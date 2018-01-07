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Які страви готують на Різдво: 12 страв і рецептів | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Які 12 страв приготувати на Різдво?

Які 12 страв приготувати на Різдво?

Телеканал СТБ

Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні Святвечір супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Їх кількість відповідає кожному місяцю року та кількості апостолів Христа. У зв’язку з цим редакція сайту СТБ підготувала рецепти страв, які традиційно подаються на різдвяний стіл.

12 страв на Святвечір і Різдво

Як відомо, на вечерю Святвечора (це день перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня безпосередньо на саме Різдво піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.  

Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято м’ясне і рибне. Проте і ввечері, і вранці прийнято ставити на стіл кутю та узвар.

 

Кутя

Найголовніша страва це кутя. Всі її інгредієнти мають символічне значення: зерно  — символ воскреслого життя, мед  —  здоров’я, а мак  —  достатку в родині.

Інгредієнти:

  1. Пшениця 1 ст.
  2. Мак 100 г
  3. Горіхи волоські 100 г
  4. Родзинки 100 г
  5. Мед 1,5 ст. л.
  6. Цукор за смаком

Спосіб приготування:

  1. Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності.
  2. Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 23 години.
  3. Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу.
  4. Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.

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                                                               Узвар

Традиційно на Різдво до куті готують узвар. Якщо кутя господиня Різдвяної вечері, то узвар господар.

Інгредієнти:

  1. Сухофрукти 500 г
  2. Цукор 150 г

Спосіб приготування:

Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 23 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.

                                                                 Вінегрет

Інгредієнти:

  1. Буряк 300 г
  2. Картопля 300 г
  3. Морква 200 г
  4. Солоні огірки 150 г
  5. Зелений горошок 200 г
  6. Цибуля 100 г

Спосіб приготування:

  1. Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити.
  2. Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками.
  3. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.

                                                            Голубці з м’ясом

Інгредієнти:

  1. Капуста білокачанна 800 г
  2. М’ясо (яловичина, баранина, свинина) 300 г
  3. Рис 100 г
  4. Цибуля ріпчаста 1 шт.
  5. Борошно 1 ст. л.
  6. Томатна паста 2 ст .л.
  7. Сметана 2 ст. л.
  8. Масло вершкове 2 cт. л.
  9. Сіль за смаком
  10. Перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Знімаємо листя з качана капусти, зрізаємо потовщення зі стебел і проварюємо 5 хвилин в окропі. Потім виймаємо і охолоджуємо.
  2. Для фаршу м’ясо пропускаємо через м’ясорубку, змішуємо з відвареним до напівготовності рисом, підсмаженою цибулею, солимо, перчимо і добре перемішуємо.
  3. Для підливи підсмажуємо на вершковому маслі борошно, додаємо томатну пасту і сметану.
  4. На підготовлені листки кладемо по столовій ложці фаршу і загортаємо конвертиком. Голубці обсмажуємо, складаємо в глибоку каструлю і заливаємо підливою, додаємо склянку води, закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні 3040 хвилин.
  5. Готові голубці подаємо в тому соусі, в якому вони варилися.

   

                                                  

Смажені карасі

Інгредієнти:

  1. Карась 300 г
  2. Олія ​​за смаком
  3. Борошно за смаком
  4. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю. У сковороді розігріваємо олію. Шматочки риби обвалюють в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.

                                                    Холодець зі свинячих ніжок

Інгредієнти:

  1. Ноги свинячі 1 кг
  2. Вода 5 л
  3. Морква 1 шт.
  4. Цибуля ріпчаста 1 шт.
  5. Петрушка (корінь) 1 шт.
  6. Часник за смаком
  7. Перець за смаком
  8. Сіль за смаком
  9. Лавровий лист за смаком

Спосіб приготування:

  1. Ніжки роз’єднуємо в суглобах, великі кістки розпилюємо або розрубуємо, кладемо в каструлю і заливаємо холодною водою з розрахунку 45 л води на кожен кілограм ніжок.
  2. Варимо ніжки при помірному кипінні із закритою кришкою 57 годин, поки сухожилля не будуть легко відділятися від кісток. Відразу після закипання знімаємо піну.
  3. Для поліпшення смаку кладемо в бульйон нарізані моркву, цибулю, корінь петрушки і лавровий лист.
  4. Коли ніжки будуть готові, відокремлюємо м’ясо від кісток і нарізаємо його дрібними шматочками. Потім додаємо товчений часник, знімаємо з вогню і розливаємо в глибокі тарілки.
  5. Ставимо тарілки в холодне місце і залишаємо до застигання.

