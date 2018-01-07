Які 12 страв приготувати на Різдво?

Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні Святвечір супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Їх кількість відповідає кожному місяцю року та кількості апостолів Христа. У зв’язку з цим редакція сайту СТБ підготувала рецепти страв, які традиційно подаються на різдвяний стіл.

12 страв на Святвечір і Різдво

Як відомо, на вечерю Святвечора (це день перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.

Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне. Проте і ввечері, і вранці прийнято ставити на стіл кутю та узвар.

Кутя

Найголовніша страва – це кутя. Всі її інгредієнти мають символічне значення: зерно — символ воскреслого життя, мед — здоров’я, а мак — достатку в родині.

Інгредієнти:

Пшениця – 1 ст. Мак – 100 г Горіхи волоські – 100 г Родзинки – 100 г Мед – 1,5 ст. л. Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності. Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу. Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.

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Узвар

Традиційно на Різдво до куті готують узвар. Якщо кутя – господиня Різдвяної вечері, то узвар – господар.

Інгредієнти:

Сухофрукти – 500 г Цукор – 150 г

Спосіб приготування:

Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.

Вінегрет

Інгредієнти:

Буряк – 300 г Картопля – 300 г Морква – 200 г Солоні огірки – 150 г Зелений горошок – 200 г Цибуля – 100 г

Спосіб приготування:

Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити. Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.

Голубці з м’ясом

Інгредієнти:

Капуста білокачанна – 800 г М’ясо (яловичина, баранина, свинина) – 300 г Рис – 100 г Цибуля ріпчаста – 1 шт. Борошно – 1 ст. л. Томатна паста – 2 ст .л. Сметана – 2 ст. л. Масло вершкове – 2 cт. л. Сіль – за смаком Перець – за смаком

Спосіб приготування:

Знімаємо листя з качана капусти, зрізаємо потовщення зі стебел і проварюємо 5 хвилин в окропі. Потім виймаємо і охолоджуємо. Для фаршу м’ясо пропускаємо через м’ясорубку, змішуємо з відвареним до напівготовності рисом, підсмаженою цибулею, солимо, перчимо і добре перемішуємо. Для підливи підсмажуємо на вершковому маслі борошно, додаємо томатну пасту і сметану. На підготовлені листки кладемо по столовій ложці фаршу і загортаємо конвертиком. Голубці обсмажуємо, складаємо в глибоку каструлю і заливаємо підливою, додаємо склянку води, закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні 30 – 40 хвилин. Готові голубці подаємо в тому соусі, в якому вони варилися.

Смажені карасі

Інгредієнти:

Карась – 300 г Олія – ​​за смаком Борошно – за смаком Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю. У сковороді розігріваємо олію. Шматочки риби обвалюють в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.

Холодець зі свинячих ніжок

Інгредієнти:

Ноги свинячі – 1 кг Вода – 5 л Морква – 1 шт. Цибуля ріпчаста – 1 шт. Петрушка (корінь) – 1 шт. Часник – за смаком Перець – за смаком Сіль – за смаком Лавровий лист – за смаком

Спосіб приготування:

Ніжки роз’єднуємо в суглобах, великі кістки розпилюємо або розрубуємо, кладемо в каструлю і заливаємо холодною водою з розрахунку 4 – 5 л води на кожен кілограм ніжок. Варимо ніжки при помірному кипінні із закритою кришкою 5 – 7 годин, поки сухожилля не будуть легко відділятися від кісток. Відразу після закипання знімаємо піну. Для поліпшення смаку кладемо в бульйон нарізані моркву, цибулю, корінь петрушки і лавровий лист. Коли ніжки будуть готові, відокремлюємо м’ясо від кісток і нарізаємо його дрібними шматочками. Потім додаємо товчений часник, знімаємо з вогню і розливаємо в глибокі тарілки. Ставимо тарілки в холодне місце і залишаємо до застигання.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

Картопля – 500 г Борошно – 250 – 270 г Яйця – 2 шт. Молоко – 100 мл Цибуля ріпчаста – 2 шт. Олія – ​​50 мл + 1 ст. л. Масло вершкове – 50 г Цукор – 2 ст. л. Зелена цибуля для подачі Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності. Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії. Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці. Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї. Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.

Печеня зі свинини

Інгредієнти:

Свинина з кісткою – 700 г Цибуля ріпчаста – 1 шт. Жир – 2 ст. л. Тмин – 1 ч. л. Борошно – 1 ст. л. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

М’ясо промиваємо, обсушуємо, солимо і посипаємо борошном. Обсмажуємо в добре розігрітому жирі до утворення рум’яної скоринки. Перекладаємо в каструлю і додаємо кілька ложок води. Цибулю очищуємо, нарізаємо кружечками, обсмажуємо в жирі до золотистого кольору і додаємо до м’яса. Посипаємо тмином і тушкуємо під кришкою до м’якості. У міру випаровування соку додаємо воду. Коли м’ясо стане м’яким, нарізаємо його навскіс тонкими скибочками поперек волокон. Викладаємо м’ясо на тарілку, заливаємо соусом з цибулею і подаємо з відвареною картоплею, тушкованою капустою або салатом з капусти.

Асорті з солінь

Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.

Судак заливний

Інгредієнти:

Судак – 1 кг Морква – 2 шт. Цибуля ріпчаста – 1 шт. Петрушка (корінь) – 1 шт. Желатин – за смаком Лимон – 1 шт. Огірок свіжий – 1 шт. Яйце – 2 – 4 шт. Журавлина – за смаком Оцет – за смаком Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 15 – 20 хвилин. Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон. Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби. Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню. Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо. Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси. Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.

Яблука, запечені з медом та горіхами

Інгредієнти:

Яблуко – 7 шт. Родзинки – 190 г Мед – 7 ч. л. Горіхи – 14 шт Кориця з цукром – 7 ч. л. Коньяк

Спосіб приготування:

Яблука наколоти виделкою по всій поверхні. Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30. Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь. Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи – в кожне яблуко по 2 горіхи. Зверху посипати цукром, змішаним з корицею. У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.

Завиванець з яблуком

Інгредієнти:

Борошно – 3 – 4 ст. Маргарин – 100 г Яйце (жовток) – 2 – 3 шт. Цукор – 130 г Дріжджі – 50 г Сметана – 100 г Яблуко – 1 кг Сухарі (подрібнені) – 2 ст. л. Варення з вишень (без кісточок) – 2 ст. л. Родзинки – за смаком Горіхи (подрібнені) – 100 г Кориця – за смаком Цедра апельсинова – за смаком

Спосіб приготування: