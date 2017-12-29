Як зустріти Новий рік 2018 за фен-шуй

Господарем 2018 року за китайським календарем буде жовтий земляний Собака. Як зустріти Новий рік, аби притягнути до себе та своєї родини удачу? Читайте в нашому матеріалі про новорічну ніч за фен-шуй.

2018 рік пройде під егідою жовтого земляного Собаки. Якщо ви хочете, аби тотемна тварина всіляко сприяла вам протягом року, правильно облаштуйте свій дім і накрийте стіл за всіма правилами фен-шуй.

Новорічний інтер‘єр за фен-шуй

Китайські вчені впевнені, аби скерувати позитивну енергію в правильне русло у вашому домі, необхідно правильно розташувати всі предмети у кімнатах. Спочатку почніть із ялинки.

Насамперед визначтесь, чого найбільше вам хочеться досягти наступного року: достатку, родинного щастя чи здоров’я. Відштовхуючись від своїх бажань, плануйте місце під зелену красуню.

Кар ‘ єристам потрібно звернути увагу на північну частину кімнати.

Північно-східна — поліпшує розумову діяльність, допоможе знайти мудрість у новому році.

Східний сектор — взаєморозуміння в сім’ї.

Південно-східна частина кімнати відповідає за фінансовий стан сім’ї. Тому, якщо вам бракує грошей, розмістіть ялинку саме там.

За славу і визнання відповідає південна сторона.

А ось південно-західний сектор допоможе налагодити взаємини у шлюбі.

Захід відповідає за поповнення сім’ї.

Північно-західна частина приміщення — для поціновувачів подорожей.

За здоров’я завжди відповідає центр помешкання.

Крім цього, потрібно купити кілька тотемних фігурок Собаки та обставити ними квартиру. В оселі має бути затишно, оскільки господар року доволі сімейний і понад усе ставить родинні цінності.

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Ялинковий декор

Ще одним важливим елементом у передноворічній підготовці слід вважати ялинкові прикраси. Хвойну красуню варто вбирати всією сім’єю. В жодному разі не можна при цьому сваритися.

Серед іграшок надавайте перевагу жовтим відтінкам та уникайте червоного. Також на ялинку можна повісити кульки з китайськими ієрогліфами та традиційні китайські монетки з дірочками. Собака оцінить, якщо ви самотужки зробите іграшки з дерева, шкіри чи паперу. Господар 2018-го не образиться, навіть якщо ви жартівливо прикрасите новорічне дерево рукавицями, шкарпетками чи краватками. Собаці сподобається такий жарт.

Хорошим додатком буде, якщо ви повісите на ялинку такі символічні предмети, як: мішечки з кавовими зернами, що символізуватимуть благополуччя, дзвіночки із зеленими бантиками — на успіх та маленькі кошики зі штучними квітами, які принесуть вам достаток.

Новорічний стіл

Стіл обов’язково має бути чепурним. Тож його потрібно застелити жовтою чи золотистою скатертиною або ж кольору слонової кістки. Посуд ліпше обрати однотонний без зайвих візерунків і квіточок. Посеред столу за фен-шуй потрібно поставити білу свічку, прикрашену ялинковими гілочками. Опівночі свічку запаліть та поспостерігайте за вогнем. Якщо він горітиме спокійно, то рік буде вдалим, якщо тріщатиме та згасне — чекайте проблем. Однак перед цим перевірте квартиру на протяги, аби не будувати свої висновки стосовно полум’я свічки на припущеннях і не нервувати, якщо вогонь згасне через відчинені вікна.

Ретельно продумайте меню. Як відомо, собака полюбляє м‘ясо та просту іжу. Тож страви мають бути максимально спрощені, без незвичних рецептів. На столі має бути багато м’яса: птиці, свинини, індички — на ваш смак і гаманець. Можна також приготувати улюблену страву холостяків — пельмені з м’ясною начинкою. Господар року обов’язково це оцінить.

Корисні поради за фен-шуй

Наостанок додамо кілька важливих порад, які допоможуть зустріти Новий рік 2018 якнайкраще.