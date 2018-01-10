Imagine Dragons дадуть грандіозний концерт на «Олімпійському»

31 серпня 2018 року американський рок-гурт Imagine Dragons дасть масштабний концерт в Києві на НСК «Олімпійському». Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки Evolve. Організаторами заходу стануть GAS Concert.

Imagine Dragons з’явилися 2008 року в Лас-Вегасі. 2012 року вийшов дебютний альбом Night Visions з лід-синглом Radioactive. Пісня принесла гуртові світову славу та премію Grammy в номінації «Найкраще рок-виконання». Окрім того, журнал Rolling Stone назвав Radioactive «найбільшим рок-хітом року». Другий альбом американців Smoke + Mirrors стартував з першого місця чарту Billboard 200. Було продано більше одного мільйона копій цієї платівки. Ба більше, у Великобританії альбом став останнім рекордсменом по офлайн-продажам перед тим як стримінг додали в офіційні рейтинги.

Третій альбом Evolve вийшов 2017 року. На його підтримку Imagine Dragons поїхали у світове турне, закріпивши за собою статус одного з головних стадіонних гуртів світу. Сингли Believer та Thunder стали безумовними хітами у більшості країн світу.

На рахунку Imagine Dragons більше 20 міжнародних музичних нагород та близько 80 номінацій. Гурт номіновано на дві премії Grammy 2018 року. Imagine Dragons виступали на більшості найбільших фестивалів, включаючи Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza тощо. Виступ на «Олімпійському» стане першим концертом американців в Україні.