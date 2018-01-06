Красиві колядки на Різдво: топ-10 найпопулярніших

Святий вечір перед Різдвом – це чарівне, тепле, веселе свято! Як прекрасно, коли люди дотримуються традицій на Різдво і проводять цей вечір так, як наші предки. Різдвяні колядки російською та українською мовою шукайте в матеріалі. Ми підібрали найкрасивіші колядки на Різдво.

Спочатку трохи про те, як правильно колядувати. Ввечері та вночі з 6 на 7 січня здавна було прийнято вбиратися в костюми і ходити по домівках, співаючи різдвяні колядки. Таким чином вітали господарів із прийдешнім Різдвом. Також у віршах-колядках на Святий вечір прославляли Христа. А колядників потрібно було віддячити за те, що вони відвідали твій будинок. На знак подяки рядженим давали солодощі, горіхи, гроші та навіть ковбасу, сало, м’ясо і хліб або пироги! Колядувати і співати колядки ходили з великим мішком, в який, власне, і складали дари.

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Якщо ви вирішили, що теж хочете провести Святий вечір колядуючи, то прочитайте матеріал про те, як зробити різдвяну зірку на палиці своїми руками з паперу, яка вам обов’язково знадобиться як атрибут!

І, звичайно ж, обіцяний нами список різдвяних колядок у віршах:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Коляд, коляд, коляда,

А дід з печі вигляда.

А баба з пічурки —

Гуляють у жмурки.

Нынче Ангел нам спустился

И пропел: “Христос родился!“.

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

Вот идем мы, пастухи,

Прощены нам все грехи.

К дому путь свой правим,

Христа Бога славим.

Колядую-дую,

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще, мамо,

Дайте сала.

Сало велике,

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Бігла теличка та з березничка

Та до діда в двір.

А ти, діду, дай пиріг.

А ти, бабо, глянь на поличку.

Дай паляничку.

Паляничка впала,

Дайте кусок сала.

Нехай ці різдвяні колядки принесуть вам удачу і багато гостинців, а тим, кому будете колядувати, – здоров’я і щастя!