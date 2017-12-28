Кіно — фаворит у світі серед різних видів мистецтва. Сьогодні, 28 грудня, відзначається Міжнародний день кіно. Якщо ви хочете знати, як виникло це свято та хто першим показав фільм людям — читайте наш матеріал.

Міжнародний день кіно — це свято кінематографістів, людей, які втілюють у дійсність чудернацькі задуми сценаристів і переносять незвичні історії на екран. 122 роки тому, а саме 28 грудня 1895 року, у Парижі в «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок уперше пройшов сеанс сінематографа братів Люм’єр. Широкому загалові показали короткометражний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота». Ця подія поклала початок святкуванню цього дня.

Люди настільки були вражені кіно, що сприймали бачене за реальність. Зокрема, вони вибігали з зали, оскільки боялися, що поїзд, який рухається на екрані, може їх розчавити.

Трохи раніше до цієї події, того ж року французи Огюст та Луї Люм’єри отримали патент на свій винахід «Сінематограф». І вже 22 березня 1895 року вони випробували свій апарат привселюдно, влаштувавши у Парижі перший в історії кіносеанс.

На перегляд короткого фільму «Вихід робочих із заводу Люм’єр» вони запросили виключно близьких друзів. Цей показ став поштовхом для демонстрації кінокартин для широкого кола людей.

Перші покази кіно в Україні відбулися того ж року братами Люм’єр. Проте є свідчення, що український інженер Йосип Тимченко ще за два роки до винаходу братів Люм’єр розробив апарат під назвою «кінескоп», який згодом використовували у знімальних процесах та кінопроекціях.

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