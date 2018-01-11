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Пісня гурту ДахаБраха «Шо з-под дуба» прозвучала в рекламі бренду Девіда Бекхема | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Бекхем представив свій бренд під музику гурту «ДахаБраха»

Бекхем представив свій бренд під музику гурту «ДахаБраха»

Телеканал СТБ

Англійський футболіст Девід Бекхем запустив рекламний ролик власного бренду, зроблений під музику українського гурту «ДахаБраха». Яка саме пісня лягла в основу ролика  — читайте в нашому матеріалі.

Відомий футболіст Девід Бекхем зробив пост на своїй сторінці в Instagram, у якому показав рекламний ролик власного бренду House 99 By David Beckham. Бекхем вирішив випустити лінію засобів для чоловіків з догляду за волоссям і шкірою. Незвичність цього відео у тому, що саундтрек реклами виконує український етно-гурт «ДахаБраха».

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Менеджер гурту Ірина Горбань розповіла, що вибір замовників був дуже конкретний. Режисери ролика мали кілька варіантів, але зупинилися на пісні «Шо з-под дуба».

Композиція «Шо з-под дуба» також прозвучала в американському серіалі «Фарго».