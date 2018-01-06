Вечір перед Різдвом 2018: традиції

Вже завтра, 7 січня, українці відзначатимуть велике православне свято – Різдво Христове. Цей день вважається одним із найсвітліших і найдобріших в році, тому з ним пов’язано безліч традицій!

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Однією з православних традицій вечора перед Різдвом є строгий піст, який триває 40 днів. Навіть різдвяний святвечір, 6 січня, на який прийнято готувати 12 страв, повинен бути пісним.

Також варто відзначити, що на святвечір прийнято абсолютно утримуватися від їжі до сходу першої зірки, яка символізує звістку про народження Ісуса Христа. Тільки після появи цього небесного знака, за звичаями, починають велику трапезу.

Власне, 12 страв завжди мали особливе значення. Чіткого переліку, якими вони повинні бути, немає. Але обов’язковими вважаються: кутя, узвар, борщ, вареники, різна випічка (пам’ятаєте, що всі страви виключно пісні). Решта їжі залежить від регіону і традицій країни, сімейних звичаїв господині будинку, вподобань і смаків домочадців.

Одним із звичаїв вечора перед Різдвом є одягання молодих людей в різні маски звірів та наспівування пісень, щоб привернути увагу добрих сил і не розлютити злі, адже вважається, що саме цієї ночі вони відчайдушно борються за душу людини.

Для багатьох молодих дівчат цей вечір може відкрити таємницю майбутнього. Вважається, що різдвяні ворожіння неймовірно точні та дійсно можуть розповісти, що чекає саме на вас.

У день Різдва на святковому столі з’являлися і м’ясні страви, і міцні напої. А після застілля у колі сім’ї та невеликого відпочинку, настає час для того, щоб відправитися в гості і зустрітися з близькими людьми.

Різдво вважається добрим недарма, адже з давніх часів саме в це свято прощалися один одному образи, люди просили прощення у всіх, кого вони могли зачепити в минулому році (для початку ви можете зробити це подумки), загадувались бажання, які обов’язково здійснюються. Проведіть велике свято в колі найближчих, побажайте всім щастя і добра, загадайте найпотаємніші бажання і повірте в справжнє різдвяне диво! Щасливого Різдва!