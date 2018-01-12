Афіша концертів на січень 2018 року в Києві: вибір редакції СТБ

Афішу концертів на січень 2018 ми підготували спеціально для вас, аби ви провели наступний зимовий місяць у піднесеному та святковому настрої. Завдяки цій добірці ви зможете якнайкраще спланувати своє дозвілля. Читайте афішу концертів на січень 2018 року від сайту stb.ua та проводьте свій час весело та святково!
Rizol Quartet
4 січня 19:00
Національна філармонія України
Вартість квитків: 70—250 грн
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Олег Скрипка та оркестр НАОНІ
6 січня 19:00
Freedom Event Hall
Вартість квитків: 450—1000 грн
JOE COCKER Tribute – АНІС та Lviv Jazz Orchestra
12 січня 19:00
Будинок офіцерів
Вартість квитків: 100—650 грн
Lords of the Sound
14 січня 19:00
Національна опера України
Вартість квитків: 100—550 грн
НАОНІ
17 січня 19:00
Будинок архітектора
Вартість квитків: 175-350 грн
Ірина Федишин
21 січня 19:00
Жовтневий палац
Вартість квитків: 250—1200 грн