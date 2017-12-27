«Зважені та щасливі»-7: хто змагатиметься за головний приз у фіналі проекту

Уже завтра в ефір телеканалу СТБ вийде вирішальний 18 випуск «Зважені та щасливі»-7, в якому будуть визначені фіналісти і переможці проекту. Разом із чарівною ведучою Анітою Луценко, а також тренерами Мариною та В’ячеславом Узелковими глядачі ще раз згадають, яким тернистим був шлях учасників до заповітної мети, а ще – дізнаються результати останнього зважування в цьому сезоні. Які сюрпризи чекають на шанувальників? Читайте в матеріалі.

Зовсім скоро стане відомо, яка пара на «Зважені та щасливі»-7 домоглася по-справжньому вагомих змін, а також, хто з учасників доклав найбільше зусиль, щоб здобути перемогу. На грандіозному фіналі на телеглядачів чекає зустріч не лише з трійкою лідерів, а й з парами, які вже вибули.

Учасники вразять змінами в зовнішності, шокують значною сумою скинутих кілограмів і розкажуть, як склалися їхні життя після проекту. Неймовірні перевтілення, сюрпризи і зворушливі історії – усе це і багато іншого перед урочистим оголошенням результатів, які можуть стати несподіванкою навіть для фанатів проекту.

Для кого участь в «Зважених та щасливих»-7 стала квитком у нове життя? Кому дістанеться головний приз – Помаранчевим, Блакитним або Синім? Дивіться вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ

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