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Балик в домашніх умовах: рецепт на Новий рік | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Балик в домашніх умовах: рецепт на Новий рік

Балик в домашніх умовах: рецепт на Новий рік

Телеканал СТБ

Смачний і корисний балик з риби, приготовлений в домашніх умовах, стане прекрасним доповненням святкового меню на Новий рік 2018. Незважаючи на те, що для досягнення потрібної кондиції солоно-в’яленим рибі та м’ясу потрібен час, рецепт цієї закуски доволі простий. Як приготувати рибний балик вдома? Читайте рецепт від сайту СТБ.

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Для приготування балику найкраще підходить велика і досить жирна риба. Наприклад, це може бути лосось, короп або сазан. Досвідчені рибалки рекомендують робити ніжний делікатес з товстолобика: ця риба має чудові смакові якості, добре просолюється і не пересихає в процесі в’ялення.

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Рецепт балика з товстолобика в домашніх умовах

Складові:

  • 1, 5 кг товстолобика
  • 3 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. коріандру
  • 1 ч. л. духмяного перцю
  • 1 ч. л. перцю горошком
  • 2 лаврові листки
  • 2 ст. л. куркуми
  • 225 г солі

Спосіб приготування:

  1. Змішати цукор, коріандр, перець, куркуму, лавровий лист і сіль.
  2. Рибу почистити і розрізати уздовж. Нутрощі та хребет витягти. Обидві частини рясно посипати сумішшю для засолювання. Для зручності можна розрізати кожен шматок ще навпіл. Викласти товстолобика в спеціях у глибоку миску і накрити гнітом. Прибрати в холод на 5 днів.
  3. По закінченню часу зайву рідину злити. Рибу промити, залити холодною кип’яченою водою і поставити в холод ще на 6 год. Потім шматочки товстолобика підсушити протягом 2 днів. Готовий балик повинен добре різатися і не бути занадто сухим.

Зберігати рибний балик в холодильнику можна до місяця. Смачного!

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