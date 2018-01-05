Що готують на Святий вечір: 12 пісних страв

У Святвечір перед Різдвом серед християн усього світу прийнято подавати на святковий стіл 12 пісних страв. Це число символізує кількість учнів Христа та основні дари природи. У нашому матеріалі ми розповімо вам про те, як приготувати пісні страви на Святвечір: вінегрет, узвар, борщ, вареники, голубці і багато іншого. Читайте докладні рецепти 12 страв на Святвечір і відзначайте це світле свято у родинному колі.
Узвар
Інгредієнти:
- мед – 200 г
- чорнослив – 200 г
- сушені груші – 200 г
- сушені яблука – 200 г
- родзинки – 100 г
- вода – 3 л
Спосіб приготування:
- Підготуйте сухофрукти: промийте їх теплою водою і залийте на 10 хвилин холодною.
- Налийте в каструлю 3 л води, опустіть туди груші і яблука. Варіть на повільному вогні 15 хвилин.
- Узвар накрийте кришкою і залиште настоюватися на 2-3 години.
- Додайте в узвар чорнослив і родзинки, варіть ще 10-15 хвилин.
- Додайте мед, дайте закипіти і зніміть з вогню.
- Процідіть і подавайте узвар вже охолодженим.
Капустняк
Інгредієнти:
- картопля – 4 шт.
- капуста квашена – 300 г
- капуста свіжа – 200 г
- морква – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- пшоно – 100 г
- томатна паста – 2 ст. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- цукор – 0,5 ч. л.
- чорний мелений перець – дрібка
- часник – 1-2 зубчики
- зелень – 20 г
- олія – 100 мл
Спосіб приготування:
- Картоплю почистіть і варіть 30 хвилин до готовності.
- Підготуйте овочі. Моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м’ясорубку.
- Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м’ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору.
- Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець, бульйон і протушкуйте 1-2 хвилини.
- Картоплю розімніть в пюре, додайте в підготовлену воду.
- Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду.
- Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин.
- Потім додайте зажарку, дрібно нарізану зелень. Варіть ще 5-7 хвилин. Дайте настоятися ще 20 хвилин.
- Заправляйте олією.
Тушений горох
Інгредієнти:
- горох – 200 г
- морква – 2 шт.
- борошно – 1 ст. л.
- цукор, сіль, вершкове масло, зелень – за смаком
Спосіб приготування:
- Моркву натріть на тертці або дрібно наріжте, зваріть до напівготовності.
- Горох зваріть до готовності. Співвідношення гороху і води повинно бути 1:4.5.
- У каструлю складіть відварені горох і моркву, додайте борошно, вершкове масло, дрібно нарізану зелень, сіль і цукор, залийте водою і варіть до готовності.
Пісний борщ з грибами
Інгредієнти:
- сушені гриби – 50 г
- капуста білокачана – 150 г
- картопля – 2 шт.
- цибуля – 1 шт.
- буряк – 1 шт.
- морква -1 шт.
- квасоля – 0.5 склянки
- часник – 1-2 зубчики
- томатна паста – 2 ст. л.
- спеції – за смаком
Спосіб приготування:
- Квасолю замочіть на 7-8 годин. Промийте, залийте водою і варіть 40 хвилин.
- Моркву і буряк натріть на крупній тертці, цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії.
- Томатну пасту додайте до цибулі з морквою і буряком. Тушкуйте 5 хвилин. Додайте сіль і перець.
- Білі сухі гриби розмочіть у воді. Додайте до квасолі гриби, нарізану брусками картоплю і варіть 10 хвилин.
- Наріжте тонкою соломкою капусту, додайте в каструлю.
- Після готовності капусти додайте зажарку і доведіть борщ до кипіння. Дайте настоятися.
Смажена риба
Інгредієнти:
- скумбрія – 400 г
- пиво світле – 250 мл
- яйця – 2 шт.
- борошно – 160 г
- сметана (20%) – 200 г
- соєвий соус – 60 мл
- рослинне масло – 300 мл
- лимон – 1 шт.
- кріп – 4 гілочки
- петрушка – 4 гілочки
- сіль – 15 г
- каррі – 3 г
- сушений чебрець – 3 г
- чорний мелений перець – 3 г
- білий мелений перець – 3 г
Спосіб приготування:
- Приготуйте кляр: відокремте білки від жовтків. До білків додайте сіль, збийте. З’єднайте борошно, каррі, чебрець, білий і чорний мелений перець. Влийте пиво, перемішайте. Далі додайте жовтки, знову перемішайте і влийте масло. Потім поступово введіть збиті білки.
- Очищену від голови, хвоста, плавників і нутрощів скумбрію розберіть на філе, зніміть шкіру і дістаньте кісточки. Наріжте філе шматочками і посипте їх сіллю.
- Занурте шматочки риби в кляр, смажте 2 хв. в розігрітій олії. Готові пиріжки потрібно викласти на паперові рушники.
- Для соусу: змішайте сметану, соєвий соус, натерту цедру з половини лимона і додайте подрібнені петрушку і кріп. Подавайте соус до пиріжків зі скумбрії.
Вінегрет
Інгредієнти:
- буряк – 3 шт.
