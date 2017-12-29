Новорічні салати: топ-10 рецептів

Новий рік у багатьох асоціюється не тільки з шампанським, мандаринами і подарунками, а й з улюбленими святковими салатами. Адже коли, якщо не в ніч з 31-го грудня на 1-ше січня, без докорів сумління дозволити собі ситний «Олів’є», багатошарову «Мімозу» і строкатий «Гранатовий браслет»? Ми вже розповідали, які дієтичні салати можна приготувати на Новий рік, а сьогодні пропонуємо згадати більш класичні, перевірені часом рецепти, і дізнатися декілька нових.
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Салат «Гніздо глухаря»
Складові:
- 1/2 цибулини
- 2 огірка
- 1 пучок салатного листя
- 3 варені яєчні білки
- 500 г філе індички
- 4 картоплини
- 1 пучок кропу
- 3 варені перепелині яйця
- Соняшникова олія
- Майонез
- Сметана
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати соломкою. Листя салату порвати. Білки яєць натерти на тертці.
- Філе індички відварити до готовності і розібрати на волокна.
- Картоплю нарізати тонкою соломкою і обсмажити у великій кількості соняшникової олії. Частину відкласти для прикраси готового салату.
- Усі інгредієнти змішати. Додати сіль і перець. Заправити майонезом і сметаною до смаку. Прикрасити картоплею і рубаним кропом.
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Салат «Гранатовий браслет»
Складові:
- 300 г курячого філе
- 1 цибулина
- 4 картоплини
- 1 буряк
- 50 г волоських горіхів
- 1 великий гранат
- Майонез
- Сіль
Спосіб приготування:
- Філе відварити в підсоленій воді до готовності та розібрати на волокна.
- Окремо відварити картоплю і буряк, а потім натерти овочі на дрібній тертці.
- Цибулю дрібно порубати і обсмажити в невеликій кількості рослинного масла до золотистого кольору. Додати куряче філе і також злегка обсмажити.
- Горіхи порубати ножем і змішати з буряком. Гранат почистити і розібрати на зерна.
- Перш ніж збирати салат, у центр тарілки поставити склянку. По колу, промащуючи кожен шар майонезом, викласти терту картоплю, буряк з горіхами, куряче філе з цибулею. Останній шар – знову буряк з горіхами. Також промазати майонезом, а зверху викласти зерна граната. Прибрати склянку і покласти салат в холодильник на
1–2 г.
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Салат з авокадо і лососем
Складові:
- 200 г слабосоленої сьомги
- ½ склянки рису
- 1 авокадо
- 100 г вершкового сиру (наприклад, «Філадельфія»)
- 100 г твердого сиру
- 2 ст. л. лимонного соку
- 2–3 гілочки кропу
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Рис відварити до готовності та остудити.
- Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і очистити від шкірки. М’якоть нарізати кубиками і збризнути соком лимона. Такими ж кубиками нарізати філе сьомги.
- Для соусу кріп дрібно порубати і з’єднати з вершковим сиром. Додати сіль, перець і перемішати.
- Зібрати салат, викладаючи шарами: сьомга, рис, авокадо, соус, сьомга. Зверху присипати тертим твердим сиром і прикрасити за смаком.
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Салат «Принцеса»
Складові:
- 1 банка натуральної консерви лосося
- ½ банки консервованої кукурудзи
- 1 цибулина
- 5 яєць
- 150 г твердого сиру
- 2 яблука
- 2 ст. л. соку лимона
- майонез
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Консервований лосось відкрити і злити зайву рідину. Рибу розім’яти виделкою.
- Яйця зварити круто. Злегка остудити, почистити і відокремити жовтки від білків. Жовтки розім’яти виделкою, білки натерти на тертці. Також натерти на тертці сир.
- Цибулю дрібно порубати. Яблука очистити від шкірки, натерти на тертці та збризнути лимонним соком.
