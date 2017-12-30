Трендові укладки на Новий рік: мода 2017-2018

Здорове і доглянуте волосся – тренд, який ніколи не втратить своєї актуальності. Однак якщо ви цікавитеся модою і намагаєтеся встигати за всіма новинками, беріть на озброєння ідеї укладок на Новий рік 2017–2018. Головне пам’ятати, що не треба повторювати кожен тренд беззаперечно: об’єктивно оцінюйте, що личить саме вашій формі обличчя. А ми постараємося допомогти!

Для всіх тих, хто мріє навчитися робити модні та ефектні укладки своїми руками, є хороша новина: зі складними і вигадливими зачісками в новому сезоні можна сміливо попрощатися. Основне правило – волосся повинне виглядати природно і невимушено. Це означає, що домогтися такого результату цілком легко і в домашніх умовах.

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Мода 2018 робить наголос на такі напрями:

натуральність;

простота;

недбалість;

відкритий лоб;

прямий проділ;

м’які гладкі локони;

прості плетіння;

скуйовджені пучки і вузли.

Про лак, гель та іншу «важку артилерію» стайлінгу також краще забути. Укладка повинна залишатися рухомою і живою.

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Укладки на коротке волосся

Ми вже розповідали, які модні зачіски на коротке волосся будуть на піку популярності в 2018 році. Вишуканим та елегантним доповненням вечірньої сукні на Новий рік стануть текстурні кучері, гострі вінтажні хвилі в дусі 20-х або рельєфні локони. Ретро – один із найгарячіших трендів як в одязі, так і у стайлінгу волосся. Актуальні рішення також знайдете у нашій фотодобірці.

Укладки на волосся середньої довжини

Волосся середньої довжини відкриває ширший простір для експериментів. Доречні укладки з пучком, твістом або хвостом. Постарайтеся зробити зачіску розслабленою. Має здаватися, ніби для того, щоб виглядати так неперевершено, вам знадобилося декілька хвилин.

Якщо саме по собі новорічне вбрання яскраве і вже має кілька акцентів, краще обмежитися простотою форм. Щоб укладка не виглядала нудно, використайте аксесуар – обідок, ланцюжок, гребінь або незвичайну заколку. Враховуйте: колір обраної деталі повинен підходити під колір вибраного плаття. Універсальне рішення – аксесуар у золотих або бронзових тонах.

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Лайфхак для власниць тонкого волосся: щоб волосся виглядало об’ємно і при цьому природно, за день до свята заплетіть 4–5 французьких кіс. Вранці кучері будуть досить тугими, проте увечері результат вразить: візуально більш густе волосся і природні м’які хвилі. Можна скористатися невидимками і недбало заколоти кілька пасом.

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Укладки на довге волосся

Хіт сезону зима 2017–2018 – різноманітні коси і зачіски з елементами плетіння. Тут можна дати волю фантазії. Наприклад, з’єднати кілька кіс між собою або доповнити зачіску чорної атласною стрічкою.

Також дуже красиво і жіночно на довгому волоссі виглядають голлівудські локони. Більш доречна така укладка з дуже довгою сукнею або вечірнім комбінезоном. Варіант менш зухвалий – хвилясте волосся, заколоте на один бік.

Цікаво і модно виглядатиме укладка з твістом. Для вечірнього виходу її можна об’єднати з класичним пучком – вийде стильна варіація на підзабуту зачіску у вигляді мушлі.

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