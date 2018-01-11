Бекхем представив свій бренд під музику гурту «ДахаБраха»

Англійський футболіст Девід Бекхем запустив рекламний ролик власного бренду, зроблений під музику українського гурту «ДахаБраха». Яка саме пісня лягла в основу ролика — читайте в нашому матеріалі.

Відомий футболіст Девід Бекхем зробив пост на своїй сторінці в Instagram, у якому показав рекламний ролик власного бренду House 99 By David Beckham. Бекхем вирішив випустити лінію засобів для чоловіків з догляду за волоссям і шкірою. Незвичність цього відео у тому, що саундтрек реклами виконує український етно-гурт «ДахаБраха».

Читайте також: Антитіла – TDME: група презентувала кліп на нову пісню

Менеджер гурту Ірина Горбань розповіла, що вибір замовників був дуже конкретний. Режисери ролика мали кілька варіантів, але зупинилися на пісні «Шо з-под дуба».

Композиція «Шо з-под дуба» також прозвучала в американському серіалі «Фарго».

