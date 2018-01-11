Як стати щасливим, або Хюґе по-українськи

Разом з новорічними святами зник і гарний настрій? Вас пригнічують робочі будні та побут, а психічний стан межує із зимовою депресією? Потрібно терміново виправляти ситуацію! І допоможе в цьому унікальне явище родом із Данії — хюґе. Дізнайтеся, як стати щасливим, а також хюґе-поради для щастя в українських реаліях в нашому матеріалі!

Що таке хюґе, в нашій країні мало хто знає. Як і мало хто, на жаль, може назвати себе щасливим. За даними щорічної доповіді ООН про світовий індекс щастя за 2017 рік, з 155 країн світу Україна посідає 132 місце. На першій позиції, витіснивши багаторічного лідера Данію, опинилася Норвегія. Також в десятку найщасливіших країн потрапили Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Швеція. Назріває запитання: в чому ж причина такої колосальної різниці? На нього у різних людей буде власна суб’єктивна відповідь. І кожен з них матиме рацію. Але головна різниця між нами та жителями скандинавських країн — це світогляд. Поговоримо про це докладніше.

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Що таке хюґе

Секрет щастя данців ховається за ось цим дивним словом — «hugge». Ним називають абсолютно все — від щастя бути поруч з коханою людиною до какао при свічках. У книзі Міка Вікінга «Маленька книга Хюґе. Як жити добре по-данськи» говориться, що хюґе — це особлива душевна атмосфера. До неї зараховують і проведення часу з людьми, яких ми любимо, і відчуття власної оселі, й навіть почуття безпеки, захищеності від усього світу. Також хюґе включає в себе певні символи, предмети, за допомогою яких створюється ця «особлива» атмосфера. Наприклад, для проведення хюґе-вечора з коханою людиною вам знадобляться: дві чашечки ароматного чаю або какао, добрий душевний фільм, теплий м’який плед і багато-багато свічок.

З чого складається хюґе

Як би не були важливі для хюґе матеріальні речі, головне все ж таки — це спілкування. У своїй книзі Мік Вікінг написав, що «мистецтво хюґе включає в себе розширення зони комфорту та залучення до неї інших людей». Навіть більше, автор стверджує, чим сильніше люди задоволені своїми взаєминами з іншими, тим щасливішими вони є.

Ще один важливий момент філософії хюґе — бути тут і зараз. Людина повинна вміти жити, проживати кожну хвилину та щиро нею насолоджуватися.

Принципи хюґе — простота та скромність. «Більше шику — менше хюґе». Дорогі автівки, багатоповерхові маєтки, нічні клуби та розваги — це історія, яка не має стосунку до хюґе. Наприклад, на Різдво, незалежно від достатку людини, всі родичі та друзі дарують одне одному рівноцінні за вартістю подарунки. Вихвалятися своїми статками вважається поганим тоном, а дорогі подарунки завжди ставлять людину в незручне становище, що не має нічого спільного з хюґе.

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Хюґе — це затишок. Завжди та в усьому. Данці з задоволенням обміняють величезну квартиру в одному з хмарочосів Манхеттена на маленьку хатину з каміном у засніжених горах. Наприклад, у своїй книзі Мік Вікінг згадує, як вони з друзями після катання на лижах збирались у когось в хатині за чашкою кави та розповідали одне одному історії, котрі робили їх щасливими.

Їжа. Данці впевнені, ми є тим, що їмо. Хюґе-їжею вважаються всілякі тістечка, цукерки, печиво, гарячі напої, запечена з хрусткою скоринкою свинина та інше. Їжа у данців — це своєрідний культ, адже її приємно не тільки разом їсти, але й разом готувати. Маленьке доповнення із психологічних досліджень: «Нам важливо відчувати задоволення, коли ми їмо й кохаємося, адже ці дві справи є вирішальними для виживання особини та збереження виду».

І ще. Хюґе — це вдячність. У книзі «Маленька книга Хюґе. Як жити добре по-данськи» сказано, що «вдячність змушує людей відступити вбік і подивитись уважно на цінність усього, що вони мають». Хочете бути щасливим — навчіться бути вдячним.

Ми і хюґе

Як би там не було, життя в Україні та Данії значно відрізняється. Данці абсолютно впевнені в завтрашньому дні, у них стабільна валюта, безкоштовна медицина й освіта. Кожен громадянин відчуває турботу про себе з боку держави та отримує гідну оплату своєї праці. У данців немає потреби пропадати допізна на роботі, аби забезпечити собі та своїй родині гарне життя. У них багато вільного часу, який вони проводять, як їм заманеться.

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Складнощі життя більшості українців не сприяють розслабленню, гармонізації сімейних взаємин і прагненню до саморозвитку.

Але навіть за таких умов ви можете почерпнути для себе багато корисного з філософії хюґе і зробити своє життя набагато кращим. Все, що для цього потрібно, — величезне бажання бути щасливим.