                                                  Вареники з картоплею

Інгредієнти:

  1. Картопля 500 г
  2. Борошно 250270 г
  3. Яйця 2 шт.
  4. Молоко 100 мл
  5. Цибуля ріпчаста 2 шт.
  6. Олія ​​50 мл + 1 ст. л.
  7. Масло вершкове 50 г
  8. Цукор 2 ст. л.
  9. Зелена цибуля для подачі
  10. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності.
  2. Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв.
  3. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії.
  4. Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці.
  5. Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї.
  6. Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.

                                                            Печеня зі свинини

Інгредієнти:

  1. Свинина з кісткою 700 г
  2. Цибуля ріпчаста 1 шт.
  3. Жир 2 ст. л.
  4. Тмин 1 ч. л.
  5. Борошно 1 ст. л.
  6. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. М’ясо промиваємо, обсушуємо, солимо і посипаємо борошном. Обсмажуємо в добре розігрітому жирі до утворення рум’яної скоринки.
  2. Перекладаємо в каструлю і додаємо кілька ложок води.
  3. Цибулю очищуємо, нарізаємо кружечками, обсмажуємо в жирі до золотистого кольору і додаємо до м’яса. Посипаємо тмином і тушкуємо під кришкою до м’якості.
  4. У міру випаровування соку додаємо воду. Коли м’ясо стане м’яким, нарізаємо його навскіс тонкими скибочками поперек волокон.
  5. Викладаємо м’ясо на тарілку, заливаємо соусом з цибулею і подаємо з відвареною картоплею, тушкованою капустою або салатом з капусти.

                                                               Асорті з солінь

Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.

                                                              Судак заливний

Інгредієнти:

  1. Судак 1 кг
  2. Морква 2 шт.
  3. Цибуля ріпчаста 1 шт.
  4. Петрушка (корінь) 1 шт.
  5. Желатин за смаком
  6. Лимон 1 шт.
  7. Огірок свіжий 1 шт.
  8. Яйце 24 шт.
  9. Журавлина за смаком
  10. Оцет за смаком
  11. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 1520 хвилин.
  2. Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон.
  3. Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби.
  4. Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню.
  5. Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо.
  6. Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси.
  7. Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.

                                       Яблука, запечені з медом та горіхами

Інгредієнти:

  1. Яблуко 7 шт.
  2. Родзинки 190 г
  3. Мед 7 ч. л.
  4. Горіхи 14 шт
  5. Кориця з цукром 7 ч. л.
  6. Коньяк

Спосіб приготування:

  1. Яблука наколоти виделкою по всій поверхні.
  2. Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30.
  3. Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь.
  4. Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи в кожне яблуко по 2 горіхи.
  5. Зверху посипати цукром, змішаним з корицею.
  6. У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку.
  7. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.

                                                   Завиванець з яблуком

Інгредієнти:

  1. Борошно 34 ст.
  2. Маргарин 100 г
  3. Яйце (жовток) 23 шт.
  4. Цукор 130 г
  5. Дріжджі 50 г
  6. Сметана 100 г
  7. Яблуко 1 кг
  8. Сухарі (подрібнені) 2 ст. л.
  9. Варення з вишень (без кісточок) 2 ст. л.
  10. Родзинки за смаком
  11. Горіхи (подрібнені) 100 г
  12. Кориця за смаком
  13. Цедра апельсинова за смаком

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіюємо і змішуємо з тертим маргарином, цукром (100 г), жовтками і розпущеними дріжджами. Всі інгредієнти «січемо» ножем, трохи вимішуємо і даємо тісту відпочити.
  2. Розкатуємо з тіста корж, посипаємо його тертими сухарями, викладаємо на нього очищені та нарізані яблука, знову посипаємо сухарями, цукром, корицею, подрібненими горіхами, викладаємо вишневе варення, родзинки, посипаємо подрібненою цедрою і закручуємо в рулет.
  3. Деко змащуємо маслом і викладаємо на нього рулет так, щоб місце кріплення знаходилося внизу. Накриваємо рулет рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підійшло.
  4. Змащуємо його яйцем, посипаємо цукром і випікаємо в духовці при температурі 220 ºС 45 хвилин.