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Роза Аль-Намрі розповіла про новорічні традиції | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Роза Аль-Намрі розповіла про новорічні традиції

Роза Аль-Намрі розповіла про новорічні традиції

Телеканал СТБ

Ведуча тревел-шоу на СТБ «Світами за скарбами», а також пост-шоу «Як вийти заміж» Роза Аль-Намрі розповіла, як проведе новорічні свята, розсекретила сімейні традиції та пояснила, чому святкує відразу три торжества.

Роза

Роза, Новий рік 2018 співпадає зі зйомками тревел-шоу «Світами за скарбами», свята ви зустрінете в різних країнах. Як відчуття з цього приводу?

Чудово! Мене чекають пригоди на Новий рік. Вочевидь і особливі бажання загадуватиму.

Як звикли зустрічати Новий рік: вдома з рідними, з друзями чи якось інакше?

Річ у тому, що у мене мама народилася 1 січня, а тато народився 30 грудня. Я ніколи не могла вийти з дому, та й не хотіла, тому що у мами і тата дні народження. Завжди до 2-ї години ночі була вдома, якщо не працювала, звичайно. Цієї ночі завжди влаштовувала для сім’ї сюрпризи і концерти.

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Виходить, у вас відразу три свята? Чи є особливі традиції?

Так. Звичайно, сімейні традиції є! Я завжди влаштовую вдома конкурси на Новий рік, усі цього чекають. Роздаю подарунки, розігрую їх. Найголовніша традиція – ми всі разом записуємо відео, тато вітає нас всіх, відразу після Президента. Навіть була така цікава ситуація, що у цей Новий рік тато сказав своє слово і передав його мені. Я відчула велику відповідальність.

Бажання загадуєте у святкову ніч?

Завжди загадую бажання о 12 годині. І відразу біжу вітати маму: виношу їй перший подарунок – новорічний, і другий – на день народження.

Що побажаєте читачам сайту stb.ua у 2018 році?

Бажаю глядачам СТБ і читачам сайту повністю зануритися у пригоди. Нехай у цьому році кожен знайде свій скарб!

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