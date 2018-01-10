Якого числа прибирати ялинку

В Україні засохлу новорічну ялинку з половиною опалих голок часто прибирають 8 березня, а у деяких – особливо ледачих господарів – вона застоюється аж до травневих свят. Однак, за стародавніми звичаями від новорічної ялинки потрібно позбавлятися до Хрещення.

Хрещення – світле свято, яке православні в 2018 році відзначають 19 січня. Це означає, що 18 січня – останній день, коли потрібно віднести ялинку на сміттєзвалище. Крім самої ялинки, потрібно очистити будинок від всієї символіки Нового року і Різдва – зняти гірлянди, прибрати декоративну солому, вінки, обрядовий хліб і т.д.

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Прибрати своє житло слід не тільки від атрибутів новорічних свят – напередодні Хрещення слід також провести генеральне прибирання і викинути всі старі і непотрібні речі.

А якщо ялинкові голки не засохли остаточно, і якщо їх не погриз ваш домашній котик, то перед тим, як викидати деревце на смітник, їх можна використовувати для заварювання різних цілющих хвойних настоянок.

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