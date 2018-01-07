Які 12 страв приготувати на Різдво?

Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні Святвечір супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Їх кількість відповідає кожному місяцю року та кількості апостолів Христа. У зв’язку з цим редакція сайту СТБ підготувала рецепти страв, які традиційно подаються на різдвяний стіл.
12 страв на Святвечір і Різдво
Як відомо, на вечерю Святвечора (це день перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.
Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне. Проте і ввечері, і вранці прийнято ставити на стіл кутю та узвар.
Кутя
Найголовніша страва – це кутя. Всі її інгредієнти мають символічне значення: зерно — символ воскреслого життя, мед — здоров’я, а мак — достатку в родині.
Інгредієнти:
- Пшениця – 1 ст.
- Мак – 100 г
- Горіхи волоські – 100 г
- Родзинки – 100 г
- Мед – 1,5 ст. л.
- Цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності.
- Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 2–3 години.
- Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу.
- Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.
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Узвар
Традиційно на Різдво до куті готують узвар. Якщо кутя – господиня Різдвяної вечері, то узвар – господар.
Інгредієнти:
- Сухофрукти – 500 г
- Цукор – 150 г
Спосіб приготування:
Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.
Вінегрет
Інгредієнти:
- Буряк – 300 г
- Картопля – 300 г
- Морква – 200 г
- Солоні огірки – 150 г
- Зелений горошок – 200 г
- Цибуля – 100 г
Спосіб приготування:
- Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити.
- Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками.
- Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.
Голубці з м’ясом
Інгредієнти:
- Капуста білокачанна – 800 г
- М’ясо (яловичина, баранина, свинина) – 300 г
- Рис – 100 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Борошно – 1 ст. л.
- Томатна паста – 2 ст .л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Масло вершкове – 2 cт. л.
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Знімаємо листя з качана капусти, зрізаємо потовщення зі стебел і проварюємо 5 хвилин в окропі. Потім виймаємо і охолоджуємо.
- Для фаршу м’ясо пропускаємо через м’ясорубку, змішуємо з відвареним до напівготовності рисом, підсмаженою цибулею, солимо, перчимо і добре перемішуємо.
- Для підливи підсмажуємо на вершковому маслі борошно, додаємо томатну пасту і сметану.
- На підготовлені листки кладемо по столовій ложці фаршу і загортаємо конвертиком. Голубці обсмажуємо, складаємо в глибоку каструлю і заливаємо підливою, додаємо склянку води, закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні 30–40 хвилин.
- Готові голубці подаємо в тому соусі, в якому вони варилися.
Смажені карасі
Інгредієнти:
- Карась – 300 г
- Олія – за смаком
- Борошно – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю. У сковороді розігріваємо олію. Шматочки риби обвалюють в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.
Холодець зі свинячих ніжок
Інгредієнти:
- Ноги свинячі – 1 кг
- Вода – 5 л
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Петрушка (корінь) – 1 шт.
- Часник – за смаком
- Перець – за смаком
- Сіль – за смаком
- Лавровий лист – за смаком
Спосіб приготування:
- Ніжки роз’єднуємо в суглобах, великі кістки розпилюємо або розрубуємо, кладемо в каструлю і заливаємо холодною водою з розрахунку 4–5 л води на кожен кілограм ніжок.
- Варимо ніжки при помірному кипінні із закритою кришкою 5–7 годин, поки сухожилля не будуть легко відділятися від кісток. Відразу після закипання знімаємо піну.
- Для поліпшення смаку кладемо в бульйон нарізані моркву, цибулю, корінь петрушки і лавровий лист.
- Коли ніжки будуть готові, відокремлюємо м’ясо від кісток і нарізаємо його дрібними шматочками. Потім додаємо товчений часник, знімаємо з вогню і розливаємо в глибокі тарілки.
- Ставимо тарілки в холодне місце і залишаємо до застигання.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Борошно – 250–270 г
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Олія – 50 мл + 1 ст. л.
- Масло вершкове – 50 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Зелена цибуля для подачі
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності.
- Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв.
- Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії.
- Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці.
- Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї.
- Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.
Печеня зі свинини
Інгредієнти:
- Свинина з кісткою – 700 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Жир – 2 ст. л.
- Тмин – 1 ч. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- М’ясо промиваємо, обсушуємо, солимо і посипаємо борошном. Обсмажуємо в добре розігрітому жирі до утворення рум’яної скоринки.
- Перекладаємо в каструлю і додаємо кілька ложок води.
- Цибулю очищуємо, нарізаємо кружечками, обсмажуємо в жирі до золотистого кольору і додаємо до м’яса. Посипаємо тмином і тушкуємо під кришкою до м’якості.
- У міру випаровування соку додаємо воду. Коли м’ясо стане м’яким, нарізаємо його навскіс тонкими скибочками поперек волокон.
- Викладаємо м’ясо на тарілку, заливаємо соусом з цибулею і подаємо з відвареною картоплею, тушкованою капустою або салатом з капусти.
Асорті з солінь
Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.
Судак заливний
Інгредієнти:
- Судак – 1 кг
- Морква – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Петрушка (корінь) – 1 шт.
- Желатин – за смаком
- Лимон – 1 шт.
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Яйце – 2–4 шт.
- Журавлина – за смаком
- Оцет – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 15–20 хвилин.
- Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон.
- Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби.
- Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню.
- Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо.
- Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси.
- Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.
Яблука, запечені з медом та горіхами
Інгредієнти:
- Яблуко – 7 шт.
- Родзинки – 190 г
- Мед –7 ч. л.
- Горіхи – 14 шт
- Кориця з цукром – 7 ч. л.
- Коньяк
Спосіб приготування:
- Яблука наколоти виделкою по всій поверхні.
- Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30.
- Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь.
- Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи – в кожне яблуко по 2 горіхи.
- Зверху посипати цукром, змішаним з корицею.
- У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.
Завиванець з яблуком
Інгредієнти:
- Борошно – 3–4 ст.
- Маргарин – 100 г
- Яйце (жовток) – 2–3 шт.
- Цукор – 130 г
- Дріжджі –50 г
- Сметана – 100 г
- Яблуко – 1 кг
- Сухарі (подрібнені) – 2 ст. л.
- Варення з вишень (без кісточок) – 2 ст. л.
- Родзинки – за смаком
- Горіхи (подрібнені) – 100 г
- Кориця – за смаком
- Цедра апельсинова – за смаком
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо і змішуємо з тертим маргарином, цукром (100 г), жовтками і розпущеними дріжджами. Всі інгредієнти «січемо» ножем, трохи вимішуємо і даємо тісту відпочити.
- Розкатуємо з тіста корж, посипаємо його тертими сухарями, викладаємо на нього очищені та нарізані яблука, знову посипаємо сухарями, цукром, корицею, подрібненими горіхами, викладаємо вишневе варення, родзинки, посипаємо подрібненою цедрою і закручуємо в рулет.
- Деко змащуємо маслом і викладаємо на нього рулет так, щоб місце кріплення знаходилося внизу. Накриваємо рулет рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підійшло.
- Змащуємо його яйцем, посипаємо цукром і випікаємо в духовці при температурі 220 ºС 45 хвилин.