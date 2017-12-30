Які гарніри на Новий рік приготувати, якщо набридла пюрешка

Пюрешка з котлеткою або оселедцем – святе після довгого морозного дня. Однак для новорічного столу можна придумати і щось цікавіше. Наприклад, подати ту ж картоплю, але оригінально – у вигляді апетитного гратену з вершками і сиром. Які ще гарніри на Новий рік варто приготувати?

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Плов із сухофруктами

Складові:

200 г рису

40 г родзинок

30 г кураги

30 г кеш’ю

500 мл овочевого бульйону

1 цибулина

3 ст. л. рослинно олії

¼ ч. л. куркуми

¼ ч. л. кориці

Сіль

Спосіб приготування:

Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати. У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.

Пряний кускус із гранатом

Складові:

250 г кускусу

250 мл бульйону

1 гранат

300 г креветок

30 г вершкового масла

¼ ч. л. солодкої меленої паприки

¼ ч. л. меленого імбиру

Оливкова олія

Сіль

Спосіб приготування:

У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв. У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню. Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.

Картопляний гратен

Складові:

600 г картоплі

400 мл вершків 10%

150 г сиру

Сіль

Спосіб приготування:

Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4–5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв. Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар – картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 ° С. Потім фольгу зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.

Брюссельська капуста з беконом

Складові:

400 г свіжої брюссельської капусти

100 г бекону

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль

Спосіб приготування:

Брюссельську капусту почистити від зайвого листя і вирізати качани. Відварити до напівготовності в киплячій підсоленій воді протягом 5 хв. Бекон дрібно нарізати і обсмажити до золотистості. Додати варену капусту і смажити все разом 3 хв. Посолити, зняти з вогню і скропити лимонним соком.

Полента з томатами черрі та козячим сиром

Складові:

2 ст. молока

3 ст. дрібної кукурудзяної крупи (поленти)

½ ст. тертого твердого сиру

1 ст. м’якого козячого сиру

400 г помідорів чері

4 пера зеленої цибулі

3 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. вершкового масла

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Помідори чері викласти на деко, змащене оливковою олією. Посипати сіллю, перцем і запікати близько 50 хв, поки томати не почнуть темніти і морщитися. Молоко і 1½ ст. води закип’ятити. Помішуючи, повільно всипати крупу і зварити до готовності. Додати вершкове масло і частину сиру. Перемішати. Цибулю дрібно нарізати. Разом з томатами чері та козячим сиром додати до готової каші. Викласти поленту рівним шаром на деко і дати охолонути. Нарізати на порційні квадратики.

Макаронна запіканка в американському стилі

Складові:

2 ст. макаронів (ріжки)

4 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. борошна

2 ст. молока;

¼ цибулини

100 г сиру чеддер

100 г сиру пармезан

Спосіб приготування:

Макарони зварити. Сир натерти. Цибулю дрібно порубати. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло і додати борошно. Помішувати, поки борошно не стане золотистого відтінку. Влити молоко і довести до кипіння. Макарони посолити і поперчити. Змішати з цибулею і сиром. Викласти в змащену маслом форму для запікання, залити соусом і відправити в духовку на 25 хв при 170 ° С.

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