Хюгге-поради, як стати щасливим у нашій країні:

Відкладайте кошти. Цю пораду ви, напевно, вже чуєте не вперше. Але все ж. Якщо ви ще не відкладаєте заощадження, почніть з цього місяця. Навіть мінімальні на перший погляд суми можуть суттєво змінити вашу фінансову ситуацію. А головне те, що в один прекрасний момент ви зможете себе потішити чимось дуже бажаним та приємним! Записуйте всі свої бажання та цілі. Ця порада чудово мотивує втілювати мрії в реальність! Напишіть на папері всі потаємні бажання, а також життєві цілі. Створіть кілька списків: на найближчий рік, на 5 років, на 10 років і т. д. Не бійтеся писати як щось грандіозне, так і приємні дрібниці. Наприклад, випити філіжанку ароматного какао в парку на лавочці або прогулятися під теплим літнім дощем. Потім кожен місяць плануйте виконання одного або декількох пунктів (залежить від складності). Поступово величезний список бажань буде зменшуватись, вселяючи у вашу душу почуття гордості за свої старання та стимулюючи до подальших дій. Але найголовніше — це приємні спогади, які розфарбують ваші будні дивовижними кольорами та зігріють душу холодними вечорами! Створіть вдома атмосферу тепла та затишку. Якщо ви думаєте, що ароматизовані свічки, пухнасті пледи, в’язані шкарпетки та крісла-подушки — марна трата коштів, то дуже помиляєтеся. Ці, а також інші символи хюґе допомагають створити в вашому домі атмосферу тепла і затишку. Данці дуже цінують комфорт. У їхніх оселях завжди чисто і «хюґно». Ба більше, в кожної людини є свій власний хюґе-куточок, де багато-багато подушок, пухнастих покривал і книг, а зі стелі ллється м’яке приглушене світло… Важливо: для облаштування власної оселі за всіма канонами хюґе вам не потрібні розкішні гобелени та дизайнерські меблі. Краще разом з рідними зшийте плед зі шматочків різнобарвної тканини або ж знайдіть бабусине покривало, що зберігає аромат дитинства та шоколадних цукерок. А для затишних вечорів і теплих обіймів зв’яжіть собі та своїй другій половинці м’які величезні светри. Влаштовуйте сімейні вечері та посиденьки з друзями. Як би багато не значили матеріальні предмети, насамперед хюґе — це атмосфера. Легка, невимушена, яка виникає в спілкуванні з приємними близькими людьми. Не ховайтеся від світу — спілкуйтеся! Влаштовуйте сімейні обіди, вечері, запрошуйте в гості друзів. Не шукайте приводу для свята: кожен новий день — це вже привід насолоджуватися життям! До слова, данці дуже цінують сімейні взаємини та справжню дружбу. За їхніми словами, немає нічого кращого, ніж зібратися з близькими людьми, разом приготувати вечерю, грати в настільні ігри та просто спілкуватися. Спілкуйтеся зі своєю другою половинкою. Як давно ви душев но говорили з коханою людиною, ділилися радощами і спогадами? Багато стосунків руйнуються через нестачу спілкування та розуміння. Немає нічого складного або ганебного в тому, щоб поговорити про плани на майбутнє, таємні страхи й тривоги зі своїм партнером. Обговорити останні світові новини теж можна! Адже якщо вам немає про що говорити, або, що ще страшніше, ви не довіряєте одне одному, яке майбутнє чекає ваші стосунки? Більше рухайтеся. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі стимулюють вироблення ендорфіну, іншими словами «гормону щастя». А згідно з результатами дослідження голландського університету Утрехта, перехід з автомобіля на велосипед додає вам від трьох до чотирнадцяти місяців життя. Заведіть «щоденник подяки». Щодня ми комусь за щось вдячні. То чому б не записувати ці маленькі події в окремий щоденник? Кілька днів такої роботи відкриють вам життя з абсолютно нового боку й допоможуть усвідомити, наскільки ви щаслива людина. Читайте. Маленька зарплатня, невблаганне зростання курсу валюти, проблеми зі здоров’ям тощо абсолютно не сприяють саморозвитку й самопізнанню. Але саме книги допоможуть розірвати це замкнене коло! Одна книга в тиждень — це 52 книги в рік, що здатні повністю змінити ваше життя на краще. До того ж, останні дослідження Інституту щастя доводять, чим більше людина освічена, тим більше вона задоволена собою та своїм життям. Обіймайтеся. А ви помічали, що після обіймів на душі стає добре і спокійно? Причиною цього є гормон окситоцин, що виробляється при фізичному контакті. Обійми, масаж, секс — це головні джерела окситоцину. Тому, перш ніж діагностувати у себе депресію, обійміть близьку людини. Або займіться сексом. Щодня повторюйте собі, що ви щаслива людина. Самонавіювання має вражаючу силу. Якщо постійно щось повторювати, то через деякий час ви щиро в це повірите! Ця вправа здатна повністю змінити ваш світогляд і ставлення до життя. А разом з ними зміняться і ваш побут, умови проживання та багато іншого.

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Насолоджуйтесь життям і дякуйте долі за кожен новий день! Щастя вам, затишку, смачної їжі та взаєморозуміння!

Альона Ткаченко