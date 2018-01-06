Красиві колядки на Різдво: топ-10 найпопулярніших

Святий вечір перед Різдвом – це чарівне, тепле, веселе свято! Як прекрасно, коли люди дотримуються традицій на Різдво і проводять цей вечір так, як наші предки. Різдвяні колядки російською та українською мовою шукайте в матеріалі. Ми підібрали найкрасивіші колядки на Різдво.
Спочатку трохи про те, як правильно колядувати. Ввечері та вночі з 6 на 7 січня здавна було прийнято вбиратися в костюми і ходити по домівках, співаючи різдвяні колядки. Таким чином вітали господарів із прийдешнім Різдвом. Також у віршах-колядках на Святий вечір прославляли Христа. А колядників потрібно було віддячити за те, що вони відвідали твій будинок. На знак подяки рядженим давали солодощі, горіхи, гроші та навіть ковбасу, сало, м’ясо і хліб або пироги! Колядувати і співати колядки ходили з великим мішком, в який, власне, і складали дари.
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Якщо ви вирішили, що теж хочете провести Святий вечір колядуючи, то прочитайте матеріал про те, як зробити різдвяну зірку на палиці своїми руками з паперу, яка вам обов’язково знадобиться як атрибут!
І, звичайно ж, обіцяний нами список різдвяних колядок у віршах:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:
— Коляд, коляд, коляди,
Колядую я один.
Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка.
Прокидайтесь, годі спати,
Будем всі колядувати.
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
Коляд, коляд, коляда,
А дід з печі вигляда.
А баба з пічурки —
Гуляють у жмурки.
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: “Христос родился!“.
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.
Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи.
К дому путь свой правим,
Христа Бога славим.
Колядую-дую,
Колядую-дую,
Ковбасу чую,
А ще, мамо,
Дайте сала.
Сало велике,
Тягну за лико.
Лико порвалось,
Сало зосталось.
Добрий вечір!
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
Бігла теличка та з березничка
Та до діда в двір.
А ти, діду, дай пиріг.
А ти, бабо, глянь на поличку.
Дай паляничку.
Паляничка впала,
Дайте кусок сала.
Нехай ці різдвяні колядки принесуть вам удачу і багато гостинців, а тим, кому будете колядувати, – здоров’я і щастя!