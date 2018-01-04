Афіша заходів у Києві на Різдво 2018: куди піти

Різдво – одне з найтепліших і сімейних свят. Цей день особливо сильно хочеться провести в колі найближчих людей. Як не нудьгувати після застілля? Відвідати ярмарок солодощів, покататися на собачій упряжці чи вирушити слухати найкращі святкові хіти у джазовому виконанні. Більше ідей підкаже наша афіша заходів у Києві на Різдво 2018.

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Казкова зима на Подолі

До 9 січня, 12:00–21:00

Контрактова площа

За доброю традицією, в період зимових свят на Контрактовій площі працюватиме одна з найкрасивіших новорічних локацій столиці. Парк казкових скульптур, солом’яна фортеця, ярмарок, ігри і маса інших розваг для дорослих і дітей. Такі різдвяні вихідні запам’ятає вся родина! Вхід вільний.

Фортепіанний вечір Christmas Jazz

До 6 січня, 19:00–20:30

Вул. Ярославів Вал, 7 (Будинок Актора)

Новорічні хіти у виконанні піаніста і джазового композитора Павла Ігнатьєва під дахом атмосферного Будинку Актора. В репертуарі музиканта – такі улюблені «Santa Claus is coming», «White Christmas», «Hallelujah» і навіть «У лісі, лісі темному». Техніка гри на фортепіано Павла відточена роками в найкращих академіях Польщі, Австрії та Німеччини. Це варто почути!

Ціна: 175–350 грн.

Фестиваль «Льодовиковий період»

До 30 січня, 09:00–21:00

Вул. Лаврська, 33 (Співоче поле)

Якщо звичних ярмарків з їх частуваннями та розвагами вам недостатньо, спробуйте провести різдвяний вікенд незвично. Наприклад, покататися на упряжці з хаскі або поспілкуватися з кумедними цуценятами в контактному зоопарку. На території Співочого поля облаштовано кілька прогулянкових трас, що вражають чудовими видами зі схилів Печерського ландшафтного парку. Також в рамках фестивалю можна покататися зі сніжних гірок на повітряних подушках snowtubing, відправити самих маленький гостей на атракціони, а також помилуватися квітковими композиціями у кризі.

Ціна: 50 грн.

Ярмарок Смаколиків

6–8 січня, 12:00–18:00

Обухівське шосе-2 (аутлет-містечко «Мануфактура»)

Солодощі від професійних кондитерів, майстер-клас з виготовлення шоколадних фігур, виступ музичного етно-гурту, шоу мильних бульбашок та багато цікавого чекає на відвідувачів найбільшого аутлет-містечка в Україні. Швидко і безкоштовно дістатися до свята ласощів можна на шаттл-басах, які ходять від метро «Либідська», «Позняки» або «Видубичі».

Ціна: безкоштовно.

Поетичний вечір

До 14 січня, 19:00–20:30

Вул. Бориса Грінченка, 7 (НСАУ)

Як провести новорічні свята чуттєво і романтично? Послухати ліричну поезію Роберта Рождественського та Едуарда Асадова під акомпанемент рояля. А ще – сумну, але таку щиру і світлу прозу Сергія Довлатова. Читатиме вірші поет, актор і музикант Ваня Якимов. Музичний супровід – Павло Ігнатьєв.

Ціна: 225–400 грн.

Циркове шоу «Новорічна фантазія»

До 14 січня, 11:00, 14:00 і 17:00

Пр. Перемоги, 2 (Національний цирк України)

Чарівне, добре і сімейне свято Різдво можна зустріти небанально під куполом цирку. Разом з жонглерами, акробатами, повітряними гімнастами та смішними клоунами ви опинитеся в справжній зимовій казці поруч з головною цирковою ялинкою країни. Також на глядачів вистави чекає зустріч зі Сніговою Королевою, Дідом Морозом, Снігуронькою та кумедними тваринами – далматинцями, верблюдами, яками, биком.

Ціна: 50–490 грн.

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