новий рік, а це значить, що настав час братися за здійснення нових справ. Які числа найкраще підходять для цього, а які – ні, ви можете дізнатися в нашому місячному календарі вдалих днів на січень 2018.

Молодик: 17 cічня

Повний місяць: 2 cічня

Перша чверть: 9 cічня

Остання чверть: 25 cічня

Зростаючий Місяць: 18–30 січня

Спадаючий Місяць: 3–16 січня

Перша доба в січні припадає на Повний місяць. Тому будь-які починання будуть приречені на провал. У цей день краще зайнятися очищенням своєї аури. Чудовим способом стане відвідування сеансу йоги або медитація вдома. Наберіть гарячу ванну з піною, дозвольте собі розслабитися і проаналізувати те, що відбувається у вашому житті зараз.

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Згідно з астрологічним календарем, Молодик випадає на 17 січня. У цей день Місяць буде у Водолії. Сприятливий час для саморозвитку й організації подальших планів. Заряджайтеся тільки позитивною енергією, оскільки як почнете день, таким і буде весь місяць.

Сприятливі дні: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 січня.

Щоб Спадаючий Місяць у Козерозі не нашкодив взаєминам у вашій родині, в період з 5 по 7 січня уникайте сварок і конфліктів. Навіть найдрібніші розбіжності можуть підлити масла у вогонь і надовго зіпсувати сімейний добробут. Постарайтеся ретельніше добирати слова.

Несприятливі дні: 5, 12, 20, 28 січня.

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