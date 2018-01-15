Графік магнітних бур на січень 2018: як впоратися з поганим самопочуттям

Турбують головні болі та нездужання, але за словами лікарів ви абсолютно здорові? Постійно відчуваєте втому, але не можете знайти цьому логічного пояснення? Можливою причиною вашої недуги можуть бути магнітні бурі! Зміни космічної погоди дуже впливають на самопочуття деяких людей. На щастя, завдяки метеорологам, які давно навчилися прогнозувати сплески нестабільності захисного поля Землі, метеозалежні люди можуть заздалегідь підготуватися та захистити свій організм. Графік магнітних бур на січень 2018 – в матеріалі.

Згідно з даними метеорологів, в січні геомагнітна обстановка обіцяє бути досить спокійною. Перший спалах відбувся 13 січня. У цей період люди, на яких дуже впливають магнітні бурі, могли відчути порушення сну, зміни в роботі серцево-судинної системи, а також загострення хронічних захворювань, що напевно спричинило за собою погіршення працездатності.

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Невеликі коливання магнітосфери в січня 2018 пройшли також 14 січня. Однак сплеск був настільки слабким, що головний біль, запаморочення та інших неприємних симптомів зазнали лише вкрай чутливі люди.

Наступний спалах невеликої інтенсивності очікується 20 січня. Цього дня слід з особливою уважністю поставитися до свого здоров’я і при найменшому нездужанні звернутися до лікаря. Метеозалежні люди можуть відчути загальне нездужання і погіршення сну. Рекомендовано знизити навантаження на організм і провести цей день у спокої.

Що слід робити під час магнітних бур

Щоб магнітні бурі пройшли для вас з мінімальною шкодою для здоров’я, пийте якомога більше рідини, підкоригуйте харчування і проводьте більше часу на свіжому повітрі. Дуже доречним буде також контрастний душ і тонізуючі напої.

Що не можна робити під час магнітних бур

Під час магнітних бур не можна перевтомлювати себе фізичними навантаженнями і нервувати. Основний пункт в боротьбі з будь-якою недугою – хороший і здоровий сон. Крім того, фахівці наполегливо рекомендують на цей час відмовитися від шкідливих звичок, жирної та важкої їжі, солоного і копченого. Дотримуючись всіх рекомендацій, геомагнітні коливання обійдуть вас стороною!

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