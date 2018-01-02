Гороскоп на місяць: чого чекати у січні 2018 кожному зі знаків зодіаку

Початок нового 2018 року обіцяє піднести кожному знаку масу приємних сюрпризів. Вогняний Півень вже практично готовий покинути свій престол, проте до настання східного Нового року цього не станеться. Астрологи радять проаналізувати свої успіхи за минулий рік. Чи вдалося вам здійснити все задумане? Якщо ні, то швидше треба закінчити розпочате, інакше Собака буде гарчати на вас весь рік. Чого очікувати кожному зі знаків зодіаку, розповість наш гороскоп на січень 2018.

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Гороскоп на січень 2018 – Овен

Вогняний Півень ще не поспішає прощатися і поступатися місцем земляному Собаці, а продовжує стежити за радісними подіями в житті Овнів, приносячи їм вдачу і оберігаючи від неприємностей. Адже вогонь – ваша стихія! Багатьом Овнам в січні 2018 року треба буде вибирати між любов’ю і кар’єрою. Якщо вибір впаде на любов, то вже до кінця року можливе узаконення стосунків. А якщо на перше місце стане кар’єра, що найбільш ймовірно для представників цього знака, то краще забути про ваші почуття. Існує велика ймовірність, що керівництво запропонує відправитися в тривале закордонне відрядження.

Гороскоп на січень 2018 – Телець

З перших днів Нового року Тельці з головою поринуть у вирішення побутових проблем, де настрій залишає бажати кращого. Але не турбуйтеся, нові знайомства – саме те, що вам допоможе вийти з цього стану. Вас чекають пригоди на любовному фронті, інтриги, а також романи – на початку року це хороший знак. Можливо, ви зустрінете людину, яка стане гідним супутником життя. Але в той же час не варто забувати про себе. Рік Собаки ставить Тельцям ультиматум: якщо в січні ви не займетеся своїм здоров’ям, ризикуєте опинитися на лікарняному ліжку, і тоді доведеться пройти довгий шлях до одужання.

Гороскоп на січень 2018 – Близнюки

Січень подарує Близнюкам позитивні емоції. У цьому місяці ви дійсно почнете життя з чистого аркуша. Зірки обіцяють безліч позитивних змін, які докорінно змінять ваше життя. Нові знайомства в січні стануть дуже корисними, з перспективою успішної спільної діяльності в майбутньому. Одиноким Близнюкам зірки радять частіше виходити у світ, сяючи своєю яскравою зовнішністю. В кінці місяця на роботі неодмінно відзначать вашу завзятість і працьовитість – це проявиться у вигляді великого грошового заохочення від вдячного начальства.

Гороскоп на січень 2018 – Рак

Настав час впустити в своє серце трохи щирості та любові, ви відчуєте підтримку дорогих людей. На особистому фронті поки затишшя. Заповітне підвищення по службі отримає Рак, який не опускав клешні та протягом декількох років впевнено працював над собою. Начальнику подобаються цілеспрямовані особистості, які відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків. Постарайтеся дозувати своє перебування на роботі, інакше ризикуєте перетворитися на офісний планктон.

Гороскоп на січень 2018 – Лев

Лев – найтемпераментніший знак зодіаку. Чесні, справедливі та надійні хижаки готові підкорювати нові горизонти. Ці риси можна сміливо використовувати в бізнесі, січень приготував Левам чимало приємних сюрпризів. 2018 – це рік нових можливостей, які обов’язково потрібно втілити на всі 100%. Обов’язково приділіть час вирішенню особистих питань, вам вдасться налагодити спілкування з людьми, які на якийсь час зникли з життя. Січень 2018 року порадує кожного представника цього вогняного знаку – серйозних проблем зі здоров’ям точно не передбачається. Вам слід відмовитися від кави і постаратися більше відпочивати.

Гороскоп на січень 2018 – Діва

Діви в січні знайдуть душевну рівновагу, отримають відповіді на всі невирішені питання. Звертайте увагу на кожну дрібницю, яка відбувається у вашому житті, інакше ви ризикуєте пропустити щось дуже важливе для вас. У січні 2017 року активізуються старі знайомі, ті, з ким ви давно обірвали всі зв’язки, захочуть з вами відновити дружні або ділові відносини, вони виявляться для вас вельми вигідними. Місяць обіцяє бути насиченим і покаже нові барви сірих буднів. Не забувайте про те, що щастя любить тишу. Про свої досягнення і неймовірні успіхи не потрібно розповідати малознайомим людям. Ті, хто вас по-справжньому люблять, здогадаються про все самі, а від злих язиків краще триматися подалі.

Гороскоп на січень 2018 – Терези

Січень 2018 року для Терезів стане роком відкриттів, але це лише за однієї єдиної умови – терпіння. Місяць обіцяє бути гарячим, адже дуже скоро Терези стануть щасливими володарями заповітних грошиків. Ви так давно мріяли укріпити своє матеріальне становище, то настав час зробити крок назустріч своїй мрії. Конкуренти, дивлячись на вас, почнуть розпускати плітки. Будьте готові до того, що до вас почнуть звертатися по поради з приводу відкриття власного бізнесу. Терезам слід не забувати про свій імунітет, оскільки зима в самому розпалі. Необхідна ударна доза вітамінів. Можна записатися в басейн або ж пірнути в ополонку. А ось тренажерний зал і правильне харчування допоможуть привести тіло в тонус.

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Гороскоп на січень 2018 – Скорпіон

Скорпіонів чекає нелегкий місяць, в якому доведеться докласти всіх зусиль, щоб вийти з перемогою з важкої життєвої ситуації. Вам здасться, ніби рідні, друзі та колеги намагаються вивести вас із себе, набридаючи нескінченними проханнями і незручними питаннями. Насправді просто настав час вирішити накопичені конфлікти. Варто спокійно пояснити причини ваших вчинків. Одиноким представникам цього знаку навряд чи вдасться знайти собі пару. А ось у сфері фінансів Скорпіонів чекає небувале везіння. В місяць, коли інші знаки зодіаку будуть витрачати накопичення минулих періодів, ви зможете отримати надбавку до зарплати або повернути старий борг.

Гороскоп на січень 2018 – Стрілець

Навіть мінусова температура за вікном не завадить Стрільцям втілити в життя всі плани. Астрологи пророкують чимало успішних шансів, якими обов’язково варто скористатися, щоб зміцнити своє матеріальне становище. На роботі справи будуть вирішуватися так швидко, ніби на допомогу Стрільцям була відправлена ​​добра фея. Просувайтеся до наміченої посади, демонструючи свої найкращі професійні якості. Зустріти цікаву особистість або можливо другу половинку Стрільці зможуть на виставці, кіносеансі або на дружній тусовці в пабі, тож не сидіть вдома на вихідних. Якщо ви давно хотіли кинути палити, початок року якраз сприяє цьому. І пам’ятайте, що фізичні навантаження обов’язково слід поєднувати зі здоровою їжею.

Гороскоп на січень 2018 – Козеріг

На початку місяця Козероги поринуть в низку веселих розваг, дружніх поїздок і застіль. Однак пам’ятайте, що свята мають властивість закінчуватися. Щоб не економити на всьому до кінця місяця, постарайтеся вчасно вийти на роботу. Хороші шанси на отримання додаткового прибутку січень підкине тим, хто займається власним бізнесом – поки ваші конкуренти ще відпочивають на курортах, покупці підкинуть Козерогам кілька великих замовлень. Також прислухайтеся до свого організму – пора нарешті дотримати слова, даного минулого року, і почати вести активне життя. З першого місяця нового року вам варто записатися в зал або басейн, щоб уже з появою теплих днів вразити оточуючих досконалою фігурою.

Гороскоп на січень 2018 – Водолій

Січень 2018 року для стихії Повітря буде дуже плідним. Нарешті Водолій відпустить почуття до другої половинки, які його раніше з’їдали, і можна сміливо починати життя з чистого аркуша. Просування кар’єрними сходами для вас стане фанатичною ідеєю, тож доведеться докласти чимало зусиль, щоб домогтися поставленої мети. У разі якщо вам набридне ходити кожен день на роботу – можна кардинально змінити своє життя, достатньо зробити крок назустріч своїм найпотаємнішим бажанням. Особисте життя налагодиться, правда, не так швидко, як вам цього хочеться. Слідкуйте за своїм самопочуттям, імунітет може ослабнути в цей час і принести масу проблем.

Гороскоп на січень 2018 – Риби

Представники цього знака можуть не переживати – січень буде для них абсолютно нейтральним місяцем. Життя Риб не вийде зі звичної колії, а ваша низька активність призведе до того, що одинаки навряд чи зможуть зустріти свою половинку – більшу частину вільного часу вони будуть сидіти вдома, переглядаючи нові серії улюблених серіалів. Авралів на роботі не передбачається – Рибам слід неспішно підтягувати хвости і займатися поточними справами. Астрологи рекомендують тиждень відпочинку, щоб вистачило сил на весь прийдешній рік, тому готуйтеся до всіляких поїздок та подорожей.

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