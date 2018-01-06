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Як приготувати кутю: рецепти з пшениці, рису, перловки | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки

Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки

Телеканал СТБ

Одна з основних страв на Різдво кутя. Ще її називають сочивом або коливом. Тут кожен інгредієнт має своє значення. Пшениця символізує воскресіння, мак достаток, а мед солодке життя. Різдвяну кутю називають багатою. Вважається, що чим вона щедріша, тим багатший буде наступний рік. Які ще є рецепти традиційної куті, ви дізнаєтеся в нашому матеріалі.

                                                        Кутя з пшениці

Інгредієнти:

  • пшениця – 2 склянки
  • мак – 100 г
  • волоські горіхи – 100 г
  • родзинки – 100 г
  • мед – 2 ст. л.

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Для узвару:

  • сухофрукти (яблука і груші) – 200 г
  • чорнослив -150 г
  • цукор 2 ст. л.
  • мед 1 ст. л.

Приготування

  1. Пшеницю перед приготуванням на ніч замочіть у холодній воді. Але якщо  у вас немає часу, можна замочити за 12 години перед приготуванням. Далі залийте новою чистою водою і починайте варити.
  2. Мак заливаємо водою і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, але не кип’ятимо. Знімаємо з вогню і накриваємо кришкою. Даємо маку настоятися 4060 хвилин.
  3. Пересипаємо мак на сито, аби стекла зайва вода. Далі можна потовкти мак в ступці або ж у кавомолці.
  4. Родзинки заливаємо гарячою водою і залишаємо на 30 хвилин. Волоські горіхи ламаємо на шматочки і підсушуємо на сковорідці.
  5. Переходимо до приготування узвару. Сухофрукти і чорнослив заливаємо 1,5 л води, додаємо цукор. Варимо на повільному вогні та після закипання ще 30 хвилин, додаємо мед, накриваємо кришкою і даємо настоятися.
  6. У великій мисці з’єднуємо приготовану пшеницю, мак, родзинки, горіхи і перемішуємо суміш. Заправляємо кутю медом і заливаємо 2 склянками узвару (додаємо узвар до смаку до потрібної консистенції)

                                                     Кутя з рису

Цей рецепт куті знадобиться тим, хто не любить родзинки або просто хоче проекспериментувати.

Інгредієнти:

  • рис – 30 г
  • горіхи волоські – 2 шт.
  • вишні консервовані – 4 шт.
  • цукор – 2 ч. л.
  • вода – 30 мл.

Кількість порцій: 1

Приготування:

  1. Відварюємо  рис до повного приготування (добре підійде довгозернистий пропарений рис). Потім відкидаємо його на сито і перекладаємо в миску.
  2. У маленьку миску насипаємо цукор.
  3. До нього виливаємо 30 мл окропу. Перемішуємо до повного розчинення крупинок.
  4. Волоські горіхи очищаємо і подрібнюємо ножем. Додаємо до рису.
  5. Консервовані вишні очищуємо від кісточок і нарізаємо шматочками.
  6. Перекладаємо вишні до рису з горіхами.
  7. Заздалегідь приготований цукровий сироп виливаємо в миску до рису.
  8. Перемішуємо і ставимо в холодильник на 30 хвилин.
  9. Перекладаємо в піалу і подаємо до столу.

                                             Кутя з перловки

Класичну різдвяну кутю потрібно готувати з цілих зерен пшениці, але часи вже не ті, і хочеться спробувати щось новеньке. Цей рецепт чудово підійде на святкування Старого Нового року. Коли в кутю додають вершки, масло, молоко і навіть сало.

Інгредієнти:

  • перлова крупа 200 г
  • мак 150 г
  • родзинки 50 г
  • горіхи 50 г
  • вершки ½ склянки
  • мед і цукор за смаком

Приготування:

  1. Перлову крупу промиваємо і заливаємо холодною водою у співвідношенні 1:3. Варимо на повільному вогні.
  2. Заливаємо мак холодною водою і залишаємо на 12 години.
  3. Коли макові зерна вже набухнуть, висипаємо в блендер і ретельно перемішуємо, щоб виділилося біле молочко.
  4. Родзинки запарюємо окропом.
  5. Горіхи подрібнюємо в блендері.
  6. Коли перловка приготується, додаємо до неї горіхи, мак, родзинки, мед і цукор.
  7. Вкінці все заливаємо вершками і ретельно перемішуємо.