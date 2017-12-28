«Світами за скарбами»: коли почнуться навколосвітні пригоди на СТБ

Навесні 2018 року на СТБ почнуться справжні навколосвітні пригоди – тревел-шоу «Світами за скарбами». Щосуботи українці подорожуватимуть разом з учасниками проекту, а також чарівною ведучою Розою Аль-Намрі. Дивіться перше відео тревел-шоу в матеріалі!

Вісім пар учасників, яких пов’язують сімейні або дружні стосунки, вже стали частиною великої та веселої авантюри. Вони проходять квести у різних куточках світу, щоб отримати незабутні враження, а також головний приз – 500 000 гривень. На шляху до заповітної мети вони змінять країни, завдання та обставини їх виконання, але переможе лише найсильніша пара.

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Пориньте в атмосферу справжніх пригод з 03.03.2018 року, щосуботи, о 19:00 на СТБ. Дивіться перше відео «Світами за скарбами» просто зараз!

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