- картопля – 5 шт.
- морква – 4 шт.
- цибулина – 1 шт.
- солоні огірки – 4 шт.
- консервований зелений горошок – 1 банка
- олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Буряк, картоплю і моркву відваріть до готовності. Очистіть і наріжте кубиками.
- Цибулю дрібно порубіть. Огірки наріжте кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і заправте олією за смаком.
Вареники з картоплею та грибами
Інгредієнти:
- картопля – 5 шт.
- цибуля ріпчаста – 0,5 шт.
- гриби – 150 г
- молоко – 150 мл
- борошно – 350 г
- яйце – 1 шт.
- сіль, цукор – дрібка
Спосіб приготування:
- Приготуйте начинку. Картоплю відваріть ціляком. Гриби наріжте кубиками, обсмажте з цибулею.
- Картопля потовчіть, додайте до неї смажені гриби, все перемішайте. Начинка повинна охолонути.
- Замішайте тісто. Молоко трохи підігрійте, воно повинно бути злегка теплим. Яйце розмішайте виделкою і додайте по дрібці солі і цукру. У рідкі інгредієнти просійте борошно. Замісіть м’яке некруте тісто. Воно має настоятися 15 хвилин.
- Ліпити вареники можна без качалки – сформуйте з тіста ковбаску, наріжте шматочками. З кожного шматочка зробіть кульку. З кожної кульки, притискаючи долонею до столу, сформуйте круглий млинець, додайте начинку і заліпіть вареник.
Пампушки з часником
- борошно – 330 г
- молоко- 170 мл
- дріжджі свіжі – 5 г
- сіль – 0,5 ч. л.
- цукор – 1 ч. л.
- соняшникова олія – 30 мл
- яйце – 1 шт.
- часник – 3 зубчики
- оливкова олія – 1-2 ч. л.
- Приготуйте тісто: змішайте дріжджі, цукор і сіль. Висипіть все в тепле молоко і, поступово додаючи просіяне борошно, замісіть тісто. Дайте йому відпочити 5 хвилин і знову вимішуйте 10 хвилин. Дайте тісту відпочити ще 15 хвилин.
- Розділіть тісто на шматочки по 30-40 г. Дайте постояти 5 хвилин і сформуйте з них круглі булочки. Поставте їх в тепле місце приблизно на годину.
- Змастіть пампушки збитим яйцем і випікайте в духовці при температурі 220 градусів протягом 10-15 хвилин.
- Подрібніть часник, додайте оливкову олію. Все перемішайте і змастіть ще гарячі булочки.
Соління
Соління обирайте на свій смак: це може бути квашена капуста, помідори, огірки, лечо або асорті.
Пиріжки
Інгредієнти:
- кефір (3,2%) – 250 мл
- сметана (20%) – 50 мл
- борошно – 400 г
- сода – 0,5 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
- олія – 35 мл
- яйця – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Кефір змішайте зі сметаною і підігрійте на слабкому вогні протягом 2-3 хвилин до 36-37°C. У теплу суміш кефіру і сметани додайте сіль, цукор, жовток і олію. Потім порціями всипте половину борошна і присипте тісто содою.
- Досипьте решту борошна. Готове тісто покладіть в миску, змащену маслом, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин за кімнатної температури.
- Зформуйте з тіста кульки і розкачайте їх на коржі. Викладіть на тісто начинку і зробіть пиріжки. Смажте їх швом донизу в олії 3-4 хвилини з кожного боку.
- Начинку обирайте на свій смак: картопля, капуста, яйце.
Пісні голубці
Інгредієнти:
- капуста – 1 шт.
- рис – 100-120 г
- помідори – 1-2 шт.
- цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
- морква – 1-2 шт.
- печериці – 150-200 г
- часник – 1-2 зубчики
- томатна паста чи кетчуп – 1-2 ст.л.
- зелень петрушки і кропу
- олія для смаження
- сіль і перець – за смаком
Інгредієнти для соусу:
- томатна паста чи кетчуп – 3-4 ст.л.
- вода – 0,5-0,75 л
- сіль
Спосіб приготування:
- Капустяне листя опустіть в киплячу підсолену воду на 2-4 хвилини до м’якості. Потім вийміть їх за допомогою шумівки і охолодіть. З кожного листа необхідно зрізати потовщення.
- Приготуйте начинку: рис відварітьо до напівготовності, печериці наріжте скибочками, а помідори наріжте кубиками. Часник, зелень і цибулю дрібно наріжте. Моркву натріть на крупній тертці.
- На олії обсмажте цибулю і моркву. Овочі перекладіть в миску, і в тій же сковороді обсмажте печериці.
- З’єднайте рис, цибулю з морквою, печериці, помідори, часник, зелень, сіль, перець і перемішайте начинку.
- На капустяне листя викладіть 1-1,5 ст. л. начинки і загорніть голубці.
- Голубці обсмажте на олії по 2 хвилини з кожного боку.
- Приготуйте соус: з’єднайте воду, томатну пасту і сіль, перемішайте.
- Залийте голубці соусом, накрийте кришкою і доведіть до кипіння на сильному вогні.
- Після закипання, тушкуйтео на слабкому вогні ще 30-40 хвилин.
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