Макіяж на Новий рік 2018: варіанти вечірнього мейкапу

Макіяж – це невід’ємна частина святкового образу, особливо на Новий рік. Знаменитості знають, як яскраво та стильно зустріти прийдешній 2018. Для сміливих модниць, які хочуть сяяти у новорічну ніч, stb.ua підібрав найкращі варіанти зіркового вечірнього мейкапу.
Тренди 2018 року нам пропонують робити акцент, як на очі, так і на губи. Почнемо з очей. Голлівудські зірки вже спробували такий напрямок у макіяжі як арт-мейкап.
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Арт-макіяж – це різновид макіяжу, який виконується з використанням паєток, страз і бісеру. Головне у такому мейкапі- дотримуватися балансу, тобто, робити акцент на одній частині обличчя: очі або губи. Прикладом може бути Адель, макіяж якої відмінно підкреслює її великі очі, але при цьому непомітна помада не робить цей образ занадто провокуючим.
Also I can’t with this hair and make up A post shared by Adele (@adele) on
Яскравий макіяж, який продемонструвала Арінанна Гранде, з використанням одного кольору, теж входить до числа арт-мейкапів. Не варто зациклюватися лише на червоному, цей рік передбачає такі кольори як жовтий, коричневий, помаранчевий, хакі, шафран, золотий і гірчичний.
Katinka ☁️♡ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on
Блогер Маша Тимошенко пропонує зробити стрілки з використанням блискіток і відтінити образ нестандартною помадою.
А на канале новое видео о моем зимнем уходе за кожей☺️ Ссылка в био A post shared by ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) on
Читайте також: Як зробити прикраси на Новий рік 2018 своїми руками Акцент на очі На свята ми хочемо, щоб наш погляд був відкритим. Для цього варто використовувати косметику для очей більш сміливих відтінків, ніж у звичайні дні. Для створення образу Кетті Перрі та Лілі Коллінз зробіть широкі стрілки на усу повіку, всередину якого віддтініть більш яскравим кольором. Для губ підійде нюдовая помада або блиск.
✨My soul and my mouth are filter free, everything else has been touched by a digital angel✨ A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on
NEW ZEALAND DUE TO DEMAND, a 2nd #WITNESSTHETOUR show has been added in Auckland❗️ Tickets on sale Fri Sept 1 A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on
Summer hues and icey blues with @LancomeOfficial… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on
Акцент на губи Про губки теж не варто забувати. Яскрава помада з легким макіяжем очей здатна зробити з вас королеву ночі, як Хайлі Стейнфілд.
Made up by Mark and Mel. #AMAs #Edgeof17 #STARVING A post shared by hailee steinfeld (@haileesteinfeld) on
Не думайте, що для створення макіяжу на Новий Рік вам будуть потрібні лише яскраві кольори. Нюдовій макіяж ніхто не відміняв. Актриси Лілі Коллінз, Кет Деннігс і український блогер Саша Чистова блищать і не здаються сірими мишками у таких образах.
Nothing like a good excuse to get glammed by @FionaStiles and @GregoryRussell. Thanks for getting me ready for my first close up with @J_Corden last night!… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on
Thank you to the Israel Film Festival and to @laurenandersen and @clarissanya for making the best of my head. I was there to present an award to Natalie Portman for her incredible film “A Tale of Love and Darkness”, which you should see if you have the opportunity…it might inspire people to be less inclined to use a comments section as a place for prejudice. A post shared by Kat Dennings (@katdenningsss) on
Как вам такой макияж? Идёт мне? Когда меня накрасили на съёмку, мне было ооочень непривычно A post shared by ѕᴀѕʜᴀ ᴄʜɪѕᴛᴏᴠᴀ (@sashachistova) on
Не бійтеся експериментувати та сяйте у новорічну ніч!
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