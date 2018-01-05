Що готують на Святий вечір: 12 пісних страв

У Святвечір перед Різдвом серед християн усього світу прийнято подавати на святковий стіл 12 пісних страв. Це число символізує кількість учнів Христа та основні дари природи. У нашому матеріалі ми розповімо вам про те, як приготувати пісні страви на Святвечір: вінегрет, узвар, борщ, вареники, голубці і багато іншого. Читайте докладні рецепти 12 страв на Святвечір і відзначайте це світле свято у родинному колі.

Узвар

Інгредієнти:

мед – 200 г

чорнослив – 200 г

сушені груші – 200 г

сушені яблука – 200 г

родзинки – 100 г

вода – 3 л

Спосіб приготування:

Підготуйте сухофрукти: промийте їх теплою водою і залийте на 10 хвилин холодною. Налийте в каструлю 3 л води, опустіть туди груші і яблука. Варіть на повільному вогні 15 хвилин. Узвар накрийте кришкою і залиште настоюватися на 2-3 години. Додайте в узвар чорнослив і родзинки, варіть ще 10-15 хвилин. Додайте мед, дайте закипіти і зніміть з вогню. Процідіть і подавайте узвар вже охолодженим.

Капустняк

Інгредієнти:

картопля – 4 шт.

капуста квашена – 300 г

капуста свіжа – 200 г

морква – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

пшоно – 100 г

томатна паста – 2 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

цукор – 0,5 ч. л.

чорний мелений перець – дрібка

часник – 1-2 зубчики

зелень – 20 г

олія – 100 мл

Спосіб приготування:

Картоплю почистіть і варіть 30 хвилин до готовності. Підготуйте овочі. Моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м’ясорубку. Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м’ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець, бульйон і протушкуйте 1-2 хвилини. Картоплю розімніть в пюре, додайте в підготовлену воду. Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду. Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин. Потім додайте зажарку, дрібно нарізану зелень. Варіть ще 5-7 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин. Заправляйте олією.

Тушений горох

Інгредієнти:

горох – 200 г

морква – 2 шт.

борошно – 1 ст. л.

цукор, сіль, вершкове масло, зелень – за смаком

Спосіб приготування:

Моркву натріть на тертці або дрібно наріжте, зваріть до напівготовності. Горох зваріть до готовності. Співвідношення гороху і води повинно бути 1:4.5. У каструлю складіть відварені горох і моркву, додайте борошно, вершкове масло, дрібно нарізану зелень, сіль і цукор, залийте водою і варіть до готовності.

Пісний борщ з грибами

Інгредієнти:

сушені гриби – 50 г

капуста білокачана – 150 г

картопля – 2 шт.

цибуля – 1 шт.

буряк – 1 шт.

морква -1 шт.

квасоля – 0.5 склянки

часник – 1-2 зубчики

томатна паста – 2 ст. л.

спеції – за смаком

Спосіб приготування:

Квасолю замочіть на 7-8 годин. Промийте, залийте водою і варіть 40 хвилин. Моркву і буряк натріть на крупній тертці, цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії. Томатну пасту додайте до цибулі з морквою і буряком. Тушкуйте 5 хвилин. Додайте сіль і перець. Білі сухі гриби розмочіть у воді. Додайте до квасолі гриби, нарізану брусками картоплю і варіть 10 хвилин. Наріжте тонкою соломкою капусту, додайте в каструлю. Після готовності капусти додайте зажарку і доведіть борщ до кипіння. Дайте настоятися.