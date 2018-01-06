Прикмети на Святий вечір: що можна і не можна робити

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Прикмети на Святвечір: що можна і не можна робити | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Прикмети на Святий вечір: що можна і не можна робити

Прикмети на Святий вечір: що можна і не можна робити

Телеканал СТБ

6 січня, день, що передує світлому Різдву Христовому, як і саме свято, займає особливе місце в православному календарі. З давніх-давен Святий вечір заведено проводити відповідно до численних традицій і обрядів. Сьогодні корисно дізнатися, які існують прикмети на Святвечір. У нашому матеріалі ми розповімо, що робити в Святвечір можна, а що ні.

Читайте також: Все про святкування Нового року і Різдва

Family celebrates Christmas.

Цього дня за теплою домашньою вечерею, що складається з дванадцяти страв, збирається вся родина. Головні частування у Святий вечір – медова, з маком і горіхами кутя, а також узвар із сухофруктів. Крім того, подають рибу, вареники, картоплю, пісні солодкі та закусочні пироги, борщ, паляницю. Після трапези на столі можна залишити традиційну страву зі злаків, чарку і білий чистий рушник – щоб духи могли прийти на вечерю, поки господарі відпочивають. Свічки у Святвечір не гасять: вони повинні догоріти самі. Про що ще потрібно пам’ятати?

Прикмети у Святвечір

Безліч вірувань, пов’язаних з цією важливою датою, стосуються погоди. Наприклад, вважається, що саме у Святвечір можна визначити, чи вдалим буде рік для землеробів.

  • Відлига обіцяє поганий урожай.
  • Зоряне небо – до хорошого урожаю.
  • Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.
  • Безхмарне небо – пощастить грибникам.

Чимало прикмет супроводжують Святу вечерю.

  • Сідати за стіл потрібно після появи на небі першої зірки. Вона сповіщає про Різдво Христа.
  • Перш ніж братися до їжі, необхідно прочитати молитву і подякувати Господу.
  • Царицю Святвечора – кутю – першою повинен покуштувати господар будинку.
  • Якщо за столом непарна кількість гостей, ставлять зайву тарілку.

Що не можна робити у Святвечір

Family enjoying Christmas dinner at home in decorated room

Якщо ви хочете, щоб фортуна була прихильною до вас протягом наступних дванадцяти місяців, візьміть на замітку те, що може її відлякати.

  • Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.
  • Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.
  • Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.
  • Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.
  • Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
  • Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.
  • Сваритися 6-го січня категорично не можна.

Що можна робити у Святвечір

Christmas porridge on a red napkin holiday table

  • Дуже важливо цього дня попросити вибачення у всіх, кого ви коли-небудь образили, а також пробачити тих, хто чимось зачепив вас. Вважається, що саме у Святвечір вибачитися і забути образу простіше.
  • Можна і потрібно надягати ошатний і світлий одяг. Це не дасть накликати траур.
  • У Святвечір прийнято поминати покійних.
  • По закінченню Святої вечері можна йти колядувати. Чим більше колядників відвідає будинок, тим більш плідним буде рік, що наступив. Однак в деяких регіонах традиції відрізняються, і колядувати ходять вранці наступного дня.
  • Бажання, загадані у Святвечір, здійснюються. Особливо, якщо зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши падаючу зірку.
  • Також в цей день можна і потрібно гадати.

Щасливого Різдва!

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік для всіх знаків зодіаку