- Збираємо салат. Викладаємо шарами: лосось, цибулю, жовтки, майонез, яблука, сир, майонез, кукурудза, яєчні білки, майонез.
- Готовий салат прикрасити слабосоленою фореллю, зеленню і майонезом.
Вегетаріанський салат з руколою і фруктами
Складові:
- 1 пучок руколи
- 300 г червоного винограду
- 3 мандарина
- 1 гранат
- 100 г волоських горіхів
- 2 ст. л. червоного винного оцту
- 2 ч. л. гірчиці
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Рукколу розібрати на листя.
- Виноград нарізати на половинки. Мандарини очистити від шкірки, видалити жорсткі волокна і розібрати на дольки. Розрізати вздовж тонкими пластинами.
- Гранат очистити від шкірки, зерна відокремити. Волоські горіхи крупно нарізати.
- Для заправки з’єднати винний оцет, гірчицю, сіль, перець і оливкову олію. Ретельно перемішати.
- Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.
Салат з буряком і курячою печінкою
Складові:
- 400 г курячої печінки
- 3–4 яйця
- 3 солоних огірка
- 2 буряка
- 2 моркви
- 1 цибулина
- майонез
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Буряк і моркву відварити до готовності, очистити, а потім натерти на крупній тертці. Окремо відварити круто яйця і також натерти.
- Печінку відварити до готовності і нарізати соломкою.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками. Огірки нарізати соломкою.
- Зібрати салат. Викласти інгредієнти шарами, кожен промащуючи майонезом, в такому порядку: печінка, половина буряка, цибуля, морква, огірки, яйця, друга половина буряка. За бажанням прикрасити тертим сиром, кропом і гранатом.
Салат з крабовими паличками і сухариками
Складові:
- 1 банка консервованої кукурудзи
- 300 г крабових паличок
- 3 помідори
- 200 г твердого сиру
- 2–3 скибочки батона
- 2 зубчики часнику
- Рослинна олія
- майонез
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Банку з кукурудзою відкрити і злити воду.
- Помідори нарізати кубиками і змішати з дрібно рубаним часником.
- Крабові палички нарізати кубиками. Сир натерти на тертці. Хліб також нарізати кубиками, злегка змастити олією і підсушити в духовці.
- Зібрати салату порційних ємностях. Викласти шарами: помідори, майонез, кукурудза, крабові палички, майонез, сир, сухарики.
Салат «Мімоза»
Складові:
- 1 банка сардин в олії
- 1 цибулина
- 5 яєць
- ½ склянки корейської моркви
- Майонез
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Сардини дістати з банки і злити олію. Рибу розім’яти виделкою.
- Цибулю дрібно порубати. Корейську моркву нарізати. Яйця відварити круто і відокремити білки від жовтків. Білки натерти на крупній тертці, жовтки – на дрібній.
- Викласти салат шарами в такому порядку: сардини, цибуля, білки, майонез, корейська морква, майонез. Зверху присипати білком і прикрасити червоною ікрою із зеленню.
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Салат «Вінегрет»
Складові:
- 3 буряка
- 5 картоплин
- 4 моркви
- 1 цибулина
- 4 солоних огірка
- 1 банка консервованого зеленого горошку
- Рослинна олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Буряк, картоплю і моркву відварити до готовності. Очистити і нарізати кубиками.
- Цибулю дрібно порубати. Огірки нарізати кубиками.
- Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити олією за смаком.
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Салат «Нісуаз»
Складові:
- 1 пучок листового салату
- 1 банка тунця у власному соку
- 300 г червонокачанної капусти
- 10 помідорів чері
- 3 яйця
- 1 цибулина
- 3 пера зеленої цибулі
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Консервований тунець відкрити і злити рідину. Розім’яти виделкою.
- Листя салату порвати. Капусту нашаткувати. Помідори чері розрізати на половинки. Цибулю дрібно порубати.
- Яйця відварити, почистити і крупно нарізати.
- Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити і заправити оливковою олією.
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