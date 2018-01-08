Що почитати з дітьми: список корисних енциклопедій

Зимові канікули добігають кінця, але це не привід для дитини закинути улюблені книги і повернутися до підручників. Щоб за час відпочинку діти набралися не тільки сил, але і знань, пропонуємо читати разом із ними цікаві енциклопедії. Дивіться добірку корисних і яскравих видань на stb.ua.

Вільям Грілл

Антарктична експедиція Шеклтона. Надзвичайна крижана пригода Це унікальна книжка британського художника Вільяма Грілла про героїчну подорож Ернста Шеклтона і його команди до Антарктиди. Малюнки дуже деталізовані, автор зобразив не лише кораблі, льодовики та природу. Він зобразив кожного члена команди, всіх 69 собак та навіть обладнання і припаси.

Безліч ілюстрацій, унікальна олівцева техніка, цікаві факти та історії зробили цю книжку «Найкращою ілюстрованою книжкою року» у 2014 році за версією The New York Times.

Жученко Марія

Велика книжка транспорту

Це ілюстрована енциклопедія про всі види транспорту. Яскраві зображення найрізноманітніших видів техніки дадуть змогу на власні очі побачити справжні дива інженерної думки людства.

Енциклопедія не лише про види транспорту. В цій книжці є історія, інформація про найкращі та найдивніші моделі, а ще цікаві факти про машини, літаки, кораблі та поїзди.

Мардеросьянц Тамара

Динозаври. Енциклопедія

Перед вами чудова книжка – «Динозаври». За її допомогою ви вирушите в захопливу подорож світом знань про доісторичних рептилій. А натуралістичні зображення давніх ящерів дозволять поринути в атмосферу юрського періоду.

Із цієї книжки ви дізнаєтесь, де були знайдені динозаври, скільки видів нам відомо і які саме. А також коли та чому вимерли ці створіння і цікаві факти про них.

Пірати. Ілюстрований атлас

Історія піратства налічує стільки ж років, скільки історія мореплавання. Вікінги, турки, вако… Але золотий вік піратства почався з відкриттям Америки. Розбійники Карибського моря в XVI–XVII століттях створили справжню піратську республіку. Викладені в атласі біографії піратів цілком достовірні, а описані епізоди з їхнього життя ґрунтуються на реальних подіях. Генрі Морган, Френсіс Дрейк, Чорна Борода… Якими вони були насправді? Які дивовижні та неймовірні пригоди траплялися в їхньому житті?

З цієї книги можна дізнатися, які навігаційні прилади були у моряків різних століть, якими були кораблі та зброя. А ще – як закінчилася хвилююча і кривава епоха піратства, що зломило силу морських розбійників і змусило їх врешті-решт покинути води Карибського моря. Неймовірні історії, цікаві факти і барвисті ілюстрації роблять книгу захопливим джерелом інформації про історію піратства

Андрій Клімов

Славетні гетьмани України

«Славетні гетьмани України» — науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних керманичів Війська Запорозького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.

Крім того, видання цікаве поданими в ньому картами з унікальної приватної колекції європейських карт XVI—XVIII століть Андрія Осадчука.

Кожна карта — це особливий погляд європейців на територію України того часу з усім різноманіттям її поділу, кордонів і назв: від найдавнішого уявлення Птолемея про Сарматію до детального опису України на картах французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана.