Кіноафіша: що варто подивитися в кінотеатрах Києва в січні 2018 року

У вільний час хочеться розслабитися, аби зняти стрес від повсякденної рутини. Найліпшим варіантом для цього є перегляд кінострічок. Січень 2018 року пропонує чимало цікавих прем’єр, на які варто сходити у кінотеатр. Аби підбір фільмів не займав у вас багато часу, сайт stb.ua підготував добірку новинок кінопрокату, які вийдуть на великі екрани у січні 2018 року.

Санта і компанія

Жанр: комедія, сімейний

Країна, рік: Франція, Бельгія, 2017

Тривалість: 1 год. 32 хв.

Напередодні Різдва 92 тисячі ельфів, відповідальних за виготовлення новорічних подарунків для дітей, вражає невідомий недуг! Санті нічого не залишається, хіба що запрягти своїх летючих оленів і поспішити на Землю за ліками, аби вилікувати улюблених помічників і врятувати чудове свято. Одна проблема — ніхто не впізнає в ньому найголовнішого у світі чарівника.

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Все тільки починається

Жанр: трилер, комедія

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 1 год. 37 хв.

Колишній агент ФБР і екс-адвокат злочинців, який знаходиться в програмі захисту свідків, повинні забути про своє суперництво, аби відбити атаку кілерів. Стрічка насичена екшеном і неймовірними пригодами.

Найвидатніший шоумен

Жанр: біографія, драма, мюзикл

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 1 год. 45 хв.

Фільм оповідає про історію життя Фінеаса Тейлора Барнума, скандального американського антрепренера (приватного театрально підприємця), засновника маркетингу, майстра містифікацій, який зробив революцію у світі розваг, організувавши в дев’ятнадцятому столітті один із найпопулярніших бродячих цирків.

Атлантида

Жанр: фільм жахів, пригоди, трилер, фантастика

Країна, рік: Іспанія, Франція, 2017

Тривалість: 1 год. 56 хв.

На любителів фільмів жаху та фантастики чекає прем’єра про Атлантиду, міфічний острів-державу, який зник у водах моря після сильно землетрусу разом зі своїми жителями 9 тисяч років тому. Головний герой приймає запрошення попрацювати протягом року метеорологом на віддаленому острові посеред океану. Єдиний мешканець острова — доглядач маяка, який навіть не виходить його привітати. Але це виявиться дрібницею після ночі, проведеної в дерев’яному будиночку. З настанням темряви дивні істоти з води починають облогу острова.

Пригоди Паддінгтона 2

Жанр: комедія, сімейний, фентезі

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 1 год. 43 хв.

Розшукуючи ідеальний подарунок на 100-й День народження своєї тітки Люсі, Паддінгтон знаходить унікальну книжку в античній лавці містера Грубера і влаштовується на дивні роботи, аби її купити. Аж раптом хтось викрадає книгу, і тепер ведмедеві доведеться розшукати злодія.

Важкі часи

Жанр: військовий, драма

Країна, рік: Великобританія, 2017

Тривалість: 2 год. 5 хв.

Стрічка покаже, як у перші дні свого правління як прем’єр-міністр Великобританії в 1940-му році Вінстон Черчилль постав перед надскладним вибором: чи укладати угоду з Адольфом Гітлером і перетворити свою країну на маріонетку Третього рейху, чи постати проти нацистів і дати їм відсіч.

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Бійся своїх бажань

Жанр: фентезі, жахи

Країна, рік: США, Канада, 2017

Тривалість: 1 год. 30 хв.

Дівчинка-підліток, тиха невдаха, знаходить загадкову скриньку, яка виконує бажання. Відтепер дівчина розквитається з усіма, хто над нею сміявся, але яку плату попросить загадкова знахідка натомість?

Фінальний портрет

Жанр: біографія, драма

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 1 год. 30 хв.

Фільм розповідає про кінець життя одного з найвидатніших художників ХХ століття — Альберто Джакометті. Париж початку 60-х, Альберто Джакометті оточений визнанням колег, інтересом коханки та ревнощами дружини. Однак він втомлений від передбачуваного життя і втрати до нього смаку. Художник знаходить спокій в компанії Джеймса Лорда, відомого письменника, який позує йому для портрета. Джакометті не поспішає завершувати полотно, аби якнайдовше насолодитися товариством нового друга.

Дещо на День народження

Жанр: комедія, драма

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 1 год. 30 хв.

День народження. Для когось — це свято, а для когось — день безглуздих казусів і сороміцьких курйозів. Так, на День народження вже немолодої, але досить успішної модельєрші Сенни Бергес, яка досі мріє зустріти кохання всього свого життя, вічно трапляються якісь дурні історії. Одного разу Сенні здається, що нарешті вона зустріла його — чоловіка всього свого життя. Але, як на зло, він призначає їй побачення в найфатальніший день — День її народження.

Форма води

Жанр: мелодрама, драма, жахи, фентезі

Країна, рік: США, 2017

Тривалість: 2 год. 3 хв.

Америка часів Холодної війни, приблизно 1963 року. Еліза, співробітниця надсекретної урядової лабораторії, змушена вести відокремлене та ізольоване життя. Однак все назавжди зміниться в момент, коли вона та її колега Зельда випадково стануть свідками секретного експерименту.

Смерть Сталіна

Жанр: мелодрама, драма, жахи, фентезі

Країна, рік: Франція, Великобританія, 2017

Тривалість: 1 год. 46 хв.

Британсько-французька кінокартина «Смерть Сталіна» оповідає про останні дні радянського диктатора і покаже, як його режим занурюється в пучину хаосу після його смерті.

Казка про гроші

Жанр: драма, фентезі

Країна, рік: Україна, 2017

Тривалість: 1 год. 30 хв.

З 25 січня у всеукраїнський прокат виходить повнометражний художній фільм «Казка про гроші» режисера Олесі Моргунець. Фільм-казка за мотивами повісті Володимира Короленка «Йом-Кіпур, або Судний день» — це повчальна історія про людську слабкість до грошей, яка породжує скупість. Це фільм-притча про християнське милосердя, про добро та кохання. Проект фільму став одним із переможців Другого конкурсного відбору Держкіно.