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Різдвяні ворожіння: як і коли гадати | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Топ–7 ворожінь на Різдво 2018

Топ–7 ворожінь на Різдво 2018

Телеканал СТБ

Ворожіння у Різдвяну ніч  це давній звичай, який особливо подобається дівчатам. Для вас, улюблені читачки, ми зібрали найцікавіші способи різдвяних ворожінь: на судженого, на майбутнє, на ім’я майбутнього чоловіка та інші!

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Beautiful woman portrait with Santa's hat, blowing golden dust

Існує безліч способів різдвяних ворожінь у ніч з 6 на 7 січня. Також усіма цими способами ви можете користуватися весь період святок з 6 по 19 січня. Традиція гадати на святки бере своє коріння ще з язичницької Русі. Але погодьтеся, це дуже цікаво – зазирнути в своє майбутнє. І навіть якщо ви не вірите в правдивість цих ритуалів, то завдяки різдвяним ворожінням забезпечите собі та своїм подругам веселе дозвілля, що запам`ятається надовго!

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Отже, спочатку кілька важливих рекомендацій:

  1. Найкраще ворожити ввечері чи опівночі, але все залежить від тих варіантів різдвяних ворожінь, які ви обрали.
  2. Є ворожіння, які слід виконувати поза домом, тому попередньо домовтеся з подругами, з чого ви почнете, і складіть список того, що знадобиться для виконання ритуалів.
  3. У нашому арсеналі різдвяних ворожінь є способи поворожити як для незаміжних, так і для одружених панянок. Тому якщо ви збираєте своїх подруг для ворожінь у Різдвяну ніч, не приймайте від них відмовки в стилі «я вже заміжня, навіщо мені це». У нашому матеріалі є варіанти ритуалів на будь-який смак!
  4. Крім списку того, що вам знадобиться, бажано також створити список тих гадань, які будуть для вас актуальними, щоб точно нічого не забути.
  5. Якщо ви не встигнете поворожити у Різдвяну ніч, не забувайте, що у вас є час це зробити аж до 19 січня.

А ось і список гадань у різдвяну ніч та на святки, які ми вважаємо найбільш цікавими:

Різдвяне ворожіння з чашками дізнайся своє майбутнє в новому році

Female hands with hot drink, home background

Щоб поворожити таким чином, вам знадобиться чайний сервіз. Краще обрати склянки однакового розміру. Також заздалегідь підготуйте каблучку, монетку, цибулю, шматочок хліба, цукор або цукерку, дрібку солі та в одну з чашок налийте трохи води. Всі ці предмети необхідно покласти в чашки. Один з тих, хто ворожить, повинен поміняти всі чашки місцями, а решта із закритими очима вибрати собі по одній чашці. Трактування майбутнього за допомогою цього ворожіння буде наступним: хліб до благополуччя і фінансової стабільності; цукерка або цукор до веселого року; каблучка до одруження в цьому році; монетка до багатства або прибутку; сіль до горя, нещастя; цибуля до сліз; вода ніяких змін в новому році не відбудеться.

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Ворожіння на Різдво і святки «так чи ні»

Для цього різдвяного ворожіння вам знадобиться банка з крупою. Крупа може бути будь-яка, але зернова. Кожен, хто ворожить, з закритими очима тримає ліву руку над склянкою і задає питання, яке хвилює, та на яке можна відповісти так чи ні. Після того як питання поставлене, той, хто ворожить, повинен взяти з банки трохи зерна і висипати на підлогу. Якщо вийшла парна кількість зерен  відповідь на питання «так», а якщо непарна «ні».

Різдвяне ворожіння по книзі

Couple relaxing at home reading a book. Feet in wool

Візьміть будь-яку книгу. Гарно підійдуть збірки віршів. Той, хто ворожить, повинен потримати книгу в руках і з закритими очима вголос або про себе поставити запитання, на яке потрібна відповідь. Після цього треба назвати номер сторінки, а також номер рядка на ній (знизу або зверху). Відкривши книгу на тій сторінці, яку назвали, шукайте номер рядка весь рядок і стане відповіддю на ваше запитання. Якщо ж відповідь незрозуміла, спробуйте задати питання ще раз і знову вибрати сторінку та рядок.

