Красиві привітання з Різдвом 2018 у віршах

Вже скоро Різдво – найсвітліше свято в році, якого з нетерпінням чекають у кожній оселі. Так хочеться 7 січня порадувати близьких теплими словами та побажаннями! Гарні та оригінальні привітання з Різдвом 2018 у віршах ви знайдете в добірці від редакції сайту СТБ.

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З Новим Роком! В добрий час

І з Різдвом вітаєм Вас,

З веселою колядою і кутею запашною!

Щастя, миру Вам й добра

І дожити літ до ста!

Хай на Різдво колядка до Вас завітає,

І зірка вертепна над будинком засяє!

Теплом i любов’ю зігріє,

Втілить в життя усі мрії!

***

Все небо вкрите зірочками і одна із них – твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,

Та від серденька бажаю,

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці,

Втіху й злагоду дарує,

Щиро душа хай співає,

Коляда нехай лунає

Та Ісуса прославляє!

***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

З Різдвом Христовим!

***

Бажаєм вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушок, українських коляд!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

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***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У вашій світлиці.

Щоб ви в своїм домі

Всі були здорові,

І щоби було у вас

Усього доволі!

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба,

Й Господь посилає

Усе, що вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

Різдвяна свічка

Сяє й не згасає!

У вікнах – зорі!

Сипле сніг лапатий!

Хай дім і серце

Повняться любов’ю,

Хай щастя з вами буде

В будень і у свято!

З Різдвом Христовим, любі читачі!

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