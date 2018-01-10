Коли стартує гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою»

Весна 2018 на СТБ подарує глядачам нові неймовірні проекти. Одним з них стане гумористичне шоу «Вечір з Наталею Гаріповою». Щосуботи ви будете відкривати улюблених зірок з абсолютно іншого боку. Коли ж чекати на прем’єру проекту і чим здивує нове шоу – читайте в матеріалі.



Вже 3 березня в ефірі телеканалу СТБ з’явиться «Вечір з Наталею Гаріповою». Ведуча шоу – перша і найбільш успішна жінка стендап-комік в Україні. В гостях у Наталії побувають Дмитро Шуров, Іраклі Макацарія, Дмитро Коляденко, Павло Костіцин та багато інших селебріті.



Відомі на всю країну люди стануть героями смішних і незвичайних історій, а також дізнаються про себе багато нового і цікавого. Ведуча буде жартувати не над зірками, а разом з ними. Гумор Наталії не ображає і не принижує, а навпаки розкриває героїв. Хто б не прийшов у гості до ведучої – гарний настрій гарантовано!

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