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Пісні страви на Святвечір: 12 рецептів | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Що готують на Святий вечір: 12 пісних страв

Що готують на Святий вечір: 12 пісних страв

Телеканал СТБ

У Святвечір перед Різдвом серед християн усього світу прийнято подавати на святковий стіл 12 пісних страв. Це число символізує кількість учнів Христа та основні дари природи. У нашому матеріалі ми розповімо вам про те, як приготувати пісні страви на Святвечір: вінегрет, узвар, борщ, вареники, голубці і багато іншого. Читайте докладні рецепти 12 страв на Святвечір і відзначайте це світле свято у родинному колі.

Узвар

Інгредієнти:

  • мед – 200 г
  • чорнослив – 200 г
  • сушені груші – 200 г
  • сушені яблука – 200 г
  • родзинки – 100 г
  • вода – 3 л

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте сухофрукти: промийте їх теплою водою і залийте на 10 хвилин холодною.
  2. Налийте в каструлю 3 л води, опустіть туди груші і яблука. Варіть на повільному вогні 15 хвилин.
  3. Узвар накрийте кришкою і залиште настоюватися на 2-3 години.
  4. Додайте в узвар чорнослив і родзинки, варіть ще 10-15 хвилин.
  5. Додайте мед, дайте закипіти і зніміть з вогню.
  6. Процідіть і подавайте узвар вже охолодженим.

Капустняк

Інгредієнти:

  • картопля – 4 шт.
  • капуста квашена – 300 г
  • капуста свіжа – 200 г
  • морква – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • пшоно – 100 г
  • томатна паста – 2 ст. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • цукор – 0,5 ч. л.
  • чорний мелений перець – дрібка
  • часник – 1-2 зубчики
  • зелень – 20 г
  • олія – 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистіть і варіть 30 хвилин до готовності.
  2. Підготуйте овочі. Моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м’ясорубку.
  3. Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м’ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору.
  4. Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець, бульйон і протушкуйте 1-2 хвилини.
  5. Картоплю розімніть в пюре, додайте в підготовлену воду.
  6. Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду.
  7. Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин.
  8. Потім додайте зажарку, дрібно нарізану зелень. Варіть ще 5-7 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин.
  9. Заправляйте олією.

Тушений горох

Інгредієнти:

  • горох – 200 г
  • морква – 2 шт.
  • борошно – 1 ст. л.
  • цукор, сіль, вершкове масло, зелень – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Моркву натріть на тертці або дрібно наріжте, зваріть до напівготовності.
  2. Горох зваріть до готовності. Співвідношення гороху і води повинно бути 1:4.5.
  3. У каструлю складіть відварені горох і моркву, додайте борошно, вершкове масло, дрібно нарізану зелень, сіль і цукор, залийте водою і варіть до готовності.

Пісний борщ з грибами

Інгредієнти:

  • сушені гриби – 50 г
  • капуста білокачана – 150 г
  • картопля – 2 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • буряк – 1 шт.
  • морква -1 шт.
  • квасоля – 0.5 склянки
  • часник – 1-2 зубчики
  • томатна паста – 2 ст. л.
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Квасолю замочіть на 7-8 годин. Промийте, залийте водою і варіть 40 хвилин.
  2. Моркву і буряк натріть на крупній тертці, цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії.
  3. Томатну пасту додайте до цибулі з морквою і буряком. Тушкуйте 5 хвилин. Додайте сіль і перець.
  4. Білі сухі гриби розмочіть у воді. Додайте до квасолі гриби, нарізану брусками картоплю і варіть 10 хвилин.
  5. Наріжте тонкою соломкою капусту, додайте в каструлю.
  6. Після готовності капусти додайте зажарку і доведіть борщ до кипіння. Дайте настоятися.

Смажена риба

Інгредієнти:

  • скумбрія – 400 г
  • пиво світле – 250 мл
  • яйця – 2 шт.
  • борошно – 160 г
  • сметана (20%) – 200 г
  • соєвий соус – 60 мл
  • рослинне масло – 300 мл
  • лимон – 1 шт.
  • кріп – 4 гілочки
  • петрушка – 4 гілочки
  • сіль – 15 г
  • каррі – 3 г
  • сушений чебрець – 3 г
  • чорний мелений перець – 3 г
  • білий мелений перець – 3 г

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте кляр: відокремте білки від жовтків. До білків додайте сіль, збийте. З’єднайте борошно, каррі, чебрець, білий і чорний мелений перець. Влийте пиво, перемішайте. Далі додайте жовтки, знову перемішайте і влийте масло. Потім поступово введіть збиті білки.
  2. Очищену від голови, хвоста, плавників і нутрощів скумбрію розберіть на філе, зніміть шкіру і дістаньте кісточки. Наріжте філе шматочками і посипте їх сіллю.
  3. Занурте шматочки риби в кляр, смажте 2 хв. в розігрітій олії. Готові пиріжки потрібно викласти на паперові рушники.
  4. Для соусу: змішайте сметану, соєвий соус, натерту цедру з половини лимона і додайте подрібнені петрушку і кріп. Подавайте соус до пиріжків зі скумбрії.

