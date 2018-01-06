Гарні SMS-привітання з Різдвом Христовим

Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві SMS та привітати від чистого серця. SMS-вітання з Різдвом Христовим 2018 ми зібрали в одному матеріалі. Шукайте найкращі серед них та тіште ваших близьких.

У нашій добірці ви знайдете смс як українською, так і російською мовою на будь-який смак. Ось і обіцяний список вітань у віршах:

Хай смачна кутя удасться,

хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

провели Різдвяне свято!

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Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

На небе зажглась первая звезда — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!

Любимую маму мою

Хочу с Рождеством я поздравить,

Поверь, от души говорю:

Хочу тебя, мама, прославить,

За то, что твоя доброта

По жизни всегда помогала.

Не меркнет твоя красота!

Желаю, чтоб ты не скучала.

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На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

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Все небо вкрите зірочками, і одна з них — твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

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Мы отмечаем Рождество.

И я тебе желаю, дочка,

Чтоб было ярким торжество,

Во всех делах поставить точку,

Сегодня нужно отдыхать.

Тебе здоровья я желаю,

И оптимизма не терять,

Ты сможешь многое, я знаю!

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Любимый, единственный муж,

Тебя с Рождеством поздравляю.

И я единения душ

Для нас, как и прежде, желаю.

В работе всегда процветай,

Пусть труд твой не будет напрасным,

Почаще меня обнимай —

И все будет в жизни прекрасно!

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Любимая, мне кажется порой,

Что Рождество — твой личный светлый праздник,

Ведь ты чиста прекрасною душой,

И много слов скажу тебе прекрасных.

Мой ангел, ты всегда прекрасной будь,

Всегда такой же нежной оставайся,

Меня люби, а о других забудь,

И, дорогая, чаще улыбайся!

Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

З РІЗДВОМ!!!