Коли колядують, посівають, щедрують у 2018 році в Україні

З давніх часів на новорічні та різдвяні свята у нас прийнято колядувати, посівати і щедрувати. З цими святами пов’язано багато традицій і різних нюансів. Докладніше про те, коли і як правильно колядувати, посівати і щедрувати, читайте в нашому матеріалі.

В колядках прославляють народження Ісуса Христа. Щедрівками бажають блага сім’ї, дому, плодовитого врожаю в цьому році. Посівалки дуже схожі на щедрівки, але співаються на Свято святого Василя. За текстами можна зрозуміти, коли і що співати, в щедрівках є ключові слова «добрий вечір» або «щедрий вечір», а в посівалках «Сію, сію, посіваю» і згадується святий Василь. Колядувати прийнято 6 січня ввечері та 7 січня цілий день. Щедрувати – лише 13 січня ввечері. Посівати – 14 січня зранку і вдень

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Як колядувати і що таке Вертеп?

Щоб почати колядувати, за традицією потрібно зібрати вертеп із 3 осіб, але зараз це необов’язково, можна і вдвох, і навіть одному. Але якщо зібралася група, то потрібно дотримуватися традицій. Для початку потрібно вибрати голову вертепу – звіздаря. Цій людині дають найвідповідальныше завдання – нести зірку. Зазвичай для цього обирають людину з дзвінким, гучним і гарним голосом, ну і, звичайно, вона повинна ідеально знати всі колядки. Другий за важливістю серед колядників – дзвонар. Він несе дзвін, аби люди чули, що йде вертеп. Третя людина, яка обов’язкова для вертепу, – міхоноша. Обирають зазвичай найсильнішого, оскільки йому носити всі гроші та солодощі. Міхоноша має обов’язково запам’ятати, що подарунки господарі повинні класти відразу в мішок, а не передавати в руки, бо так правильно за звичаєм.

Як правильно щедрувати?

У вечір напередодні Старого Нового року щедрують. Не дарма його називають щедрим. Щедрувальники ходять по домівках і вітають усіх із прийдешнім святом, співають щедрівки, бажаючи добробуту і щастя, здоров’я і процвітання.

Цього дня народ традиційно накривав багаті столи, з м’ясом і салом, а головною стравою вважалася щедра кутя. Готували пироги, млинці, вареники і, звичайно ж, гостинці для щедрувальників. Вважалося, що після заходу сонця починала пустувати нечиста сила. Тому щедрівки були своєрідним захистом будинку і господарів від нечисті.

Як і хто повинен посівати на Старий Новий рік?

На Старий Новий рік і Свято святого Василя, крім служби в церкві, вранці ходили посівати хлопчики-посівальники, засипаючи зерном домівки родичів, сусідів і знайомих, при цьому співали пісні-посівалки. Є повір’я, що першим на Старий Новий рік до хати повинен зайти чоловік – тоді і врожай буде, і худоба здорова, і в будинку лад. Всім засівальникам заведено давати гроші, частину з яких вони можуть віддати до церкви на пожертвування. Вважається, що зерно, яким посівають, не можна вимітати до заходу сонця.