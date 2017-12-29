«Х-фактор»-8: що чекає на глядачів на гала-концерті шоу

Вже завтра, 30 грудня, глядачі телеканалу СТБ побачать гала-концерт «Х-фактор»-8! На восьмому прямому ефірі фіналісти виступлять з найяскравішими піснями сезону, а судді здивують спільними номерами зі своїми підопічними. Більш того, на шоу повернуться улюбленці минулих сезонів – гурт «Mountain Breeze» і MELOVIN. Детальніше – в матеріалі.

Напередодні Нового року відбудеться завершальний прямий ефір «Х-фактор»-8! На гала-концерті з’являться кращі з найкращих, а наставники виступлять зі своїми підопічними. Учасники готують для глядачів незабутні музичні сюрпризи. Також не пропустіть – свої пісні презентують фаворити минулих сезонів – переможець «Х-фактор» -6 MELOVIN (Костя Бочаров) і фіналісти сьомого сезону – група «Mountain Breeze».

Завтра нарешті стане відомо, хто ж став переможцем шоу!

Не пропустіть гала-концерт «Х-фактор»-8 вже завтра, 30 грудня о 19:00 на телеканалі СТБ!