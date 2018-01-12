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Григорій Решетник показав фото з сім'єю на новорічних канікулах | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Перші новорічні канікули вчотирьох: як проходять свята у Григорія Решетника

Перші новорічні канікули вчотирьох: як проходять свята у Григорія Решетника

Телеканал СТБ

Зовсім скоро відбудеться прем’єра восьмого сезону найромантичнішого проекту країни «Холостяк», головним героєм якого став музикант і саунд-продюсер Рожден Анусі. Незважаючи на щільний графік зйомок, ведучому реаліті, Григорію Решетнику, все ж вдалося знайти час, щоб провести зимові свята в колі найближчих з коханою дружиною Христиною і синами.

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Барселона

Новий рік представники професії ведучого навряд чи можуть назвати сімейним святом. Однак Григорій Решетник навчився поєднувати роботу і сім’ю та, незважаючи ні на що, проводити канікули з найдорожчими людьми: щороку його сім’я вирушає з ним у новорічне відрядження. І під бій курантів усі традиційно в зборі.

Не порушила таку традицію й поява четвертого члена сім’ї Решетників молодшого сина Діми. Хоча малюку всього півроку, він стійко витримав довгий шлях до Трускавця (саме в одному з готелів міста Григорій мав вести Новий рік).

Львов

Григорій Решетник з сім’єю у Львові

«Звичайно, було важко, тому що тепер треба встигати стежити за двома маленькими чоловічками, каже ведучий реаліті «Холостяк». І везти вдвічі більше іграшок, тому що у Вані з Дімою вони різні. Але ми впоралися.»

А потім тато працював, мама стежила за татом і дітьми, а о дванадцятій сімейство дружно загадало бажання і… всі четверо святкували далі.

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Григорій Решетник з сином Дімою

«Іванко у нас вже загартований, минулого року заснув ближче до ранку, згадує Григорій. Цього разу протримався до другої ночі, і Діма разом з ним. Малюки заснули, а батьки вирушили на дискотеку і веселилися до шостої ранку.»

Потім, уже за традицією, Решетники встигли зазирнути до Львова, а звідти вирушили в Івано-Франківськ до родичів Христини на Різдво, де залишили старшого сина з дідусями і бабусями, а самі полетіли в сонячну Іспанію.

Ивано-Франковск

Григорій Решетник з дружиною в Івано-Франківську

Испания, Валенсия

Григорій Решетник в Іспанії (Валенсія)

Испания

Григорій Решетник в Іспанії

Нагадуємо, що вже цієї весни в ефір вийде «Холостяк»-8.

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