Вінегрет

Інгредієнти:

  • буряк – 3 шт.
  • картопля – 5 шт.
  • морква – 4 шт.
  • цибулина – 1 шт.
  • солоні огірки – 4 шт.
  • консервований зелений горошок – 1 банка
  • олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Буряк, картоплю і моркву відваріть до готовності. Очистіть і наріжте кубиками.
  2. Цибулю дрібно порубіть. Огірки наріжте кубиками.
  3. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і заправте олією за смаком.

Вареники з картоплею та грибами

Інгредієнти:

  • картопля – 5 шт.
  • цибуля ріпчаста – 0,5 шт.
  • гриби – 150 г
  • молоко – 150 мл
  • борошно – 350 г
  • яйце – 1 шт.
  • сіль, цукор – дрібка

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте начинку. Картоплю відваріть ціляком. Гриби наріжте кубиками, обсмажте з цибулею.
  2. Картопля потовчіть, додайте до неї смажені гриби, все перемішайте. Начинка повинна охолонути.
  3. Замішайте тісто. Молоко трохи підігрійте, воно повинно бути злегка теплим. Яйце розмішайте виделкою і додайте по дрібці солі і цукру. У рідкі інгредієнти просійте борошно. Замісіть м’яке некруте тісто. Воно має настоятися 15 хвилин.
  4. Ліпити вареники можна без качалки – сформуйте з тіста ковбаску, наріжте шматочками. З кожного шматочка зробіть кульку. З кожної кульки, притискаючи долонею до столу, сформуйте круглий млинець, додайте начинку і заліпіть вареник.

Пампушки з часником

Інгредієнти:
  • борошно – 330 г
  • молоко- 170 мл
  • дріжджі свіжі – 5 г
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • цукор – 1 ч. л.
  • соняшникова олія – ​​30 мл
  • яйце – 1 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • оливкова олія – ​​1-2 ч. л.
Спосіб приготування:
  1. Приготуйте тісто: змішайте дріжджі, цукор і сіль. Висипіть все в тепле молоко і, поступово додаючи просіяне борошно, замісіть тісто. Дайте йому відпочити 5 хвилин і знову вимішуйте 10 хвилин. Дайте тісту відпочити ще 15 хвилин.
  2. Розділіть тісто на шматочки по 30-40 г. Дайте постояти 5 хвилин і сформуйте з них круглі булочки. Поставте їх в тепле місце приблизно на годину.
  3. Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте в духовці при температурі 220 градусів протягом 10-15 хвилин.
  4. Подрібніть часник, додайте оливкову олію. Все перемішайте і змастіть ще гарячі булочки.

Соління

Соління обирайте на свій смак: це може бути квашена капуста, помідори, огірки, лечо або асорті.

Пиріжки

Інгредієнти:

  • кефір (3,2%) – 250 мл
  • сметана (20%) – 50 мл
  • борошно – 400 г
  • сода – 0,5 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л.
  • олія – ​​35 мл
  • яйця – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Кефір змішайте зі сметаною і підігрійте на слабкому вогні протягом 2-3 хвилин до 36-37°C. У теплу суміш кефіру і сметани додайте сіль, цукор, жовток і олію. Потім порціями всипте половину борошна і присипте тісто содою.
  2. Досипьте решту борошна. Готове тісто покладіть в миску, змащену маслом, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин за кімнатної температури.
  3. Зформуйте з тіста кульки і розкачайте їх на коржі. Викладіть на тісто начинку і зробіть пиріжки. Смажте їх швом донизу в олії 3-4 хвилини з кожного боку.
  4. Начинку обирайте на свій смак: картопля, капуста, яйце.

Пісні голубці

Інгредієнти:

  • капуста – 1 шт.
  • рис – 100-120 г
  • помідори – 1-2 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
  • морква – 1-2 шт.
  • печериці – 150-200 г
  • часник – 1-2 зубчики
  • томатна паста чи кетчуп – 1-2 ст.л.
  • зелень петрушки і кропу
  • олія для смаження
  • сіль і перець – за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • томатна паста чи кетчуп – 3-4 ст.л.
  • вода – 0,5-0,75 л
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Капустяне листя опустіть в киплячу підсолену воду на 2-4 хвилини до м’якості. Потім вийміть їх за допомогою шумівки і охолодіть. З кожного листа необхідно зрізати потовщення.
  2. Приготуйте начинку: рис відварітьо до напівготовності, печериці наріжте скибочками, а помідори наріжте кубиками. Часник, зелень і цибулю дрібно наріжте. Моркву натріть на крупній тертці.
  3. На олії обсмажте цибулю і моркву. Овочі перекладіть в миску, і в тій же сковороді обсмажте печериці.
  4. З’єднайте рис, цибулю з морквою, печериці, помідори, часник, зелень, сіль, перець і перемішайте начинку.
  5. На капустяне листя викладіть 1-1,5 ст. л. начинки і загорніть голубці.
  6. Голубці обсмажте на олії по 2 хвилини з кожного боку.
  7. Приготуйте соус: з’єднайте воду, томатну пасту і сіль, перемішайте.
  8. Залийте голубці соусом, накрийте кришкою і доведіть до кипіння на сильному вогні.
  9. Після закипання, тушкуйтео на слабкому вогні ще 30-40 хвилин.

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