Ворожіння на Різдво і святки на судженого з горіховою шкаралупою

У цьому ворожінні горіхова шкаралупа має дуже важливе значення, вона буде відповідати на ваші питання. Отже, для ворожіння знадобиться: половинка горіхової шкаралупи, церковна свічка (бажано коротенька, можна обрізати), миска з водою, папір і ручка. Напишіть на невеликих аркушах паперу імена чоловіків. Потім прикріпіть ці папірці по краю тазу із набраною в нього водою. Запаліть свічку, накрапайте віск в горіхову шкаралупу і закріпіть свічку в ній. Кожен, хто ворожить, повинен взяти горіхову шкаралупу в руки і пустити по воді. Необхідно дочекатися, коли шкаралупа підпливе до якогось з імен та запалить його, тоді відразу ж беріть папір і читайте ім’я, яке на ньому написано. Таким ім`ям і буде зватися ваш майбутній чоловік. Якщо шкаралупа зупинилася і не пливе, значить вам ще не час знати ім’я свого судженого. Якщо шкаралупа підпливла до папірцю, але не підпалила його  це буде тимчасове захоплення.

Ворожіння на святки з використанням ялинової гілки

Це ворожіння краще приберегти і здійснити на самоті. Вам знадобиться ялинкова гілка. Перед сном запаліть у своїй спальні свічку і потримайте над нею гілочку, читаючи таку змову 12 разів поспіль: «Ялинка цариця, всім деревам мати, жити мені довго або смерті чекати; зради або вірності; багатства або бідності?». Потім, кладіть гілочку під свою подушку і лягайте спати. Найімовірніше в цю ніч уві сні ви побачите своє майбутнє. Якщо ж ви прокинетеся і забудете сон значить вам не варто його знати поки що. Дістаньте гілку ялини з під подушки: якщо гілочка ціла і зелена означає в цьому році вас чекає успішне життя в достатку, без хвороб і потрясінь; а якщо голочки сильно обсипалися або гілка пожовкла  отже, рік буде не дуже успішним.

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Ворожіння на Різдво по собачому гавкоту

Cheerful dog labrador is sitting in Santa Claus hat.

В ніч з 6 на 7 січня необхідно вийти на вулицю, бажано вибрати населений пункт з приватними будинками, в яких є собаки. Візьміть з собою ніж. Нехай і здається це смішним, але необхідно кілька разів порізати сніг, повторюючи: «Чорт, чорт, не мовчи, чорт, чорт, підкажи, який мені чоловік попадеться, сміятися чи плакати доведеться?». Зробивши це, прислухайтеся до гавкання собак або звуків, які вони видають. Якщо гавкіт буде уривчастим і злим чоловік буде похмурим і суворим. Почувши заливчастий і веселий гавкіт, знайте чоловік ваш буде добрим і простим. Якщо почуєте виття це погано, заміжжя буде нетривалим. А почувши гарчання собак, знайте, що чоловік буде дуже завбачливим, але ревнивим.

Різдвяне ворожіння на ім’я судженого

Це ворожіння не колективне. Дівчина, що ворожить, пише на папірці чоловічі імена, і кладе їх під свою подушку. Перед сном вона три рази повинна повторити заклинання: «Суджений ряджений назвися й уві сні прийди!». Після цього ворожіння можна лягати спати та суворо заборонено говорити з кимось до ранку. Вранці потрібно витягнути з під подушки папірчик з ім’ям яке ім’я дістанете, так і зватимуть чоловіка. А також, вам може наснитися ваш суджений уві сні.

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Швидше збирайте своїх подруг і влаштуйте собі найцікавіше і незабутнє свято за допомогою нашого списку різдвяних ворожінь!