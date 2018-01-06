Топ–7 ворожінь на Різдво 2018

Ворожіння у Різдвяну ніч – це давній звичай, який особливо подобається дівчатам. Для вас, улюблені читачки, ми зібрали найцікавіші способи різдвяних ворожінь: на судженого, на майбутнє, на ім’я майбутнього чоловіка та інші!

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Існує безліч способів різдвяних ворожінь у ніч з 6 на 7 січня. Також усіма цими способами ви можете користуватися весь період святок з 6 по 19 січня. Традиція гадати на святки бере своє коріння ще з язичницької Русі. Але погодьтеся, це дуже цікаво – зазирнути в своє майбутнє. І навіть якщо ви не вірите в правдивість цих ритуалів, то завдяки різдвяним ворожінням забезпечите собі та своїм подругам веселе дозвілля, що запам`ятається надовго!

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Отже, спочатку кілька важливих рекомендацій:

Найкраще ворожити ввечері чи опівночі, але все залежить від тих варіантів різдвяних ворожінь, які ви обрали. Є ворожіння, які слід виконувати поза домом, тому попередньо домовтеся з подругами, з чого ви почнете, і складіть список того, що знадобиться для виконання ритуалів. У нашому арсеналі різдвяних ворожінь є способи поворожити як для незаміжних, так і для одружених панянок. Тому якщо ви збираєте своїх подруг для ворожінь у Різдвяну ніч, не приймайте від них відмовки в стилі «я вже заміжня, навіщо мені це». У нашому матеріалі є варіанти ритуалів на будь-який смак! Крім списку того, що вам знадобиться, бажано також створити список тих гадань, які будуть для вас актуальними, щоб точно нічого не забути. Якщо ви не встигнете поворожити у Різдвяну ніч, не забувайте, що у вас є час це зробити аж до 19 січня.

А ось і список гадань у різдвяну ніч та на святки, які ми вважаємо найбільш цікавими:

Різдвяне ворожіння з чашками – дізнайся своє майбутнє в новому році

Щоб поворожити таким чином, вам знадобиться чайний сервіз. Краще обрати склянки однакового розміру. Також заздалегідь підготуйте каблучку, монетку, цибулю, шматочок хліба, цукор або цукерку, дрібку солі та в одну з чашок налийте трохи води. Всі ці предмети необхідно покласти в чашки. Один з тих, хто ворожить, повинен поміняти всі чашки місцями, а решта із закритими очима вибрати собі по одній чашці. Трактування майбутнього за допомогою цього ворожіння буде наступним: хліб – до благополуччя і фінансової стабільності; цукерка або цукор – до веселого року; каблучка – до одруження в цьому році; монетка – до багатства або прибутку; сіль – до горя, нещастя; цибуля – до сліз; вода – ніяких змін в новому році не відбудеться.

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Ворожіння на Різдво і святки – «так чи ні»

Для цього різдвяного ворожіння вам знадобиться банка з крупою. Крупа може бути будь-яка, але зернова. Кожен, хто ворожить, з закритими очима тримає ліву руку над склянкою і задає питання, яке хвилює, та на яке можна відповісти так чи ні. Після того як питання поставлене, той, хто ворожить, повинен взяти з банки трохи зерна і висипати на підлогу. Якщо вийшла парна кількість зерен – відповідь на питання «так», а якщо непарна – «ні».

Різдвяне ворожіння по книзі

Візьміть будь-яку книгу. Гарно підійдуть збірки віршів. Той, хто ворожить, повинен потримати книгу в руках і з закритими очима вголос або про себе поставити запитання, на яке потрібна відповідь. Після цього треба назвати номер сторінки, а також номер рядка на ній (знизу або зверху). Відкривши книгу на тій сторінці, яку назвали, шукайте номер рядка – весь рядок і стане відповіддю на ваше запитання. Якщо ж відповідь незрозуміла, спробуйте задати питання ще раз і знову вибрати сторінку та рядок.

Ворожіння на Різдво і святки на судженого з горіховою шкаралупою

У цьому ворожінні горіхова шкаралупа має дуже важливе значення, вона буде відповідати на ваші питання. Отже, для ворожіння знадобиться: половинка горіхової шкаралупи, церковна свічка (бажано коротенька, можна обрізати), миска з водою, папір і ручка. Напишіть на невеликих аркушах паперу імена чоловіків. Потім прикріпіть ці папірці по краю тазу із набраною в нього водою. Запаліть свічку, накрапайте віск в горіхову шкаралупу і закріпіть свічку в ній. Кожен, хто ворожить, повинен взяти горіхову шкаралупу в руки і пустити по воді. Необхідно дочекатися, коли шкаралупа підпливе до якогось з імен та запалить його, тоді відразу ж беріть папір і читайте ім’я, яке на ньому написано. Таким ім`ям і буде зватися ваш майбутній чоловік. Якщо шкаралупа зупинилася і не пливе, значить вам ще не час знати ім’я свого судженого. Якщо шкаралупа підпливла до папірцю, але не підпалила його – це буде тимчасове захоплення.

Ворожіння на святки з використанням ялинової гілки

Це ворожіння краще приберегти і здійснити на самоті. Вам знадобиться ялинкова гілка. Перед сном запаліть у своїй спальні свічку і потримайте над нею гілочку, читаючи таку змову 12 разів поспіль: «Ялинка цариця, всім деревам мати, жити мені довго або смерті чекати; зради або вірності; багатства або бідності?». Потім, кладіть гілочку під свою подушку і лягайте спати. Найімовірніше в цю ніч уві сні ви побачите своє майбутнє. Якщо ж ви прокинетеся і забудете сон – значить вам не варто його знати поки що. Дістаньте гілку ялини з під подушки: якщо гілочка ціла і зелена – означає в цьому році вас чекає успішне життя в достатку, без хвороб і потрясінь; а якщо голочки сильно обсипалися або гілка пожовкла – отже, рік буде не дуже успішним.

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Ворожіння на Різдво по собачому гавкоту

В ніч з 6 на 7 січня необхідно вийти на вулицю, бажано вибрати населений пункт з приватними будинками, в яких є собаки. Візьміть з собою ніж. Нехай і здається це смішним, але необхідно кілька разів порізати сніг, повторюючи: «Чорт, чорт, не мовчи, чорт, чорт, підкажи, який мені чоловік попадеться, сміятися чи плакати доведеться?». Зробивши це, прислухайтеся до гавкання собак або звуків, які вони видають. Якщо гавкіт буде уривчастим і злим – чоловік буде похмурим і суворим. Почувши заливчастий і веселий гавкіт, знайте – чоловік ваш буде добрим і простим. Якщо почуєте виття – це погано, заміжжя буде нетривалим. А почувши гарчання собак, знайте, що чоловік буде дуже завбачливим, але ревнивим.

Різдвяне ворожіння на ім’я судженого

Це ворожіння не колективне. Дівчина, що ворожить, пише на папірці чоловічі імена, і кладе їх під свою подушку. Перед сном вона три рази повинна повторити заклинання: «Суджений ряджений назвися й уві сні прийди!». Після цього ворожіння можна лягати спати та суворо заборонено говорити з кимось до ранку. Вранці потрібно витягнути з під подушки папірчик з ім’ям – яке ім’я дістанете, так і зватимуть чоловіка. А також, вам може наснитися ваш суджений уві сні.

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Швидше збирайте своїх подруг і влаштуйте собі найцікавіше і незабутнє свято за допомогою нашого списку різдвяних ворожінь!