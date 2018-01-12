Перші новорічні канікули вчотирьох: як проходять свята у Григорія Решетника

Зовсім скоро відбудеться прем’єра восьмого сезону найромантичнішого проекту країни «Холостяк», головним героєм якого став музикант і саунд-продюсер Рожден Анусі. Незважаючи на щільний графік зйомок, ведучому реаліті, Григорію Решетнику, все ж вдалося знайти час, щоб провести зимові свята в колі найближчих – з коханою дружиною Христиною і синами.

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Новий рік представники професії ведучого навряд чи можуть назвати сімейним святом. Однак Григорій Решетник навчився поєднувати роботу і сім’ю та, незважаючи ні на що, проводити канікули з найдорожчими людьми: щороку його сім’я вирушає з ним у новорічне відрядження. І під бій курантів усі традиційно в зборі.

Не порушила таку традицію й поява четвертого члена сім’ї Решетників – молодшого сина Діми. Хоча малюку всього півроку, він стійко витримав довгий шлях до Трускавця (саме в одному з готелів міста Григорій мав вести Новий рік).

«Звичайно, було важко, тому що тепер треба встигати стежити за двома маленькими чоловічками, – каже ведучий реаліті «Холостяк». – І везти вдвічі більше іграшок, тому що у Вані з Дімою вони різні. Але ми впоралися.»

А потім тато працював, мама – стежила за татом і дітьми, а о дванадцятій сімейство дружно загадало бажання і… всі четверо святкували далі.

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«Іванко у нас вже загартований, минулого року заснув ближче до ранку, – згадує Григорій. – Цього разу протримався до другої ночі, і Діма разом з ним. Малюки заснули, а батьки вирушили на дискотеку і веселилися до шостої ранку.»

Потім, уже за традицією, Решетники встигли зазирнути до Львова, а звідти вирушили в Івано-Франківськ до родичів Христини на Різдво, де залишили старшого сина з дідусями і бабусями, а самі полетіли в сонячну Іспанію.

Нагадуємо, що вже цієї весни в ефір вийде «Холостяк»-8.

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