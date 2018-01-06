Прикмети на Святий вечір: що можна і не можна робити

6 січня, день, що передує світлому Різдву Христовому, як і саме свято, займає особливе місце в православному календарі. З давніх-давен Святий вечір заведено проводити відповідно до численних традицій і обрядів. Сьогодні корисно дізнатися, які існують прикмети на Святвечір. У нашому матеріалі ми розповімо, що робити в Святвечір можна, а що ні.
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Цього дня за теплою домашньою вечерею, що складається з дванадцяти страв, збирається вся родина. Головні частування у Святий вечір – медова, з маком і горіхами кутя, а також узвар із сухофруктів. Крім того, подають рибу, вареники, картоплю, пісні солодкі та закусочні пироги, борщ, паляницю. Після трапези на столі можна залишити традиційну страву зі злаків, чарку і білий чистий рушник – щоб духи могли прийти на вечерю, поки господарі відпочивають. Свічки у Святвечір не гасять: вони повинні догоріти самі. Про що ще потрібно пам’ятати?
Прикмети у Святвечір
Безліч вірувань, пов’язаних з цією важливою датою, стосуються погоди. Наприклад, вважається, що саме у Святвечір можна визначити, чи вдалим буде рік для землеробів.
- Відлига обіцяє поганий урожай.
- Зоряне небо – до хорошого урожаю.
- Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.
- Безхмарне небо – пощастить грибникам.
Чимало прикмет супроводжують Святу вечерю.
- Сідати за стіл потрібно після появи на небі першої зірки. Вона сповіщає про Різдво Христа.
- Перш ніж братися до їжі, необхідно прочитати молитву і подякувати Господу.
- Царицю Святвечора – кутю – першою повинен покуштувати господар будинку.
- Якщо за столом непарна кількість гостей, ставлять зайву тарілку.
Що не можна робити у Святвечір
Якщо ви хочете, щоб фортуна була прихильною до вас протягом наступних дванадцяти місяців, візьміть на замітку те, що може її відлякати.
- Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.
- Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.
- Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.
- Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.
- Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
- Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.
- Сваритися 6-го січня категорично не можна.
Що можна робити у Святвечір
- Дуже важливо цього дня попросити вибачення у всіх, кого ви коли-небудь образили, а також пробачити тих, хто чимось зачепив вас. Вважається, що саме у Святвечір вибачитися і забути образу простіше.
- Можна і потрібно надягати ошатний і світлий одяг. Це не дасть накликати траур.
- У Святвечір прийнято поминати покійних.
- По закінченню Святої вечері можна йти колядувати. Чим більше колядників відвідає будинок, тим більш плідним буде рік, що наступив. Однак в деяких регіонах традиції відрізняються, і колядувати ходять вранці наступного дня.
- Бажання, загадані у Святвечір, здійснюються. Особливо, якщо зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши падаючу зірку.
- Також в цей день можна і потрібно гадати.
Щасливого Різдва!
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