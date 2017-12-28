Перша половина навчального року вже добігає кінця, тому діти і батьки в передчутті новорічного відпочинку. Зимові канікули в школі 2017-2018 триватимуть два тижні, а значить найближчим часом ваше чадо зможе з чистою совістю замінити підручники і зошити на мультики і зустрічі з друзями.

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За рекомендаціями Міністерства освіти керівництво кожної школи самостійно вибирає зручний графік проведення зимових канікул. У більшості загальноосвітніх навчальних закладів зимові канікули триватимуть з 25 грудня по 9 січня.

До старту зимових канікул в школах України залишилося зовсім трохи – придумайте заздалегідь, як зайняти свою дитину, щоб вона не просиділа два тижні перед екраном телевізора.

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