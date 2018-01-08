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Що почитати з дитиною | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що почитати з дітьми: список корисних енциклопедій

Що почитати з дітьми: список корисних енциклопедій

Телеканал СТБ

Зимові канікули добігають кінця, але це не привід для дитини закинути улюблені книги і повернутися до підручників. Щоб за час відпочинку діти набралися не тільки сил, але і знань, пропонуємо читати разом із ними цікаві енциклопедії. Дивіться добірку корисних і яскравих видань на stb.ua.

Вільям Грілл

Антарктична експедиція Шеклтона. Надзвичайна крижана пригодашеклтонЦе унікальна книжка британського художника Вільяма Грілла про героїчну подорож Ернста Шеклтона і його команди до Антарктиди. Малюнки дуже деталізовані, автор зобразив не лише кораблі, льодовики та природу. Він зобразив кожного члена команди, всіх 69 собак та навіть обладнання і припаси.

Безліч ілюстрацій, унікальна олівцева техніка, цікаві факти та історії зробили цю книжку «Найкращою ілюстрованою книжкою року» у 2014 році за версією The New York Times.

Жученко Марія

Велика книжка транспорту10990_2

Це ілюстрована енциклопедія про всі види транспорту. Яскраві зображення найрізноманітніших видів техніки дадуть змогу на власні очі побачити справжні дива інженерної думки людства.

Енциклопедія не лише про види транспорту. В цій книжці є історія, інформація про найкращі та найдивніші моделі, а ще цікаві факти про машини, літаки, кораблі та поїзди.

Мардеросьянц Тамара

Динозаври. Енциклопедіядинозаври_укр

Перед вами чудова книжка – «Динозаври». За її допомогою ви вирушите в захопливу подорож світом знань про доісторичних рептилій. А натуралістичні зображення давніх ящерів дозволять поринути в атмосферу юрського періоду.

Із цієї книжки ви дізнаєтесь, де були знайдені динозаври, скільки видів нам відомо і які саме. А також коли та чому вимерли ці створіння і цікаві факти про них.

Пірати. Ілюстрований атласz4462_pirati_obl_ru

Історія піратства налічує стільки ж років, скільки історія мореплавання. Вікінги, турки, вако… Але золотий вік піратства почався з відкриттям Америки. Розбійники Карибського моря в XVIXVII століттях створили справжню піратську республіку. Викладені в атласі біографії піратів цілком достовірні, а описані епізоди з їхнього життя ґрунтуються на реальних подіях. Генрі Морган, Френсіс Дрейк, Чорна Борода… Якими вони були насправді? Які дивовижні та неймовірні пригоди траплялися в їхньому житті?

З цієї книги можна дізнатися, які навігаційні прилади були у моряків різних століть, якими були кораблі та зброя. А ще – як закінчилася хвилююча і кривава епоха піратства, що зломило силу морських розбійників і змусило їх врешті-решт покинути води Карибського моря. Неймовірні історії, цікаві факти і барвисті ілюстрації роблять книгу захопливим джерелом інформації про історію піратства

Андрій Клімов

Славетні гетьмани Українигетьмани_обкладинка

«Славетні гетьмани України» — науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних керманичів Війська Запорозького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.

Крім того, видання цікаве поданими в ньому картами з унікальної приватної колекції європейських карт XVI—XVIII століть Андрія Осадчука.
Кожна карта — це особливий погляд європейців на територію України того часу з усім різноманіттям її поділу, кордонів і назв: від найдавнішого уявлення Птолемея про Сарматію до детального опису України на картах французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана.