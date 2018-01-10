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Куди піти в Києві на вихідних 13-14 січня 2018 | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Куди піти в Києві на вихідних: афіша заходів на 13–14 січня 2018

Куди піти в Києві на вихідних: афіша заходів на 13–14 січня 2018

Телеканал СТБ

Святкові канікули закінчуються, а веселощі та захопливе дозвілля триває! Наша афіша заходів на вихідні в Києві розповість, де відбудеться найяскравіший зимовий фестиваль, який спектакль подивитися, куди відвести маленьких бешкетників, а також як незвично провести вікенд з друзями і близькими. Куди піти в Києві 13–14 січня, радить редакція СТБ.

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Столичний Різдвяний Фестиваль

Christmas markt of the Hyde Park's winter WonderLand park, London

13 січня, 12:00–20:00

Поштова площа

Незважаючи на те, що новорічні канікули вже добігають кінця, в ці вихідні у вас ще є час наостанок зануритися в казкову атмосферу улюблених зимових свят. Уже в суботу вперше відбудеться грандіозний #РіздвоФест за підтримки Міністерства культури України. У програмі – концерт, контактний зоопарк, розваги та подарунки, смачні частування, різдвяні фотозони та локації. Відпочиваючи і весело проводячи час на заході, ви тим самим допомагаєте маленьким пацієнтам Онкоцентру і ОХМАТДИТу, адже всі кошти, виручені в рамках фестивалю, будуть спрямовані на допомогу хворим діткам. Вхід вільний.

Вистава «Гулянка у Маланки»

Young smiling woman in dress sitting in theatre

13 січня, 20:00

Вул. Васильківська, 1 (театр «Сцена 6»)

Щороку в ніч з 13-го на 14-те січня до головної героїні вистави, вдови Маланки, приходить дух її чоловіка Василя Васильовича. Самотня жінка чекає коханого і цього  разу, але занепокоєння крає душу. Здається, несподівано до Маланки в гості вирішила зазирнути вся округа – від хлопчаків-щедрувальників до сусідки Солохи і навіть депутата облради. Чим закінчиться позапланове свято?

Ціна: 100–200 грн.

«Аліса в Задзеркаллі» на льоду

Closeup skating shoes ice skating outdoor at ice rink

13 січня, 13:00

Палац спорту

Зворушлива і смішна казка про дівчинку-мрійницю постане в новому форматі шоу-вистави на льоду! Глядачі побачать, як персонажі «Аліси в країні чудес» виконують складні елементи фігурного катання і циркового мистецтва. Захопливе дозвілля для всієї родини забезпечене.

Ціна: 200–300 грн.

Майстер-клас з виготовлення круассана

Delicious fresh croissants in the shop

13 січня, 11:00

Вул. Жилянська, 97-а (Denys Suhoviy Bakery School)

Легкий, хрусткий і рум’яний, з масляними бочками або під цукровою пудрою, з густим джемом, наповнений тягучим шоколадом або зі свіжою зеленню, авокадо і апетитними скибочками лосося… Як приготувати ідеальний круасан? Якими мають бути тісто і начинка? Чи можливо зробити такий смаколик в домашніх умовах? Безумовно! Досить відвідати майстер-клас шеф-кухаря Дениса Суховія. Потрібен попередній запис.

Ціна: 1400 грн.

Кіновечір «Сам удома» 1–2

Christmas Movie Night

14 січня, 17:00

Вул. Р. Окіпної, 4 ( «Олень і чай»)

Переглядати улюблені новорічні та різдвяні комедії – важлива традиція зимових канікул. Якщо за два тижні нового року ви так і не встигли вдосталь посміятися над витівками Кевіна, якого батьки забули в переддень свята вдома, антикафе «Олень і чай» не дозволить вам пропустити це задоволення! Рекомендуємо забронювати місця заздалегідь.

Ціна: 100 грн.

Різдвяно-новорічні квести для дітей в опереті

Funny christmas company

14 січня, 12:00–13:00

Вул. Велика Васильківська, 53/3 (Київський театр оперети)

Останні святкові дні пропонуємо весело провести разом із синами та доньками в Національній опереті України. Цікаві та видовищні театралізовані квести «Взимку в країну нот», «Фантастична зима в країні чудес», а також детективна історія «Повернути Різдво» не дадуть нудьгувати дітям від 5 і до 11 років. Веселий і пізнавальний вихідний разом з оперетою!

Ціна: 100 грн.

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