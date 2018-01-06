Прикмети на Святий вечір: що можна і не можна робити

6 січня, день, що передує світлому Різдву Христовому, як і саме свято, займає особливе місце в православному календарі. З давніх-давен Святий вечір заведено проводити відповідно до численних традицій і обрядів. Сьогодні корисно дізнатися, які існують прикмети на Святвечір. У нашому матеріалі ми розповімо, що робити в Святвечір можна, а що ні.

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Цього дня за теплою домашньою вечерею, що складається з дванадцяти страв, збирається вся родина. Головні частування у Святий вечір – медова, з маком і горіхами кутя, а також узвар із сухофруктів. Крім того, подають рибу, вареники, картоплю, пісні солодкі та закусочні пироги, борщ, паляницю. Після трапези на столі можна залишити традиційну страву зі злаків, чарку і білий чистий рушник – щоб духи могли прийти на вечерю, поки господарі відпочивають. Свічки у Святвечір не гасять: вони повинні догоріти самі. Про що ще потрібно пам’ятати?

Прикмети у Святвечір

Безліч вірувань, пов’язаних з цією важливою датою, стосуються погоди. Наприклад, вважається, що саме у Святвечір можна визначити, чи вдалим буде рік для землеробів.

Відлига обіцяє поганий урожай.

Зоряне небо – до хорошого урожаю.

Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.

Безхмарне небо – пощастить грибникам.

Чимало прикмет супроводжують Святу вечерю.

Сідати за стіл потрібно після появи на небі першої зірки. Вона сповіщає про Різдво Христа.

Перш ніж братися до їжі, необхідно прочитати молитву і подякувати Господу.

Царицю Святвечора – кутю – першою повинен покуштувати господар будинку.

Якщо за столом непарна кількість гостей, ставлять зайву тарілку.

Що не можна робити у Святвечір

Якщо ви хочете, щоб фортуна була прихильною до вас протягом наступних дванадцяти місяців, візьміть на замітку те, що може її відлякати.

Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.

Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.

Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.

Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.

Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.

Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.

Сваритися 6-го січня категорично не можна.

Що можна робити у Святвечір

Дуже важливо цього дня попросити вибачення у всіх, кого ви коли-небудь образили, а також пробачити тих, хто чимось зачепив вас. Вважається, що саме у Святвечір вибачитися і забути образу простіше.

Можна і потрібно надягати ошатний і світлий одяг. Це не дасть накликати траур.

У Святвечір прийнято поминати покійних.

По закінченню Святої вечері можна йти колядувати. Чим більше колядників відвідає будинок, тим більш плідним буде рік, що наступив. Однак в деяких регіонах традиції відрізняються, і колядувати ходять вранці наступного дня.

Бажання, загадані у Святвечір, здійснюються. Особливо, якщо зробити це, вийшовши на вулицю і побачивши падаючу зірку.

Також в цей день можна і потрібно гадати.

Щасливого Різдва!

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