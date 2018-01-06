Красиві привітання з Різдвом 2018 у віршах

Вже скоро Різдво – найсвітліше свято в році, якого з нетерпінням чекають у кожній оселі. Так хочеться 7 січня порадувати близьких теплими словами та побажаннями! Гарні та оригінальні привітання з Різдвом 2018 у віршах ви знайдете в добірці від редакції сайту СТБ.
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З Новим Роком! В добрий час
І з Різдвом вітаєм Вас,
З веселою колядою і кутею запашною!
Щастя, миру Вам й добра
І дожити літ до ста!
Хай на Різдво колядка до Вас завітає,
І зірка вертепна над будинком засяє!
Теплом i любов’ю зігріє,
Втілить в життя усі мрії!
***
Все небо вкрите зірочками і одна із них – твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Та від серденька бажаю,
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці,
Втіху й злагоду дарує,
Щиро душа хай співає,
Коляда нехай лунає
Та Ісуса прославляє!
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
З Різдвом Христовим!
***
Бажаєм вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушок, українських коляд!
***
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
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***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Хай родиться в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-сіль будуть
У вашій світлиці.
Щоб ви в своїм домі
Всі були здорові,
І щоби було у вас
Усього доволі!
Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба,
Й Господь посилає
Усе, що вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
Христос народився!
***
Різдвяна свічка
Сяє й не згасає!
У вікнах – зорі!
Сипле сніг лапатий!
Хай дім і серце
Повняться любов’ю,
Хай щастя з вами буде
В будень і у свято!
З Різдвом Христовим, любі читачі!
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